https://crimea.ria.ru/20240508/putin-eaes-pokazal-svoyu-effektivnost-pered-litsom-novykh-vyzovov-1137135617.html

Путин: ЕАЭС показал свою эффективность перед лицом новых вызовов

Путин: ЕАЭС показал свою эффективность перед лицом новых вызовов - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Путин: ЕАЭС показал свою эффективность перед лицом новых вызовов

Евразийский экономический союз показал свою эффективность перед лицом новых вызовов и санкций, сказал президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС. РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T18:52

2024-05-08T18:52

2024-05-08T18:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Евразийский экономический союз показал свою эффективность перед лицом новых вызовов и санкций, сказал президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС.Также осязаемых результатов удалось достичь в создании благоприятного инвестиционного климата на пространстве ЕАЭС, заявил президент РФ.8 мая в Москве начался юбилейный саммит ЕАС, приуроченный к 10-летию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.В рамках союза функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами, действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран, осуществляется единое таможенное регулирование.В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.

https://crimea.ria.ru/20240508/obem-torgovli-mezhdu-stranami-eaes-uvelichilsya-vdvoe--putin-1137133023.html

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владимир путин (политик), новости, россия, еаэс, политика, экономика, казахстан, армения, киргизия, белоруссия