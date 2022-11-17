Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост могут восстановить за счет замороженных средств иностранцев - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221117/krymskiy-most-mogut-vosstanovit-za-schet-zamorozhennykh-sredstv-inostrantsev-1125408258.html
Крымский мост могут восстановить за счет замороженных средств иностранцев
Крымский мост могут восстановить за счет замороженных средств иностранцев - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Крымский мост могут восстановить за счет замороженных средств иностранцев
Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил направить на восстановление Крымского моста замороженные в России средства иностранных... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T10:28
2022-11-17T10:28
крымский мост
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125012102_0:116:1620:1027_1920x0_80_0_0_e73dd39d05e1701974c83c4434b867e6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил направить на восстановление Крымского моста замороженные в России средства иностранных инвесторов из недружественных стран.Кутепов также предлагает потратить эти средства на восстановление коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры на территориях, которые находятся в зоне действия специальной военной операции.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.На данный момент на мосту восстановлены три из четырех пролетных строений. Работы планируется завершить в декабре.На ж/д части Крымского моста движение поездов на данный момент осуществляется в реверсивном режиме по одному пути. Восстановить второй путь планируется в течение шести-семи месяцев.
https://crimea.ria.ru/20221115/kogda-vosstanovyat-ostavshiesya-dva-proleta-krymskogo-mosta--khusnullin-1125384691.html
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125012102_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_b90a6cdb3be21f5f1088b2544ca52dba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, политика
Крымский мост могут восстановить за счет замороженных средств иностранцев

В Совфеде предложили направить замороженные активы иностранцев на ремонт Крымского моста

10:28 17.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года
Восстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил направить на восстановление Крымского моста замороженные в России средства иностранных инвесторов из недружественных стран.
"По информации Центрального банка РФ, в ответ на санкции на банковских счетах заморожено несколько сотен миллиардов рублей иностранных инвесторов из недружественных стран. Необходимо рассмотреть вопрос о направлении указанных средств на покрытие сумм, затраченных на восстановление Крымского моста", - цитирует сенатора РИА Новости.
Кутепов также предлагает потратить эти средства на восстановление коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры на территориях, которые находятся в зоне действия специальной военной операции.
Ремонт моста через Керченский пролив
15 ноября, 17:32
Когда восстановят оставшиеся два пролета Крымского моста – Хуснуллин
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
На данный момент на мосту восстановлены три из четырех пролетных строений. Работы планируется завершить в декабре.
На ж/д части Крымского моста движение поездов на данный момент осуществляется в реверсивном режиме по одному пути. Восстановить второй путь планируется в течение шести-семи месяцев.
 
Крымский мостПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:35Крымчанка получила 10 лет тюрьмы за убийство своей пожилой матери
10:28Крымский мост могут восстановить за счет замороженных средств иностранцев
10:21Обстрел Михайловки в Запорожской области: есть погибшие и пострадавшие
10:11В Керченском проливе штормовое предупреждение: ситуация на переправе
10:08В Крыму и Севастополе новые случаи COVID-19
10:03Стало известно о состоянии подорвавшихся на мине в Брянской области
09:59Небензя: Украина и Польша добивались прямого столкновения России и НАТО
09:23В Севастополе снесут многоэтажку
09:14Крым без воды: где запланированы отключения в четверг
08:45Запорожская область под обстрелом ВСУ: зафиксировано 16 прилетов
08:43Песков ответил на заявление США о ракетах в Польше
08:23Кому, где и как теперь можно выгуливать собак в Крыму – приказ
07:57Вирусолог дал неожиданную рекомендацию по защите от "цербера"
07:26Как будут отмечать Новый год в российских компаниях – опрос
07:03Пресекать или поддержать: что думают в Крыму о труде несовершеннолетних
03:37Дрейфующие мины ВСУ: опасны ли они для Крыма из-за зимних штормов
00:56Две АЭС на западе Украины отключены от электросетей - МАГАТЭ
00:01Резкая перемена: прогноз погоды для Крыма на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 17 ноября
22:58Два человека подорвались на мине в Брянской области
Лента новостейМолния