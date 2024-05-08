https://crimea.ria.ru/20240508/snyatie-barerov-dalo-vysokuyu-stepen-svobody-peremescheniya-tovarov-eaes-1137139219.html
Снятие барьеров дало высокую степень свободы перемещения товаров в ЕАЭС
Снятие барьеров дало высокую степень свободы перемещения товаров в ЕАЭС - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Снятие барьеров дало высокую степень свободы перемещения товаров в ЕАЭС
Высокая степень свободы перемещения товаров в ЕАЭС была обеспечена благодаря ликвидации торговых и административных барьеров, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T20:14
2024-05-08T20:14
2024-05-08T20:26
владимир путин (политик)
новости
россия
политика
экономика
казахстан
армения
белоруссия
киргизия
еаэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137139344_0:25:3152:1798_1920x0_80_0_0_2222d6814128e6913990adabe2fb9c83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Высокая степень свободы перемещения товаров в ЕАЭС была обеспечена благодаря ликвидации торговых и административных барьеров, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ЕАЭС."Благодаря ликвидации множества торговых и административных барьеров обеспечена высокая степень свободы перемещения товаров, страны пятерки перешли на единые технические, санитарные, ветеринарные и фитосанитарные нормы и стандарты", – сказал Путин на заседании высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.Также российский лидер отметил хороший темп роста объемов грузоперевозок на пространстве ЕАЭС.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ЕАЭС надо создать единый безбарьерный внутренний рынок и устранить практику применения скрытых ограничений."Нам необходимо создать действительно единый и системно функционирующий безбарьерный внутренний рынок. Важно полностью устранить практику применения скрытых ограничений, так называемых точечных решений и какого-либо ручного управления. Это должно стать безусловным приоритетов работы Евразийской экономической комиссии", – заявил Токаев.8 мая в Москве начался юбилейный саммит ЕАЭС, приуроченный к 10-летию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.В рамках союза функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами, действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран, осуществляется единое таможенное регулирование.В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.Читайте также на РИА Новости Крым:Объем торговли между странами ЕАЭС увеличился вдвое – ПутинПутин: ЕАЭС показал свою эффективность перед лицом новых вызововПутин одобрил единую систему таможенного транзита ЕАЭС и третьих сторон
россия
казахстан
армения
белоруссия
киргизия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137139344_421:0:3152:2048_1920x0_80_0_0_c0cc6ff89c714700e7fda7be55923340.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), новости, россия, политика, экономика, казахстан, армения, белоруссия, киргизия, еаэс
Снятие барьеров дало высокую степень свободы перемещения товаров в ЕАЭС
Путин отметил высокую степень свободы перемещения товаров в ЕАЭС
20:14 08.05.2024 (обновлено: 20:26 08.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Высокая степень свободы перемещения товаров в ЕАЭС была обеспечена благодаря ликвидации торговых и административных барьеров, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ЕАЭС.
"Благодаря ликвидации множества торговых и административных барьеров обеспечена высокая степень свободы перемещения товаров, страны пятерки перешли на единые технические, санитарные, ветеринарные и фитосанитарные нормы и стандарты", – сказал Путин на заседании высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Также российский лидер отметил хороший темп роста объемов грузоперевозок на пространстве ЕАЭС.
"Из года в год расширяется партнерство между странами объединения в сфере транспорта и логистики. Хорошими темпами растут объемы взаимных грузоперевозок, чему заметно помогало дополнительное обустройство и увеличение пропускной способности пограничных переходов между нашими государствами", – сказал Путин.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ЕАЭС надо создать единый безбарьерный внутренний рынок и устранить практику применения скрытых ограничений.
"Нам необходимо создать действительно единый и системно функционирующий безбарьерный внутренний рынок. Важно полностью устранить практику применения скрытых ограничений, так называемых точечных решений и какого-либо ручного управления. Это должно стать безусловным приоритетов работы Евразийской экономической комиссии", – заявил Токаев.
8 мая в Москве начался юбилейный саммит ЕАЭС, приуроченный к 10-летию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.
Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.
В рамках союза функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами, действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран, осуществляется единое таможенное регулирование.
В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.
Читайте также на РИА Новости Крым: