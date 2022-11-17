https://crimea.ria.ru/20221117/krymskiy-most-mogut-vosstanovit-za-schet-zamorozhennykh-sredstv-inostrantsev-1125408258.html

Крымский мост могут восстановить за счет замороженных средств иностранцев

Крымский мост могут восстановить за счет замороженных средств иностранцев - РИА Новости Крым, 17.11.2022

Крымский мост могут восстановить за счет замороженных средств иностранцев

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил направить на восстановление Крымского моста замороженные в России средства иностранных... РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T10:28

2022-11-17T10:28

2022-11-17T10:28

крымский мост

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил направить на восстановление Крымского моста замороженные в России средства иностранных инвесторов из недружественных стран.Кутепов также предлагает потратить эти средства на восстановление коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры на территориях, которые находятся в зоне действия специальной военной операции.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.На данный момент на мосту восстановлены три из четырех пролетных строений. Работы планируется завершить в декабре.На ж/д части Крымского моста движение поездов на данный момент осуществляется в реверсивном режиме по одному пути. Восстановить второй путь планируется в течение шести-семи месяцев.

https://crimea.ria.ru/20221115/kogda-vosstanovyat-ostavshiesya-dva-proleta-krymskogo-mosta--khusnullin-1125384691.html

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, политика