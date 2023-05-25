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Путин призвал к формированию общей евразийской идеологии - РИА Новости Крым, 25.05.2023
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Путин призвал к формированию общей евразийской идеологии
Путин призвал к формированию общей евразийской идеологии - РИА Новости Крым, 25.05.2023
Путин призвал к формированию общей евразийской идеологии
Крайне важным вектором развития евразийской экономической интеграции является формирование общей для ее участников идеологии и культурного пространства. Об этом РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T16:28
2023-05-25T16:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Крайне важным вектором развития евразийской экономической интеграции является формирование общей для ее участников идеологии и культурного пространства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕврАзЭС).По словам российского лидера, этому будет способствовать "свобода передвижения знаний" в рамках Евразийского экономического союза."Хотел бы также обозначить новое и, как представляется, многообещающее направление нашей работы. Предложил бы добавить к известным четырем свободам – передвижение товаров и услуг, финансов и человеческого капитала в рамках ЕврАзЭС – пятую – свободу знаний, которая реализовывалась бы на основе общих принципов и стандартов образования, здравоохранения и государственного управления. Это будет способствовать формированию и развитию общего культурного пространства и общей евразийской идеологии", – сказал Путин.Он отметил, что это особенно важно для молодого поколения.Необходимо совместно стремиться к тому, чтобы в рамках объединения был достигнут одинаково высокий уровень развития, указал российский лидер.По его словам, этого можно добиться, поддерживая внутри ЕАЭС реальную, стопроцентную свободу передвижения услуг, финансов и человеческого капитала, обеспечивать сопряжение конкурентных преимуществ государств-участников объединения.Президент РФ также указал на важность продолжения формирования зон свободной торговли с заинтересованными странами, и в том числе предложить им совместно использовать имеющуюся у участников ЕврАзЭС международную платежную инфраструктуру национальных валют и цифровых валют центральных банков.Путин также подчеркнул, что общие усилия стран должны быть направлены на упрочнение финансового суверенитета ЕврАзЭС путем обеспечения устойчивой кредитно-банковской и расчетной инфраструктуры, развития и гармонизации евразийского финансового рынка.Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕврАзЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.В рамках союза функционирует внутренний рынок товаров; применяется единый таможенный тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами; действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран; осуществляется единое таможенное регулирование.В ЕврАзЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.
https://crimea.ria.ru/20230525/putin-na-vysshem-evraziyskom-ekonomicheskom-sovete---pryamaya-translyatsiya-1128959126.html
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владимир путин (политик), еаэс, политика, новости, миа "россия сегодня", белоруссия, казахстан, армения, киргизия
Путин призвал к формированию общей евразийской идеологии

Путин: необходимо формировать общую евразийскую идеологию и культурное пространство

16:28 25.05.2023 (обновлено: 16:43 25.05.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкЗаседание ВЕЭС под председательством президента РФ В. Путина
Заседание ВЕЭС под председательством президента РФ В. Путина
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Крайне важным вектором развития евразийской экономической интеграции является формирование общей для ее участников идеологии и культурного пространства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕврАзЭС).
По словам российского лидера, этому будет способствовать "свобода передвижения знаний" в рамках Евразийского экономического союза.
"Хотел бы также обозначить новое и, как представляется, многообещающее направление нашей работы. Предложил бы добавить к известным четырем свободам – передвижение товаров и услуг, финансов и человеческого капитала в рамках ЕврАзЭС – пятую – свободу знаний, которая реализовывалась бы на основе общих принципов и стандартов образования, здравоохранения и государственного управления. Это будет способствовать формированию и развитию общего культурного пространства и общей евразийской идеологии", – сказал Путин.
Он отметил, что это особенно важно для молодого поколения.
Необходимо совместно стремиться к тому, чтобы в рамках объединения был достигнут одинаково высокий уровень развития, указал российский лидер.
"Надо сделать так, чтобы граждане всех пяти стран, приезжая в другое государство союза работать, учиться или вести бизнес, чувствовали себя комфортно как дома", - сказал Путин.
По его словам, этого можно добиться, поддерживая внутри ЕАЭС реальную, стопроцентную свободу передвижения услуг, финансов и человеческого капитала, обеспечивать сопряжение конкурентных преимуществ государств-участников объединения.
Президент РФ также указал на важность продолжения формирования зон свободной торговли с заинтересованными странами, и в том числе предложить им совместно использовать имеющуюся у участников ЕврАзЭС международную платежную инфраструктуру национальных валют и цифровых валют центральных банков.
Путин также подчеркнул, что общие усилия стран должны быть направлены на упрочнение финансового суверенитета ЕврАзЭС путем обеспечения устойчивой кредитно-банковской и расчетной инфраструктуры, развития и гармонизации евразийского финансового рынка.
Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕврАзЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.
В рамках союза функционирует внутренний рынок товаров; применяется единый таможенный тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами; действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран; осуществляется единое таможенное регулирование.
В ЕврАзЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.
Президент РФ Владимир Путин
15:24
Путин на Высшем Евразийском экономическом совете - видео
 
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