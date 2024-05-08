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Снятие барьеров дало высокую степень свободы перемещения товаров в ЕАЭС

Снятие барьеров дало высокую степень свободы перемещения товаров в ЕАЭС - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Снятие барьеров дало высокую степень свободы перемещения товаров в ЕАЭС

Высокая степень свободы перемещения товаров в ЕАЭС была обеспечена благодаря ликвидации торговых и административных барьеров, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T20:14

2024-05-08T20:14

2024-05-08T20:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Высокая степень свободы перемещения товаров в ЕАЭС была обеспечена благодаря ликвидации торговых и административных барьеров, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ЕАЭС."Благодаря ликвидации множества торговых и административных барьеров обеспечена высокая степень свободы перемещения товаров, страны пятерки перешли на единые технические, санитарные, ветеринарные и фитосанитарные нормы и стандарты", – сказал Путин на заседании высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.Также российский лидер отметил хороший темп роста объемов грузоперевозок на пространстве ЕАЭС.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ЕАЭС надо создать единый безбарьерный внутренний рынок и устранить практику применения скрытых ограничений."Нам необходимо создать действительно единый и системно функционирующий безбарьерный внутренний рынок. Важно полностью устранить практику применения скрытых ограничений, так называемых точечных решений и какого-либо ручного управления. Это должно стать безусловным приоритетов работы Евразийской экономической комиссии", – заявил Токаев.8 мая в Москве начался юбилейный саммит ЕАЭС, приуроченный к 10-летию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.В рамках союза функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами, действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран, осуществляется единое таможенное регулирование.В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.Читайте также на РИА Новости Крым:Объем торговли между странами ЕАЭС увеличился вдвое – ПутинПутин: ЕАЭС показал свою эффективность перед лицом новых вызововПутин одобрил единую систему таможенного транзита ЕАЭС и третьих сторон

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, политика, экономика, казахстан, армения, белоруссия, киргизия, еаэс