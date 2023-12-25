https://crimea.ria.ru/20231225/putin-otsenil-soglashenie-o-svobodnoy-torgovle-mezhdu-eaes-i-iranom-1133791982.html

Путин оценил соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Путин оценил соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном - РИА Новости Крым, 25.12.2023

Путин оценил соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Соглашение ЕАЭС о свободной торговле с Ираном поможет укрепить связи с одной из самых развитых экономик евразийского региона. Об этом в ходе заседания высшего... РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T20:43

2023-12-25T20:43

2023-12-25T20:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Соглашение ЕАЭС о свободной торговле с Ираном поможет укрепить связи с одной из самых развитых экономик евразийского региона. Об этом в ходе заседания высшего Евразийского экономического совета заявил президент России Владимир Путин.Соглашение о свободной торговле между странами ЕАЭС и Ираном стороны подписали в понедельник в Санкт-Петербурге. Оно должно заменить действовавшее с 2019 года временное соглашение. Как заявил Владимир Путин, Россия рассчитывает на оперативное проведение ратификационных процедур странами ЕАЭС по включению Ирана в структуру.Президент также отметил, что свободная торговля с Ираном даст импульс развитию транспортно-логистической системы и маршрутов, таких как коридор Север-Юг. Кроме того, будут созданы условия для наращивания научно-производственной кооперации, туристических и делегационных обменов, заключил Путин.Соглашение о создании транспортного коридора Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Проект призван привлечь транзит грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу. Существуют три маршрута: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов) и два сухопутных - западный и восточный.

https://crimea.ria.ru/20231225/lidery-eaes-utverdili-deklaratsiyu-o-sotrudnichestve-1133791420.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

еаэс, владимир путин (политик), иран, политика, экономика, в мире, россия, логистика, внешняя политика