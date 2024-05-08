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Путин: ЕАЭС показал свою эффективность перед лицом новых вызовов
Путин: ЕАЭС показал свою эффективность перед лицом новых вызовов - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Путин: ЕАЭС показал свою эффективность перед лицом новых вызовов
Евразийский экономический союз показал свою эффективность перед лицом новых вызовов и санкций, сказал президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС. РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T18:52
2024-05-08T18:52
2024-05-08T18:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Евразийский экономический союз показал свою эффективность перед лицом новых вызовов и санкций, сказал президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС.Также осязаемых результатов удалось достичь в создании благоприятного инвестиционного климата на пространстве ЕАЭС, заявил президент РФ.8 мая в Москве начался юбилейный саммит ЕАС, приуроченный к 10-летию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.В рамках союза функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами, действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран, осуществляется единое таможенное регулирование.В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), новости, россия, еаэс, политика, экономика, казахстан, армения, киргизия, белоруссия
Путин: ЕАЭС показал свою эффективность перед лицом новых вызовов
Путин: ЕАЭС показал эффективность перед лицом новых вызовов и санкций
18:52 08.05.2024 (обновлено: 18:54 08.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Евразийский экономический союз показал свою эффективность перед лицом новых вызовов и санкций, сказал президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС.
"Евразийский союз показал свою эффективность перед лицом новых вызовов, в том числе связанных с проводимыми некоторыми странами политиками санкций и демонтажа многих базовых устоев международной торговли", – сказал российский лидер.
Также осязаемых результатов удалось достичь в создании благоприятного инвестиционного климата на пространстве ЕАЭС, заявил президент РФ.
"Осязаемых результатов удалось достичь в создании благоприятного инвестиционного климата на пространстве ЕврАзЭС. Этому способствовали совместные решения по защите капиталовложений, поддержке бизнеса и гарантиям прав предпринимателей", – сказал Путин на заседании высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
8 мая в Москве начался юбилейный саммит ЕАС, приуроченный к 10-летию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.
Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.
В рамках союза функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами, действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран, осуществляется единое таможенное регулирование.
В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.