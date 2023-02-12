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Россия и Беларусь запускают эксперимент по контролю грузов в ЕАЭС
Россия и Беларусь запускают эксперимент по контролю грузов в ЕАЭС - РИА Новости Крым, 12.02.2023
Россия и Беларусь запускают эксперимент по контролю грузов в ЕАЭС
Россия и Белоруссия начинают эксперимент по отслеживанию перевозок на территории Евразийского экономического союза при помощи навигационных пломб... РИА Новости Крым, 12.02.2023
2023-02-12T13:22
2023-02-12T13:22
2023-02-12T13:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия начинают эксперимент по отслеживанию перевозок на территории Евразийского экономического союза при помощи навигационных пломб. Соответствующее соглашение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.В эксперименте задействуют только те лесоматериалы и продукты деревообработки, которые идут на экспорт из Беларуси за пределы ЕАЭС.Навигационные пломбы будут накладываться на автотранспорт при погрузке товаров в Беларусссии. Опломбированные грузовики проследуют по территории обеих стран до места выезда с территории Российской Федерации – российско-азербайджанского участка государственной границы, автомобильного пункта пропуска Яраг-Казмаляр и российско-казахстанского участка государственной границы, одного из контрольных пунктов Маштаково, Бугристое, Петухово. Там пломбы деактивируют и снимут, а транспортные средства с грузом проследуют далее по маршруту.Эксперимент продлится до 1 июня 2023 года. Участие в нем является добровольным, однако участникам придется оплатить стоимость навигационных устройств.Электронные навигационные пломбы и система отслеживания товаров применяются в России с 2020 года для контроля транзитных перевозок санкционных групп товаров. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил усилить досмотр транспорта на границах с Крымом Сухопутный коридор через новые регионы: ситуация сегодняЕгипет заинтересован в портах Крыма - Мурадов
https://crimea.ria.ru/20230126/proverki-na-granitse-pyat-samykh-znachimykh-krymskikh-kontrabandnykh-ulovov-1126573698.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, белоруссия, еаэс, транспорт, общество, новости, михаил мишустин, правительство россии
Россия и Беларусь запускают эксперимент по контролю грузов в ЕАЭС
Россия и Белоруссия запускают эксперимент по контролю за перевозкой грузов в ЕАЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия начинают эксперимент по отслеживанию перевозок на территории Евразийского экономического союза при помощи навигационных пломб. Соответствующее соглашение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Система позволяет в полной мере обеспечивать сотрудников контрольно-надзорных органов всей необходимой информацией о каждой транзитной перевозке через территорию России", – говорится в сообщении министерства транспорта.
В эксперименте задействуют только те лесоматериалы и продукты деревообработки, которые идут на экспорт из Беларуси за пределы ЕАЭС.
Навигационные пломбы будут накладываться на автотранспорт при погрузке товаров в Беларусссии. Опломбированные грузовики проследуют по территории обеих стран до места выезда с территории Российской Федерации – российско-азербайджанского участка государственной границы, автомобильного пункта пропуска Яраг-Казмаляр и российско-казахстанского участка государственной границы, одного из контрольных пунктов Маштаково, Бугристое, Петухово. Там пломбы деактивируют и снимут, а транспортные средства с грузом проследуют далее по маршруту.
Эксперимент продлится до 1 июня 2023 года. Участие в нем является добровольным, однако участникам придется оплатить стоимость навигационных устройств.
Электронные навигационные пломбы и система отслеживания товаров применяются в России с 2020 года для контроля транзитных перевозок санкционных групп товаров.
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