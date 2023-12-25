https://crimea.ria.ru/20231225/lidery-eaes-utverdili-deklaratsiyu-o-sotrudnichestve-1133791420.html
Лидеры ЕАЭС утвердили декларацию о сотрудничестве
Лидеры ЕАЭС утвердили декларацию о сотрудничестве - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Лидеры ЕАЭС утвердили декларацию о сотрудничестве
Утвердить Декларацию о сотрудничестве в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года согласились все члены Высшего евразийского экономического совета. Об... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T20:28
2023-12-25T20:28
2023-12-25T20:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Утвердить Декларацию о сотрудничестве в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года согласились все члены Высшего евразийского экономического совета. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время заседания в расширенном составе в Петербурге.По его словам, в документе отражено, как должна развиваться евразийская интеграция, и учитывается мнение и интересы каждого из участников ЕАЭС.Путин также поблагодарил всех партнеров по объединению за конструктивную совместную работу.На заседании ЕАЭС в мае 2023 года Путин предложил добавить к известным четырем свободам – передвижение товаров и услуг, финансов и человеческого капитала в рамках ЕврАзЭС – пятую – свободу знаний, которая реализовывалась бы на основе общих принципов и стандартов образования, здравоохранения и государственного управления. Это должно помочь сформировать и развить общее культурное пространство и общую евразийскую идеологию.Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.В рамках союза функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами, действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран, осуществляется единое таможенное регулирование.В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Беларусь запускают эксперимент по контролю грузов в ЕАЭСПутин на Высшем Евразийском экономическом совете - видеоПутин сравнил цены на газ в Европе и Евразийском союзе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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россия, владимир путин (политик), еаэс, политика, экономика, новости, белоруссия, киргизия, казахстан, армения
Лидеры ЕАЭС утвердили декларацию о сотрудничестве
Лидеры ЕАЭС утвердили декларацию о развитии союза до 2045 года – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Утвердить Декларацию о сотрудничестве в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года согласились все члены Высшего евразийского экономического совета. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время заседания в расширенном составе в Петербурге.
"Эта идея была поддержана, все члены Высшего совета согласились утвердить декларацию, и соответствующее решение мы формализуем по итогам нашего заседания. По сути, декларация - это новый документ программного характера, в котором предусмотрены шаги по наращиванию совместных усилий в ключевых отраслях, а также определены дополнительные сферы взаимодействия", - сказал Путин.
По его словам, в документе отражено, как должна развиваться евразийская интеграция, и учитывается мнение и интересы каждого из участников ЕАЭС.
Путин также поблагодарил всех партнеров по объединению за конструктивную совместную работу.
На заседании ЕАЭС в мае 2023 года Путин предложил добавить
к известным четырем свободам – передвижение товаров и услуг, финансов и человеческого капитала в рамках ЕврАзЭС – пятую – свободу знаний, которая реализовывалась бы на основе общих принципов и стандартов образования, здравоохранения и государственного управления. Это должно помочь сформировать и развить общее культурное пространство и общую евразийскую идеологию.
Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.
В рамках союза функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами, действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран, осуществляется единое таможенное регулирование.
В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.
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