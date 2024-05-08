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Снятие барьеров дало высокую степень свободы перемещения товаров в ЕАЭС - РИА Новости Крым, 08.05.2024
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Снятие барьеров дало высокую степень свободы перемещения товаров в ЕАЭС
Снятие барьеров дало высокую степень свободы перемещения товаров в ЕАЭС - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Снятие барьеров дало высокую степень свободы перемещения товаров в ЕАЭС
Высокая степень свободы перемещения товаров в ЕАЭС была обеспечена благодаря ликвидации торговых и административных барьеров, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T20:14
2024-05-08T20:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Высокая степень свободы перемещения товаров в ЕАЭС была обеспечена благодаря ликвидации торговых и административных барьеров, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ЕАЭС."Благодаря ликвидации множества торговых и административных барьеров обеспечена высокая степень свободы перемещения товаров, страны пятерки перешли на единые технические, санитарные, ветеринарные и фитосанитарные нормы и стандарты", – сказал Путин на заседании высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.Также российский лидер отметил хороший темп роста объемов грузоперевозок на пространстве ЕАЭС.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ЕАЭС надо создать единый безбарьерный внутренний рынок и устранить практику применения скрытых ограничений."Нам необходимо создать действительно единый и системно функционирующий безбарьерный внутренний рынок. Важно полностью устранить практику применения скрытых ограничений, так называемых точечных решений и какого-либо ручного управления. Это должно стать безусловным приоритетов работы Евразийской экономической комиссии", – заявил Токаев.8 мая в Москве начался юбилейный саммит ЕАЭС, приуроченный к 10-летию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.В рамках союза функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами, действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран, осуществляется единое таможенное регулирование.В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.Читайте также на РИА Новости Крым:Объем торговли между странами ЕАЭС увеличился вдвое – ПутинПутин: ЕАЭС показал свою эффективность перед лицом новых вызововПутин одобрил единую систему таможенного транзита ЕАЭС и третьих сторон
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владимир путин (политик), новости, россия, политика, экономика, казахстан, армения, белоруссия, киргизия, еаэс
Снятие барьеров дало высокую степень свободы перемещения товаров в ЕАЭС

Путин отметил высокую степень свободы перемещения товаров в ЕАЭС

20:14 08.05.2024 (обновлено: 20:26 08.05.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принял участие в юбилейном саммите ЕАЭС в Москве
Президент России Владимир Путин принял участие в юбилейном саммите ЕАЭС в Москве
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Высокая степень свободы перемещения товаров в ЕАЭС была обеспечена благодаря ликвидации торговых и административных барьеров, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ЕАЭС.
"Благодаря ликвидации множества торговых и административных барьеров обеспечена высокая степень свободы перемещения товаров, страны пятерки перешли на единые технические, санитарные, ветеринарные и фитосанитарные нормы и стандарты", – сказал Путин на заседании высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Также российский лидер отметил хороший темп роста объемов грузоперевозок на пространстве ЕАЭС.

"Из года в год расширяется партнерство между странами объединения в сфере транспорта и логистики. Хорошими темпами растут объемы взаимных грузоперевозок, чему заметно помогало дополнительное обустройство и увеличение пропускной способности пограничных переходов между нашими государствами", – сказал Путин.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ЕАЭС надо создать единый безбарьерный внутренний рынок и устранить практику применения скрытых ограничений.
"Нам необходимо создать действительно единый и системно функционирующий безбарьерный внутренний рынок. Важно полностью устранить практику применения скрытых ограничений, так называемых точечных решений и какого-либо ручного управления. Это должно стать безусловным приоритетов работы Евразийской экономической комиссии", – заявил Токаев.
8 мая в Москве начался юбилейный саммит ЕАЭС, приуроченный к 10-летию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.
Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.
В рамках союза функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами, действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран, осуществляется единое таможенное регулирование.
В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.
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Владимир Путин (политик)НовостиРоссияПолитикаЭкономикаКазахстанАрменияБелоруссияКиргизияЕАЭС
 
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