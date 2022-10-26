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Движение грузовых авто по Крымскому мосту откроют не ранее 1 декабря
Движение грузовых авто по Крымскому мосту откроют не ранее 1 декабря - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Движение грузовых авто по Крымскому мосту откроют не ранее 1 декабря
Движение грузовых авто по Крымскому мосту откроют не ранее декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T13:02
2022-10-26T13:02
2022-10-26T14:09
крымский мост
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Движение грузовых авто по Крымскому мосту откроют не ранее декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. В Минтрансе подчеркнули, что в настоящее время для грузового автотранспорта доступно три варианта маршрутов в Крым и из него: по альтернативному наземному автодорожному пути, через Керченскую паромную переправу, а также с перегрузкой на железнодорожный транспорт.Однако в связи с очередями на паромы, следующие по маршруту "Порт Кавказ – порт Керчь", принято решение о пропуске через переправу приоритетных грузов. "Среди таких грузов скоропортящиеся товары, социально-значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармацевтическая продукция. Остальные виды грузов могут доставляться между территорией Крыма и Краснодарского края по альтернативному автодорожному пути, пролегающему от Таганрог до Джанкоя, а также через перегрузку на железнодорожный транспорт", - добавили в Минтрансе.Введенные меры будут действовать до стабилизации ситуации с загрузкой паромов, учитывая возникающие неблагоприятные погодные условия, уточнили в Минтрансе.
https://crimea.ria.ru/20221025/v-krasnodarskom-krae-vveli-ogranichenie-dlya-dvizheniya-fur-1125086211.html
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крымский мост, транспорт, крым
Движение грузовых авто по Крымскому мосту откроют не ранее 1 декабря
Минтранс РФ: движение грузовых авто по Крымскому мосту откроют не ранее 1 декабря
13:02 26.10.2022 (обновлено: 14:09 26.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Движение грузовых авто по Крымскому мосту откроют не ранее декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
"Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря текущего года", - говорится в сообщении ведомства.
В Минтрансе подчеркнули, что в настоящее время для грузового автотранспорта доступно три варианта маршрутов в Крым и из него: по альтернативному наземному автодорожному пути, через Керченскую паромную переправу, а также с перегрузкой на железнодорожный транспорт.
Однако в связи с очередями на паромы, следующие по маршруту "Порт Кавказ – порт Керчь", принято решение о пропуске через переправу приоритетных грузов.
"Среди таких грузов скоропортящиеся товары, социально-значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармацевтическая продукция. Остальные виды грузов могут доставляться между территорией Крыма и Краснодарского края по альтернативному автодорожному пути, пролегающему от Таганрог до Джанкоя, а также через перегрузку на железнодорожный транспорт", - добавили в Минтрансе.
Введенные меры будут действовать до стабилизации ситуации с загрузкой паромов, учитывая возникающие неблагоприятные погодные условия, уточнили в Минтрансе.