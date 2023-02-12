https://crimea.ria.ru/20230212/rossiya-i-belarus-zapuskayut-eksperiment-po-kontrolyu-gruzov-v-eaes-1126930396.html

Россия и Беларусь запускают эксперимент по контролю грузов в ЕАЭС

Россия и Беларусь запускают эксперимент по контролю грузов в ЕАЭС - РИА Новости Крым, 12.02.2023

Россия и Беларусь запускают эксперимент по контролю грузов в ЕАЭС

Россия и Белоруссия начинают эксперимент по отслеживанию перевозок на территории Евразийского экономического союза при помощи навигационных пломб... РИА Новости Крым, 12.02.2023

2023-02-12T13:22

2023-02-12T13:22

2023-02-12T13:22

россия

белоруссия

еаэс

транспорт

общество

новости

михаил мишустин

правительство россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124924774_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1007860408b20e94f7f381446a56fa55.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия начинают эксперимент по отслеживанию перевозок на территории Евразийского экономического союза при помощи навигационных пломб. Соответствующее соглашение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.В эксперименте задействуют только те лесоматериалы и продукты деревообработки, которые идут на экспорт из Беларуси за пределы ЕАЭС.Навигационные пломбы будут накладываться на автотранспорт при погрузке товаров в Беларусссии. Опломбированные грузовики проследуют по территории обеих стран до места выезда с территории Российской Федерации – российско-азербайджанского участка государственной границы, автомобильного пункта пропуска Яраг-Казмаляр и российско-казахстанского участка государственной границы, одного из контрольных пунктов Маштаково, Бугристое, Петухово. Там пломбы деактивируют и снимут, а транспортные средства с грузом проследуют далее по маршруту.Эксперимент продлится до 1 июня 2023 года. Участие в нем является добровольным, однако участникам придется оплатить стоимость навигационных устройств.Электронные навигационные пломбы и система отслеживания товаров применяются в России с 2020 года для контроля транзитных перевозок санкционных групп товаров. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил усилить досмотр транспорта на границах с Крымом Сухопутный коридор через новые регионы: ситуация сегодняЕгипет заинтересован в портах Крыма - Мурадов

https://crimea.ria.ru/20230126/proverki-na-granitse-pyat-samykh-znachimykh-krymskikh-kontrabandnykh-ulovov-1126573698.html

россия

белоруссия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белоруссия, еаэс, транспорт, общество, новости, михаил мишустин, правительство россии