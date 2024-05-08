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Объем торговли между странами ЕАЭС увеличился вдвое – Путин - РИА Новости Крым, 08.05.2024
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Объем торговли между странами ЕАЭС увеличился вдвое – Путин
Объем торговли между странами ЕАЭС увеличился вдвое – Путин - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Объем торговли между странами ЕАЭС увеличился вдвое – Путин
Объем взаимной торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за 10 лет вырос в два раза – до 89 миллиардов долларов, а товарооборот с... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T17:38
2024-05-08T17:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Объем взаимной торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за 10 лет вырос в два раза – до 89 миллиардов долларов, а товарооборот с третьими странами увеличился на 60% – до 923 миллиардов долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.Путин также отметил, что более 90% расчетов между членами ЕАЭС уже проводятся в национальных валютах. Положительная макроэкономическая в рамках объединения динамика сохраняется и в текущем году.Президент РФ добавил, что за прошедшее десятилетие Евразийский экономический союз утвердился в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира.8 мая в Москве начался юбилейный саммит ЕАС, приуроченный к 10-летию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.В рамках союза функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами, действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран, осуществляется единое таможенное регулирование.В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.
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владимир путин (политик), еаэс, новости, россия, политика, экономика, белоруссия, казахстан, армения, киргизия
Объем торговли между странами ЕАЭС увеличился вдвое – Путин

Путин: объем взаимной торговли между странами ЕАЭС вырос до 89 миллиардов долларов

17:38 08.05.2024 (обновлено: 17:42 08.05.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков
Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Объем взаимной торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за 10 лет вырос в два раза – до 89 миллиардов долларов, а товарооборот с третьими странами увеличился на 60% – до 923 миллиардов долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Экономические показатели говорят сами за себя. За 10 лет совокупный ВВП стран Евразийского союза по имеющимся оценкам увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов. Товарооборот с третьими странами вырос на 60% – с 579 до 923 миллиардов долларов, а объем взаимной торговли вырос почти в два раза – с 45 до 89 миллиардов долларов", – сказал российский лидер.

Путин также отметил, что более 90% расчетов между членами ЕАЭС уже проводятся в национальных валютах. Положительная макроэкономическая в рамках объединения динамика сохраняется и в текущем году.
Президент РФ добавил, что за прошедшее десятилетие Евразийский экономический союз утвердился в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира.
"ЕАЭС сегодня – это эффективная и динамичная интеграционная структура, деятельность которой способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей, что в конечном итоге приносит выгоду каждому члену объединения", – подчеркнул он.
8 мая в Москве начался юбилейный саммит ЕАС, приуроченный к 10-летию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.
Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.
В рамках союза функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами, действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран, осуществляется единое таможенное регулирование.
В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.
 
Владимир Путин (политик)ЕАЭСНовостиРоссияПолитикаЭкономикаБелоруссияКазахстанАрменияКиргизия
 
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