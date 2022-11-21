https://crimea.ria.ru/20221121/sukhoputnyy-koridor-cherez-novye-regiony-situatsiya-segodnya-1125478074.html

Сухопутный коридор через новые регионы: ситуация сегодня

Сухопутный коридор через новые регионы: ситуация сегодня - РИА Новости Крым, 21.11.2022

Сухопутный коридор через новые регионы: ситуация сегодня

Стоимость грузовых перевозок из Крыма на материк и обратно через новые регионы России выросла из-за существенной разницы в расстояниях и определенных рисков, на РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T19:16

2022-11-21T19:16

2022-11-21T19:16

чп на крымском мосту

крымский мост

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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Стоимость грузовых перевозок из Крыма на материк и обратно через новые регионы России выросла из-за существенной разницы в расстояниях и определенных рисков, на которые идут дальнобойщики. По сути, они на время становятся участниками СВО. Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил президент Общероссийской общественной организации "Водители России" Олег Торош.Минтранс России ввел ограничения на перевозку некоторых грузов через Керченскую паромную переправу. Пропускают грузовики, которые везут скоропортящиеся товары, лекарства и ряд социально значимых грузов. Остальных ориентировали на сухопутный коридор из Джанкоя (Крым) в Таганрог (Ростовская область) – через Херсонскую и Запорожскую (Мелитополь) области и ДНР (Мариуполь). Заявлено, что движение грузовиков по автомобильной части Крымского моста откроют не раньше 1 декабря.Если груз везут из Краснодарского края, то альтернативный путь становится почти на 470 км длиннее, чем в случае использования Крымского моста. Если из Москвы и до условного конечного пункта в середине полуострова – короче на 70-80 км, уточнил эксперт. Таким образом, стоимость перевозок во многом зависит от того, "какая и где загрузка", добавил он.При этом сухопутный коридор через новые регионы ни до теракта на Крымском мосту 8 октября, ни после него не был абсолютно безопасным. Это следует понимать и тем, кто недоволен исчезновением ряда продуктов с полок магазинов, и тем, кого смущает стоимость перевозок.Изменение обстановки привело к сокращению участников рынка грузоперевозок по сухопутному маршруту примерно на треть, но "машины как ездили, так и ездят, потому что стоит вопрос о необходимости снабжения Крыма и обеспечении работоспособности крымских предприятий по вывозу крымской продукции на материк", добавил Торош.При этом смятения в рядах тех, кто продолжает работу в этом направлении, нет."Никаких панических настроений нет. Настрой и патриотичность водителей, которые продолжают ездить, не поменялись. Естественно, ждем улучшения, стабилизации фронта и готовы и дальше выполнять свои задачи", – заключил собеседник.Ранее сообщалось, что Крымский мост могут восстановить за счет замороженных средств иностранцев.

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https://crimea.ria.ru/20221026/furam-ogranichat-vezd-na-perepravu-chto-stanet-s-tsenami-v-krymu-1125096926.html

https://crimea.ria.ru/20221021/v-kakom-sostoyanii-severnyy-sukhoputnyy-put-v-krym-1125010968.html

крымский мост

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2022

Анна Петрова

Анна Петрова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

чп на крымском мосту, крымский мост, экономика, общество, авторы