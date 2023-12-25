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Путин оценил соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном - РИА Новости Крым, 25.12.2023
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Путин оценил соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
Путин оценил соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Путин оценил соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
Соглашение ЕАЭС о свободной торговле с Ираном поможет укрепить связи с одной из самых развитых экономик евразийского региона. Об этом в ходе заседания высшего... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T20:43
2023-12-25T20:43
еаэс
владимир путин (политик)
иран
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Соглашение ЕАЭС о свободной торговле с Ираном поможет укрепить связи с одной из самых развитых экономик евразийского региона. Об этом в ходе заседания высшего Евразийского экономического совета заявил президент России Владимир Путин.Соглашение о свободной торговле между странами ЕАЭС и Ираном стороны подписали в понедельник в Санкт-Петербурге. Оно должно заменить действовавшее с 2019 года временное соглашение. Как заявил Владимир Путин, Россия рассчитывает на оперативное проведение ратификационных процедур странами ЕАЭС по включению Ирана в структуру.Президент также отметил, что свободная торговля с Ираном даст импульс развитию транспортно-логистической системы и маршрутов, таких как коридор Север-Юг. Кроме того, будут созданы условия для наращивания научно-производственной кооперации, туристических и делегационных обменов, заключил Путин.Соглашение о создании транспортного коридора Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Проект призван привлечь транзит грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу. Существуют три маршрута: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов) и два сухопутных - западный и восточный.
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еаэс, владимир путин (политик), иран, политика, экономика, в мире, россия, логистика, внешняя политика
Путин оценил соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Путин: свободная торговля с Ираном даст импульс развитию транспортно-логистической системы

20:43 25.12.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПодписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Иран
Подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Иран - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Соглашение ЕАЭС о свободной торговле с Ираном поможет укрепить связи с одной из самых развитых экономик евразийского региона. Об этом в ходе заседания высшего Евразийского экономического совета заявил президент России Владимир Путин.
Соглашение о свободной торговле между странами ЕАЭС и Ираном стороны подписали в понедельник в Санкт-Петербурге. Оно должно заменить действовавшее с 2019 года временное соглашение. Как заявил Владимир Путин, Россия рассчитывает на оперативное проведение ратификационных процедур странами ЕАЭС по включению Ирана в структуру.

"Данное соглашение может иметь действительно серьезное значение в контексте укрепления связей Евразийского союза с этой одной из крупнейших и технологически развитых экономик евразийского региона. После вступления соглашения в силу практически все категории товаров, производимых в союзе, получат беспошлинный доступ на обширный иранский рынок – 90 миллионов человек. А нетарифные барьеры будут значительно снижены", – цитирует Путина РИА Новости.

Президент также отметил, что свободная торговля с Ираном даст импульс развитию транспортно-логистической системы и маршрутов, таких как коридор Север-Юг. Кроме того, будут созданы условия для наращивания научно-производственной кооперации, туристических и делегационных обменов, заключил Путин.
Соглашение о создании транспортного коридора Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Проект призван привлечь транзит грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу. Существуют три маршрута: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов) и два сухопутных - западный и восточный.
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