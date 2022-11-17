https://crimea.ria.ru/20221117/krymskiy-most-mogut-vosstanovit-za-schet-zamorozhennykh-sredstv-inostrantsev-1125408258.html
Крымский мост могут восстановить за счет замороженных средств иностранцев
Крымский мост могут восстановить за счет замороженных средств иностранцев - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Крымский мост могут восстановить за счет замороженных средств иностранцев
Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил направить на восстановление Крымского моста замороженные в России средства иностранных... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T10:28
2022-11-17T10:28
2022-11-17T10:28
крымский мост
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125012102_0:116:1620:1027_1920x0_80_0_0_e73dd39d05e1701974c83c4434b867e6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил направить на восстановление Крымского моста замороженные в России средства иностранных инвесторов из недружественных стран.Кутепов также предлагает потратить эти средства на восстановление коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры на территориях, которые находятся в зоне действия специальной военной операции.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.На данный момент на мосту восстановлены три из четырех пролетных строений. Работы планируется завершить в декабре.На ж/д части Крымского моста движение поездов на данный момент осуществляется в реверсивном режиме по одному пути. Восстановить второй путь планируется в течение шести-семи месяцев.
https://crimea.ria.ru/20221115/kogda-vosstanovyat-ostavshiesya-dva-proleta-krymskogo-mosta--khusnullin-1125384691.html
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125012102_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_b90a6cdb3be21f5f1088b2544ca52dba.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, политика
Крымский мост могут восстановить за счет замороженных средств иностранцев
В Совфеде предложили направить замороженные активы иностранцев на ремонт Крымского моста
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил направить на восстановление Крымского моста замороженные в России средства иностранных инвесторов из недружественных стран.
"По информации Центрального банка РФ, в ответ на санкции на банковских счетах заморожено несколько сотен миллиардов рублей иностранных инвесторов из недружественных стран. Необходимо рассмотреть вопрос о направлении указанных средств на покрытие сумм, затраченных на восстановление Крымского моста", - цитирует сенатора РИА Новости.
Кутепов также предлагает потратить эти средства на восстановление коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры на территориях, которые находятся в зоне действия специальной военной операции.
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
На данный момент на мосту восстановлены три из четырех пролетных строений. Работы планируется завершить в декабре.
На ж/д части Крымского моста движение поездов на данный момент осуществляется в реверсивном режиме по одному пути. Восстановить второй путь планируется в течение шести-семи месяцев.