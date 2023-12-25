Рейтинг@Mail.ru
Лидеры ЕАЭС утвердили декларацию о сотрудничестве - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231225/lidery-eaes-utverdili-deklaratsiyu-o-sotrudnichestve-1133791420.html
Лидеры ЕАЭС утвердили декларацию о сотрудничестве
Лидеры ЕАЭС утвердили декларацию о сотрудничестве - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Лидеры ЕАЭС утвердили декларацию о сотрудничестве
Утвердить Декларацию о сотрудничестве в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года согласились все члены Высшего евразийского экономического совета. Об... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T20:28
2023-12-25T20:28
россия
владимир путин (политик)
еаэс
политика
экономика
новости
белоруссия
киргизия
казахстан
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/19/1133791575_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_ec9d76a2cd540e16df62ca79c132ff64.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Утвердить Декларацию о сотрудничестве в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года согласились все члены Высшего евразийского экономического совета. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время заседания в расширенном составе в Петербурге.По его словам, в документе отражено, как должна развиваться евразийская интеграция, и учитывается мнение и интересы каждого из участников ЕАЭС.Путин также поблагодарил всех партнеров по объединению за конструктивную совместную работу.На заседании ЕАЭС в мае 2023 года Путин предложил добавить к известным четырем свободам – передвижение товаров и услуг, финансов и человеческого капитала в рамках ЕврАзЭС – пятую – свободу знаний, которая реализовывалась бы на основе общих принципов и стандартов образования, здравоохранения и государственного управления. Это должно помочь сформировать и развить общее культурное пространство и общую евразийскую идеологию.Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.В рамках союза функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами, действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран, осуществляется единое таможенное регулирование.В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Беларусь запускают эксперимент по контролю грузов в ЕАЭСПутин на Высшем Евразийском экономическом совете - видеоПутин сравнил цены на газ в Европе и Евразийском союзе
россия
белоруссия
киргизия
казахстан
армения
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/19/1133791575_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_39f1d6590525435bb5dd2bf0de6769c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин (политик), еаэс, политика, экономика, новости, белоруссия, киргизия, казахстан, армения
Лидеры ЕАЭС утвердили декларацию о сотрудничестве

Лидеры ЕАЭС утвердили декларацию о развитии союза до 2045 года – Путин

20:28 25.12.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Утвердить Декларацию о сотрудничестве в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года согласились все члены Высшего евразийского экономического совета. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время заседания в расширенном составе в Петербурге.

"Эта идея была поддержана, все члены Высшего совета согласились утвердить декларацию, и соответствующее решение мы формализуем по итогам нашего заседания. По сути, декларация - это новый документ программного характера, в котором предусмотрены шаги по наращиванию совместных усилий в ключевых отраслях, а также определены дополнительные сферы взаимодействия", - сказал Путин.

По его словам, в документе отражено, как должна развиваться евразийская интеграция, и учитывается мнение и интересы каждого из участников ЕАЭС.
Путин также поблагодарил всех партнеров по объединению за конструктивную совместную работу.
На заседании ЕАЭС в мае 2023 года Путин предложил добавить к известным четырем свободам – передвижение товаров и услуг, финансов и человеческого капитала в рамках ЕврАзЭС – пятую – свободу знаний, которая реализовывалась бы на основе общих принципов и стандартов образования, здравоохранения и государственного управления. Это должно помочь сформировать и развить общее культурное пространство и общую евразийскую идеологию.
Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.
В рамках союза функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами, действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран, осуществляется единое таможенное регулирование.
В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия и Беларусь запускают эксперимент по контролю грузов в ЕАЭС
Путин на Высшем Евразийском экономическом совете - видео
Путин сравнил цены на газ в Европе и Евразийском союзе
 
РоссияВладимир Путин (политик)ЕАЭСПолитикаЭкономикаНовостиБелоруссияКиргизияКазахстанАрмения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:07Контактные троллейбусные сети на ЮБК приведут в порядок
20:43Путин оценил соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
20:28Лидеры ЕАЭС утвердили декларацию о сотрудничестве
20:17Западу не удастся развалить дружественную России Сербию – эксперт
20:03Сильный ветер ожидается ночью в Крыму: объявлено штормовое предупреждение
19:46Участникам СВО на год продлили сроки обращения за кредитными каникулами
19:23Частная охрана объектов ТЭК сможет сбивать беспилотники – закон
19:05Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП с тремя машинами в Севастополе
18:37Крымские поезда перевезли более 5 млн пассажиров за год
18:16В Симферопольском районе поврежден газопровод – что известно
18:04Шойгу доложил Путину об освобождении Марьинки
17:38ВМФ России пополнятся тремя атомными подводными крейсерами - Путин
17:29Под Феодосией восстановили прибрежную дорогу после оползня и обвала
17:18ВСУ потеряли более 600 боевиков в безуспешных атаках
17:10Бензин и дизтопливо пошли в рост: как изменилась цена на российской бирже
16:59Шесть районов Крыма получили новое оборудование для медосмотров
16:49На зарплаты медикам дополнительно выделили 7,5 млрд рублей
16:37Движение по Крымскому мосту возобновлено
16:28Армия России поразила две пусковые установки ЗРК и сбила 40 дронов ВСУ
16:13Когда восстановят подачу газа в Ялте
Лента новостейМолния