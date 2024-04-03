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России удалось прорвать торговую блокаду Запада – Мишустин
России удалось прорвать торговую блокаду Запада – Мишустин - РИА Новости Крым, 03.04.2024
России удалось прорвать торговую блокаду Запада – Мишустин
Товарооборот России с дружественными странами существенно вырос и сегодня сопоставим с объемами торговли РФ со всем миром четырехлетней давности. Об этом заявил РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T13:53
2024-04-03T13:53
2024-04-03T13:53
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Товарооборот России с дружественными странами существенно вырос и сегодня сопоставим с объемами торговли РФ со всем миром четырехлетней давности. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме о работе правительства.По словам Мишустина, снижение товарооборота с Евросоюзом в значительной степени компенсировано за счет увеличения торговли с Китаем, Индией, Турцией, Белоруссией, Казахстаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Африкой, Латинской Америкой. Доля дружественных стран во внешней торговле выросла до 77%, уточнил он.В частности, совокупный реальный ВВП Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам прошлого года вырос на 3,8%, отметил премьер.В условиях беспрецедентных санкций Россия сконцентрировалась на развитии сотрудничества со стратегическими партнерами России, в том числе с ближайшим соседом и союзником – Белоруссией, добавил Мишустин.Председатель правительства РФ подчеркнул, что Москва и Минск вместе строят Союзное государство, закладывают правовую основу для единой макроэкономической, промышленной и аграрной политики, формируют общие энергетические и транспортные рынки, разрабатывают единые стандарты защиты прав потребителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопреки санкциям: рост ВВП России превышает показатели всех стран G7Как будет развиваться экономика России в ближайшие годыБизнес стран Запада активно сотрудничает с Крымом – власти региона
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михаил мишустин, новости, правительство россии, государственная дума рф, внешняя торговля, россия, белоруссия, еаэс, союзное государство, торговля, товарооборот
России удалось прорвать торговую блокаду Запада – Мишустин
России удалось преодолеть организованную Западом торговую блокаду – Мишустин
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Товарооборот России с дружественными странами существенно вырос и сегодня сопоставим с объемами торговли РФ со всем миром четырехлетней давности. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме о работе правительства.
"Удалось пресечь попытки Запада организовать блокаду российской внешней торговли. Товарооборот с дружественными странами не просто вырос, а сегодня сопоставим с объемом торговли России со всем миром, который был четыре года назад", – сказал глава правительства.
По словам Мишустина, снижение товарооборота с Евросоюзом в значительной степени компенсировано за счет увеличения торговли с Китаем, Индией, Турцией, Белоруссией, Казахстаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Африкой, Латинской Америкой. Доля дружественных стран во внешней торговле выросла до 77%, уточнил он.
В частности, совокупный реальный ВВП Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам прошлого года вырос на 3,8%, отметил премьер.
В условиях беспрецедентных санкций Россия сконцентрировалась на развитии сотрудничества со стратегическими партнерами России, в том числе с ближайшим соседом и союзником – Белоруссией, добавил Мишустин.
Председатель правительства РФ подчеркнул, что Москва и Минск вместе строят Союзное государство, закладывают правовую основу для единой макроэкономической, промышленной и аграрной политики, формируют общие энергетические и транспортные рынки, разрабатывают единые стандарты защиты прав потребителей.
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