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Вопреки санкциям: рост ВВП России превышает показатели всех стран G7 - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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Вопреки санкциям: рост ВВП России превышает показатели всех стран G7
Вопреки санкциям: рост ВВП России превышает показатели всех стран G7 - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Вопреки санкциям: рост ВВП России превышает показатели всех стран G7
Санкции против России нанесли ущерб европейской экономике, в то время как экономика РФ показывает темп роста больший, чем в странах "Большой семерки". Об этом... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T10:11
2024-04-01T10:11
экономика
россия
санкции против россии
великобритания
в мире
европа
брикс
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Санкции против России нанесли ущерб европейской экономике, в то время как экономика РФ показывает темп роста больший, чем в странах "Большой семерки". Об этом пишет британская газета Daily Mail.Как отмечают авторы статьи, западные санкции не сделали ничего, чтобы удержать Россию от продолжения специальной военной операции на Украине, и при этом "вредят Великобритании и Европе больше, чем Москве".Газета констатирует, что попытки Запада подорвать военные усилия Москвы путем замораживания российских активов за рубежом, отключения российских банков от международных платежных систем и прекращения торговли лишь подтолкнули Россию к налаживанию более тесных отношений с другими международными партнерами, прежде всего, Китаем и Ираном.Эксперты предупреждают, что Британия и ее европейские партнеры станут только слабее и более зависимыми от США, если режим санкций будет продолжаться.Так, специалист по экономическим войнам в Королевском колледже Лондона, доктор Ксения Киркхэм убеждена, что изоляция России - это миф. По ее словам, Москва формирует прочные альянсы со своими партнерами по БРИКС и некоторыми другими государствами Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки с целью создания нового глобального баланса сил."То, что мы наблюдаем сейчас, - это развитие (Россией) альтернативных торговых путей, платежных систем и беспошлинных зон, которые обходят санкции и ускользают от западных механизмов контроля", - сказала она.Наиболее тревожным фактором для Запада, считает эксперт, является то, что в долгосрочной перспективе его чрезмерная зависимость от соблюдения санкций "подорвет гегемонию доллара и контроль над цепочками поставок".Профессор международных отношений в американском Колледже Гамильтона Алан Кафруни отмечает, что решение Европы прекратить импорт российской нефти и газа не принесло ничего, кроме ущерба ее собственной экономике, в то время как Россия "продолжает невозмутимо экспортировать свои углеводороды на Восток".Президент России Владимир Путин 29 февраля выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию. В частности, глава государства обозначил, что к 2030 году объем инвестиций в ключевых отраслях должен вырасти на 70%. Кроме того, объем российского фондового рынка должен удвоиться и достичь 66% ВВП, агропромышленный комплекс должен вырасти на четверть, а экспорт – увеличиться в полтора раза. Также Россия должна к 2030 году снизить долю импорта до 17% ВВП, а объем несырьевого неэнергетического экспорта должен увеличиться на две трети.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин раскритиковал политику СШАКак будет развиваться экономика России в ближайшие годыВ России замедляется инфляция - цифры Центробанка
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экономика, россия, санкции против россии, великобритания, в мире, европа, брикс, новости
Вопреки санкциям: рост ВВП России превышает показатели всех стран G7

Санкции против России не достигли своих целей и навредили Европе – Daily Mail

10:11 01.04.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗолотая монета
Золотая монета - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Санкции против России нанесли ущерб европейской экономике, в то время как экономика РФ показывает темп роста больший, чем в странах "Большой семерки". Об этом пишет британская газета Daily Mail.
Как отмечают авторы статьи, западные санкции не сделали ничего, чтобы удержать Россию от продолжения специальной военной операции на Украине, и при этом "вредят Великобритании и Европе больше, чем Москве".
"Более чем через два года после того, как президент США Джо Байден заявил, что санкции "превратят рубль в руины", российская экономика выглядит более устойчивой: рост ВВП достигнет 3,6% в 2023 году, что превышает показатели всех стран G7", - говорится в публикации.
Газета констатирует, что попытки Запада подорвать военные усилия Москвы путем замораживания российских активов за рубежом, отключения российских банков от международных платежных систем и прекращения торговли лишь подтолкнули Россию к налаживанию более тесных отношений с другими международными партнерами, прежде всего, Китаем и Ираном.
Эксперты предупреждают, что Британия и ее европейские партнеры станут только слабее и более зависимыми от США, если режим санкций будет продолжаться.
Так, специалист по экономическим войнам в Королевском колледже Лондона, доктор Ксения Киркхэм убеждена, что изоляция России - это миф. По ее словам, Москва формирует прочные альянсы со своими партнерами по БРИКС и некоторыми другими государствами Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки с целью создания нового глобального баланса сил.
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"То, что мы наблюдаем сейчас, - это развитие (Россией) альтернативных торговых путей, платежных систем и беспошлинных зон, которые обходят санкции и ускользают от западных механизмов контроля", - сказала она.
Наиболее тревожным фактором для Запада, считает эксперт, является то, что в долгосрочной перспективе его чрезмерная зависимость от соблюдения санкций "подорвет гегемонию доллара и контроль над цепочками поставок".
Профессор международных отношений в американском Колледже Гамильтона Алан Кафруни отмечает, что решение Европы прекратить импорт российской нефти и газа не принесло ничего, кроме ущерба ее собственной экономике, в то время как Россия "продолжает невозмутимо экспортировать свои углеводороды на Восток".
Президент России Владимир Путин 29 февраля выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию. В частности, глава государства обозначил, что к 2030 году объем инвестиций в ключевых отраслях должен вырасти на 70%. Кроме того, объем российского фондового рынка должен удвоиться и достичь 66% ВВП, агропромышленный комплекс должен вырасти на четверть, а экспорт – увеличиться в полтора раза. Также Россия должна к 2030 году снизить долю импорта до 17% ВВП, а объем несырьевого неэнергетического экспорта должен увеличиться на две трети.
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