https://crimea.ria.ru/20240227/v-rossii-zamedlyaetsya-inflyatsiya---tsifry-tsentrobanka-1135263370.html

В России замедляется инфляция - цифры Центробанка

В России замедляется инфляция - цифры Центробанка - РИА Новости Крым, 27.02.2024

В России замедляется инфляция - цифры Центробанка

В первом квартале 2024 года инфляция в России замедлится и составит 5,7 процента в квартальном выражении, 7,6 процента - в годовом. Такой прогноз дает Банк... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T22:07

2024-02-27T22:07

2024-02-27T22:08

центробанк рф

банк россии

инфляция

экономика

деньги

новости

ввп (валовый внутренний продукт)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99232/74/992327420_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_9567bc627237414366828d474a84604e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В первом квартале 2024 года инфляция в России замедлится и составит 5,7 процента в квартальном выражении, 7,6 процента - в годовом. Такой прогноз дает Банк России. По данным Центробанка, в первом квартале 2024 года инфляция замедлится и составит 5,7% квартал к кварталу с сезонной корректировкой в годовом выражении, а годовая инфляция – 7,6%. Она снизится до 4-4,5% в текущем году и составит около 4% в дальнейшем.При этом ЦБ также прогнозирует замедление годового роста ВВП в первом квартале - до 4,3% с 4,8% в четвертом квартале прошлого года. Нейтральный диапазон ключевой ставки оценивается в 6-7% - такой уровень возможен при потенциальном темпе роста российской экономики.В феврале совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых. Следующее заседание совета директоров Банка России по изменению уровня ключевой ставки запланировано на 22 марта. Читайте также на РИА Новости Крым:Сдерживанию инфляции необходимо уделить особое внимание – ПутинПутин: экономическая ситуация в РФ развивается предсказуемоБанк России не намерен снижать ключевую ставку в ближайшее время

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центробанк рф, банк россии, инфляция, экономика, деньги, новости, ввп (валовый внутренний продукт)