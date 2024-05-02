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Путин одобрил единую систему таможенного транзита ЕАЭС и третьих сторон - РИА Новости Крым, 02.05.2024
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Путин одобрил единую систему таможенного транзита ЕАЭС и третьих сторон
Путин одобрил единую систему таможенного транзита ЕАЭС и третьих сторон - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Путин одобрил единую систему таможенного транзита ЕАЭС и третьих сторон
Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и третьих сторон... РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T19:22
2024-05-02T19:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и третьих сторон. Распоряжение главы государства опубликовано на портале правовой информации.Как отмечается в распоряжении, подписать соглашение планируется на заседании Высшего Евразийского экономического совета.Реализация соглашения о таможенном транзите позволит упростить и оптимизировать перевозку товаров посредством минимизации действий контролирующих служб и сокращения накладных расходов.В рамках соглашения планируется применять единую электронную транзитную декларацию, а также единое обеспечение исполнения обязанностей по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.Достижению поставленных в рамках соглашения целей также будет способствовать применение навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров и взаимное признание решений таможенных органов.Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.В рамках союза функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами, действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран, осуществляется единое таможенное регулирование.В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.Читайте также на РИА Новости Крым:России удалось прорвать торговую блокаду Запада – МишустинИтоги деятельности ЕАЭС: рост экономики и уменьшение безработицыПутин оценил соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
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владимир путин (политик), еаэс, таможня, импорт, экспорт, экономика, новости, россия, белоруссия, казахстан, армения, кыргызстан
Путин одобрил единую систему таможенного транзита ЕАЭС и третьих сторон

Путин одобрил подписание соглашения о таможенном транзите ЕАЭС и третьих сторон

19:22 02.05.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и третьих сторон. Распоряжение главы государства опубликовано на портале правовой информации.
"Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон). Разрешить Минфину России в ходе переговоров о подписании указанного соглашения вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.
Как отмечается в распоряжении, подписать соглашение планируется на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Реализация соглашения о таможенном транзите позволит упростить и оптимизировать перевозку товаров посредством минимизации действий контролирующих служб и сокращения накладных расходов.
В рамках соглашения планируется применять единую электронную транзитную декларацию, а также единое обеспечение исполнения обязанностей по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.
Достижению поставленных в рамках соглашения целей также будет способствовать применение навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров и взаимное признание решений таможенных органов.
Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.
В рамках союза функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами, действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран, осуществляется единое таможенное регулирование.
В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.
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Владимир Путин (политик)ЕАЭСТаможняИмпортЭкспортЭкономикаНовостиРоссияБелоруссияКазахстанАрменияКыргызстан
 
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