https://crimea.ria.ru/20231225/putin-otsenil-soglashenie-o-svobodnoy-torgovle-mezhdu-eaes-i-iranom-1133791982.html
Путин оценил соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
Путин оценил соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Путин оценил соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
Соглашение ЕАЭС о свободной торговле с Ираном поможет укрепить связи с одной из самых развитых экономик евразийского региона. Об этом в ходе заседания высшего... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T20:43
2023-12-25T20:43
2023-12-25T20:43
еаэс
владимир путин (политик)
иран
политика
экономика
в мире
россия
логистика
внешняя политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/19/1133791768_0:233:2815:1816_1920x0_80_0_0_e0a415a2e32d9b15953a9515b376a739.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Соглашение ЕАЭС о свободной торговле с Ираном поможет укрепить связи с одной из самых развитых экономик евразийского региона. Об этом в ходе заседания высшего Евразийского экономического совета заявил президент России Владимир Путин.Соглашение о свободной торговле между странами ЕАЭС и Ираном стороны подписали в понедельник в Санкт-Петербурге. Оно должно заменить действовавшее с 2019 года временное соглашение. Как заявил Владимир Путин, Россия рассчитывает на оперативное проведение ратификационных процедур странами ЕАЭС по включению Ирана в структуру.Президент также отметил, что свободная торговля с Ираном даст импульс развитию транспортно-логистической системы и маршрутов, таких как коридор Север-Юг. Кроме того, будут созданы условия для наращивания научно-производственной кооперации, туристических и делегационных обменов, заключил Путин.Соглашение о создании транспортного коридора Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Проект призван привлечь транзит грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу. Существуют три маршрута: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов) и два сухопутных - западный и восточный.
https://crimea.ria.ru/20231225/lidery-eaes-utverdili-deklaratsiyu-o-sotrudnichestve-1133791420.html
иран
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/19/1133791768_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_937f4dacb3539e1d2569afe131c930db.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еаэс, владимир путин (политик), иран, политика, экономика, в мире, россия, логистика, внешняя политика
Путин оценил соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
Путин: свободная торговля с Ираном даст импульс развитию транспортно-логистической системы
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Соглашение ЕАЭС о свободной торговле с Ираном поможет укрепить связи с одной из самых развитых экономик евразийского региона. Об этом в ходе заседания высшего Евразийского экономического совета заявил президент России Владимир Путин.
Соглашение о свободной торговле между странами ЕАЭС и Ираном стороны подписали в понедельник в Санкт-Петербурге. Оно должно заменить действовавшее с 2019 года временное соглашение. Как заявил Владимир Путин, Россия рассчитывает на оперативное проведение ратификационных процедур странами ЕАЭС по включению Ирана в структуру.
"Данное соглашение может иметь действительно серьезное значение в контексте укрепления связей Евразийского союза с этой одной из крупнейших и технологически развитых экономик евразийского региона. После вступления соглашения в силу практически все категории товаров, производимых в союзе, получат беспошлинный доступ на обширный иранский рынок – 90 миллионов человек. А нетарифные барьеры будут значительно снижены", – цитирует Путина РИА Новости.
Президент также отметил, что свободная торговля с Ираном даст импульс развитию транспортно-логистической системы и маршрутов, таких как коридор Север-Юг. Кроме того, будут созданы условия для наращивания научно-производственной кооперации, туристических и делегационных обменов, заключил Путин.
Соглашение о создании транспортного коридора Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Проект призван привлечь транзит грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу. Существуют три маршрута: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов) и два сухопутных - западный и восточный.