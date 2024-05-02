https://crimea.ria.ru/20240502/putin-odobril-edinuyu-sistemu-tamozhennogo-tranzita-eaes-i-tretikh-storon-1136997162.html

Путин одобрил единую систему таможенного транзита ЕАЭС и третьих сторон

Путин одобрил единую систему таможенного транзита ЕАЭС и третьих сторон - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Путин одобрил единую систему таможенного транзита ЕАЭС и третьих сторон

Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и третьих сторон... РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T19:22

2024-05-02T19:22

2024-05-02T19:05

владимир путин (политик)

еаэс

таможня

импорт

экспорт

экономика

новости

россия

белоруссия

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136283682_0:0:3156:1775_1920x0_80_0_0_2e7babc08b77c158be41fe55a774a53c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и третьих сторон. Распоряжение главы государства опубликовано на портале правовой информации.Как отмечается в распоряжении, подписать соглашение планируется на заседании Высшего Евразийского экономического совета.Реализация соглашения о таможенном транзите позволит упростить и оптимизировать перевозку товаров посредством минимизации действий контролирующих служб и сокращения накладных расходов.В рамках соглашения планируется применять единую электронную транзитную декларацию, а также единое обеспечение исполнения обязанностей по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.Достижению поставленных в рамках соглашения целей также будет способствовать применение навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров и взаимное признание решений таможенных органов.Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.В рамках союза функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами, действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран, осуществляется единое таможенное регулирование.В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.Читайте также на РИА Новости Крым:России удалось прорвать торговую блокаду Запада – МишустинИтоги деятельности ЕАЭС: рост экономики и уменьшение безработицыПутин оценил соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

россия

белоруссия

казахстан

армения

кыргызстан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), еаэс, таможня, импорт, экспорт, экономика, новости, россия, белоруссия, казахстан, армения, кыргызстан