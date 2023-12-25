https://crimea.ria.ru/20231225/lidery-eaes-utverdili-deklaratsiyu-o-sotrudnichestve-1133791420.html

Лидеры ЕАЭС утвердили декларацию о сотрудничестве

Лидеры ЕАЭС утвердили декларацию о сотрудничестве - РИА Новости Крым, 25.12.2023

Лидеры ЕАЭС утвердили декларацию о сотрудничестве

Утвердить Декларацию о сотрудничестве в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года согласились все члены Высшего евразийского экономического совета. Об... РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T20:28

2023-12-25T20:28

2023-12-25T20:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Утвердить Декларацию о сотрудничестве в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года согласились все члены Высшего евразийского экономического совета. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время заседания в расширенном составе в Петербурге.По его словам, в документе отражено, как должна развиваться евразийская интеграция, и учитывается мнение и интересы каждого из участников ЕАЭС.Путин также поблагодарил всех партнеров по объединению за конструктивную совместную работу.На заседании ЕАЭС в мае 2023 года Путин предложил добавить к известным четырем свободам – передвижение товаров и услуг, финансов и человеческого капитала в рамках ЕврАзЭС – пятую – свободу знаний, которая реализовывалась бы на основе общих принципов и стандартов образования, здравоохранения и государственного управления. Это должно помочь сформировать и развить общее культурное пространство и общую евразийскую идеологию.Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.В рамках союза функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами, действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран, осуществляется единое таможенное регулирование.В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Беларусь запускают эксперимент по контролю грузов в ЕАЭСПутин на Высшем Евразийском экономическом совете - видеоПутин сравнил цены на газ в Европе и Евразийском союзе

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белоруссия

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казахстан

армения

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), еаэс, политика, экономика, новости, белоруссия, киргизия, казахстан, армения