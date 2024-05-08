https://crimea.ria.ru/20240508/obem-torgovli-mezhdu-stranami-eaes-uvelichilsya-vdvoe--putin-1137133023.html

Объем торговли между странами ЕАЭС увеличился вдвое – Путин

Объем торговли между странами ЕАЭС увеличился вдвое – Путин - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Объем торговли между странами ЕАЭС увеличился вдвое – Путин

Объем взаимной торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за 10 лет вырос в два раза – до 89 миллиардов долларов, а товарооборот с... РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T17:38

2024-05-08T17:38

2024-05-08T17:42

владимир путин (политик)

еаэс

новости

россия

политика

экономика

белоруссия

казахстан

армения

киргизия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/18/1136818653_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_398d3212ead7dcebc40c1e148ec23405.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Объем взаимной торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за 10 лет вырос в два раза – до 89 миллиардов долларов, а товарооборот с третьими странами увеличился на 60% – до 923 миллиардов долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.Путин также отметил, что более 90% расчетов между членами ЕАЭС уже проводятся в национальных валютах. Положительная макроэкономическая в рамках объединения динамика сохраняется и в текущем году.Президент РФ добавил, что за прошедшее десятилетие Евразийский экономический союз утвердился в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира.8 мая в Москве начался юбилейный саммит ЕАС, приуроченный к 10-летию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.В рамках союза функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами, действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран, осуществляется единое таможенное регулирование.В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.

россия

белоруссия

казахстан

армения

киргизия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), еаэс, новости, россия, политика, экономика, белоруссия, казахстан, армения, киргизия