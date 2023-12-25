https://crimea.ria.ru/20231225/itogi-deyatelnosti-eaes-rost-ekonomiki-i-umenshenie-bezrabotitsy-1133792734.html

Итоги деятельности ЕАЭС: рост экономики и уменьшение безработицы

Итоги деятельности ЕАЭС: рост экономики и уменьшение безработицы - РИА Новости Крым, 25.12.2023

Итоги деятельности ЕАЭС: рост экономики и уменьшение безработицы

В странах Евразийского экономического союза отмечается рост экономических показателей. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T21:44

2023-12-25T21:44

2023-12-25T21:44

еаэс

политика

экономика

россия

владимир путин (политик)

белоруссия

киргизия

казахстан

армения

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/19/1133792616_0:0:2593:1458_1920x0_80_0_0_67447c023fd14820ad1114e01c49767c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В странах Евразийского экономического союза отмечается рост экономических показателей. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге."Подведены итоги деятельности Евразийского союза под председательством России. В текущем году во всех странах-членах объединения фиксируется стабильный рост экономик. Так, у нас в России за первые три квартала ВВП прибавил три процента, по итогам года ожидается 3,5 процента. Прирост валового продукта имеется и в других государствах ЕАЭС", - отметил Путин.Президент уточнил, что в Армении за 9 месяцев ВВП составил более 9%, в Казахстане почти 5%, в Киргизии более 4%, а в Белоруссии, как и в России, 3,5%.Также Путин подчеркнул, что промышленное производство в ЕАЭС увеличилось на 3,5 процента. Строительная отрасль выросла на 9,3 процента."Что немаловажно: количество безработных в целом по Евразийскому союзу сократилось на 14,2 процента. А в России безработица вообще находится на минимальном историческом уровне, менее трех процентов - 2,9", - заметил российский лидер.По словам президента, за 9 месяцев текущего года торговля между пятью странами ЕАЭС выросла на 8,9 процентов. При этом улучшается ее структура, увеличиваются поставки готовой высокотехнологичной продукции с одновременным снижением сырьевой составляющей.По итогам заседания будет подписана Декларация о сотрудничестве в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года, утвердить ее согласились все члены Высшего евразийского экономического совета. Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.В рамках союза функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами, действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран, осуществляется единое таможенное регулирование.В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал к формированию общей евразийской идеологииРоссия и Беларусь запускают эксперимент по контролю грузов в ЕАЭСПутин сравнил цены на газ в Европе и Евразийском союзе

россия

белоруссия

киргизия

казахстан

армения

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

еаэс, политика, экономика, россия, владимир путин (политик), белоруссия, киргизия, казахстан, армения, новости