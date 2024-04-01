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Вопреки санкциям: рост ВВП России превышает показатели всех стран G7

Вопреки санкциям: рост ВВП России превышает показатели всех стран G7 - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Вопреки санкциям: рост ВВП России превышает показатели всех стран G7

Санкции против России нанесли ущерб европейской экономике, в то время как экономика РФ показывает темп роста больший, чем в странах "Большой семерки". Об этом... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T10:11

2024-04-01T10:11

2024-04-01T10:11

экономика

россия

санкции против россии

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Санкции против России нанесли ущерб европейской экономике, в то время как экономика РФ показывает темп роста больший, чем в странах "Большой семерки". Об этом пишет британская газета Daily Mail.Как отмечают авторы статьи, западные санкции не сделали ничего, чтобы удержать Россию от продолжения специальной военной операции на Украине, и при этом "вредят Великобритании и Европе больше, чем Москве".Газета констатирует, что попытки Запада подорвать военные усилия Москвы путем замораживания российских активов за рубежом, отключения российских банков от международных платежных систем и прекращения торговли лишь подтолкнули Россию к налаживанию более тесных отношений с другими международными партнерами, прежде всего, Китаем и Ираном.Эксперты предупреждают, что Британия и ее европейские партнеры станут только слабее и более зависимыми от США, если режим санкций будет продолжаться.Так, специалист по экономическим войнам в Королевском колледже Лондона, доктор Ксения Киркхэм убеждена, что изоляция России - это миф. По ее словам, Москва формирует прочные альянсы со своими партнерами по БРИКС и некоторыми другими государствами Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки с целью создания нового глобального баланса сил."То, что мы наблюдаем сейчас, - это развитие (Россией) альтернативных торговых путей, платежных систем и беспошлинных зон, которые обходят санкции и ускользают от западных механизмов контроля", - сказала она.Наиболее тревожным фактором для Запада, считает эксперт, является то, что в долгосрочной перспективе его чрезмерная зависимость от соблюдения санкций "подорвет гегемонию доллара и контроль над цепочками поставок".Профессор международных отношений в американском Колледже Гамильтона Алан Кафруни отмечает, что решение Европы прекратить импорт российской нефти и газа не принесло ничего, кроме ущерба ее собственной экономике, в то время как Россия "продолжает невозмутимо экспортировать свои углеводороды на Восток".Президент России Владимир Путин 29 февраля выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию. В частности, глава государства обозначил, что к 2030 году объем инвестиций в ключевых отраслях должен вырасти на 70%. Кроме того, объем российского фондового рынка должен удвоиться и достичь 66% ВВП, агропромышленный комплекс должен вырасти на четверть, а экспорт – увеличиться в полтора раза. Также Россия должна к 2030 году снизить долю импорта до 17% ВВП, а объем несырьевого неэнергетического экспорта должен увеличиться на две трети.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин раскритиковал политику СШАКак будет развиваться экономика России в ближайшие годыВ России замедляется инфляция - цифры Центробанка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, россия, санкции против россии, великобритания, в мире, европа, брикс, новости