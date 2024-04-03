https://crimea.ria.ru/20240403/rossii-udalos-prorvat-torgovuyu-blokadu-zapada--mishustin-1136256381.html

России удалось прорвать торговую блокаду Запада – Мишустин

России удалось прорвать торговую блокаду Запада – Мишустин - РИА Новости Крым, 03.04.2024

России удалось прорвать торговую блокаду Запада – Мишустин

Товарооборот России с дружественными странами существенно вырос и сегодня сопоставим с объемами торговли РФ со всем миром четырехлетней давности. Об этом заявил РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T13:53

2024-04-03T13:53

2024-04-03T13:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Товарооборот России с дружественными странами существенно вырос и сегодня сопоставим с объемами торговли РФ со всем миром четырехлетней давности. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме о работе правительства.По словам Мишустина, снижение товарооборота с Евросоюзом в значительной степени компенсировано за счет увеличения торговли с Китаем, Индией, Турцией, Белоруссией, Казахстаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Африкой, Латинской Америкой. Доля дружественных стран во внешней торговле выросла до 77%, уточнил он.В частности, совокупный реальный ВВП Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам прошлого года вырос на 3,8%, отметил премьер.В условиях беспрецедентных санкций Россия сконцентрировалась на развитии сотрудничества со стратегическими партнерами России, в том числе с ближайшим соседом и союзником – Белоруссией, добавил Мишустин.Председатель правительства РФ подчеркнул, что Москва и Минск вместе строят Союзное государство, закладывают правовую основу для единой макроэкономической, промышленной и аграрной политики, формируют общие энергетические и транспортные рынки, разрабатывают единые стандарты защиты прав потребителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопреки санкциям: рост ВВП России превышает показатели всех стран G7Как будет развиваться экономика России в ближайшие годыБизнес стран Запада активно сотрудничает с Крымом – власти региона

россия

белоруссия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, новости, правительство россии, государственная дума рф, внешняя торговля, россия, белоруссия, еаэс, союзное государство, торговля, товарооборот