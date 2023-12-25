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Итоги деятельности ЕАЭС: рост экономики и уменьшение безработицы - РИА Новости Крым, 25.12.2023
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Итоги деятельности ЕАЭС: рост экономики и уменьшение безработицы
Итоги деятельности ЕАЭС: рост экономики и уменьшение безработицы - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Итоги деятельности ЕАЭС: рост экономики и уменьшение безработицы
В странах Евразийского экономического союза отмечается рост экономических показателей. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T21:44
2023-12-25T21:44
еаэс
политика
экономика
россия
владимир путин (политик)
белоруссия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В странах Евразийского экономического союза отмечается рост экономических показателей. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге."Подведены итоги деятельности Евразийского союза под председательством России. В текущем году во всех странах-членах объединения фиксируется стабильный рост экономик. Так, у нас в России за первые три квартала ВВП прибавил три процента, по итогам года ожидается 3,5 процента. Прирост валового продукта имеется и в других государствах ЕАЭС", - отметил Путин.Президент уточнил, что в Армении за 9 месяцев ВВП составил более 9%, в Казахстане почти 5%, в Киргизии более 4%, а в Белоруссии, как и в России, 3,5%.Также Путин подчеркнул, что промышленное производство в ЕАЭС увеличилось на 3,5 процента. Строительная отрасль выросла на 9,3 процента."Что немаловажно: количество безработных в целом по Евразийскому союзу сократилось на 14,2 процента. А в России безработица вообще находится на минимальном историческом уровне, менее трех процентов - 2,9", - заметил российский лидер.По словам президента, за 9 месяцев текущего года торговля между пятью странами ЕАЭС выросла на 8,9 процентов. При этом улучшается ее структура, увеличиваются поставки готовой высокотехнологичной продукции с одновременным снижением сырьевой составляющей.По итогам заседания будет подписана Декларация о сотрудничестве в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года, утвердить ее согласились все члены Высшего евразийского экономического совета. Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.В рамках союза функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами, действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран, осуществляется единое таможенное регулирование.В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал к формированию общей евразийской идеологииРоссия и Беларусь запускают эксперимент по контролю грузов в ЕАЭСПутин сравнил цены на газ в Европе и Евразийском союзе
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еаэс, политика, экономика, россия, владимир путин (политик), белоруссия, киргизия, казахстан, армения, новости
Итоги деятельности ЕАЭС: рост экономики и уменьшение безработицы

В странах ЕАЭС фиксируется стабильный рост экономики – Путин

21:44 25.12.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В странах Евразийского экономического союза отмечается рост экономических показателей. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
"Подведены итоги деятельности Евразийского союза под председательством России. В текущем году во всех странах-членах объединения фиксируется стабильный рост экономик. Так, у нас в России за первые три квартала ВВП прибавил три процента, по итогам года ожидается 3,5 процента. Прирост валового продукта имеется и в других государствах ЕАЭС", - отметил Путин.
Президент уточнил, что в Армении за 9 месяцев ВВП составил более 9%, в Казахстане почти 5%, в Киргизии более 4%, а в Белоруссии, как и в России, 3,5%.
Также Путин подчеркнул, что промышленное производство в ЕАЭС увеличилось на 3,5 процента. Строительная отрасль выросла на 9,3 процента.
"Что немаловажно: количество безработных в целом по Евразийскому союзу сократилось на 14,2 процента. А в России безработица вообще находится на минимальном историческом уровне, менее трех процентов - 2,9", - заметил российский лидер.
По словам президента, за 9 месяцев текущего года торговля между пятью странами ЕАЭС выросла на 8,9 процентов. При этом улучшается ее структура, увеличиваются поставки готовой высокотехнологичной продукции с одновременным снижением сырьевой составляющей.
"Важно, что доля национальных валют во взаимных расчетах превысила 90 процентов. И этот показатель будет несомненно расти с учетом принимаемых нашими странами совместных мер в финансовом секторе", - выразил уверенность Владимир Путин.
По итогам заседания будет подписана Декларация о сотрудничестве в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года, утвердить ее согласились все члены Высшего евразийского экономического совета.
Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.
В рамках союза функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами, действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран, осуществляется единое таможенное регулирование.
В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.
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