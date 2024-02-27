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В России замедляется инфляция - цифры Центробанка - РИА Новости Крым, 27.02.2024
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В России замедляется инфляция - цифры Центробанка
В России замедляется инфляция - цифры Центробанка - РИА Новости Крым, 27.02.2024
В России замедляется инфляция - цифры Центробанка
В первом квартале 2024 года инфляция в России замедлится и составит 5,7 процента в квартальном выражении, 7,6 процента - в годовом. Такой прогноз дает Банк... РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T22:07
2024-02-27T22:08
центробанк рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В первом квартале 2024 года инфляция в России замедлится и составит 5,7 процента в квартальном выражении, 7,6 процента - в годовом. Такой прогноз дает Банк России. По данным Центробанка, в первом квартале 2024 года инфляция замедлится и составит 5,7% квартал к кварталу с сезонной корректировкой в годовом выражении, а годовая инфляция – 7,6%. Она снизится до 4-4,5% в текущем году и составит около 4% в дальнейшем.При этом ЦБ также прогнозирует замедление годового роста ВВП в первом квартале - до 4,3% с 4,8% в четвертом квартале прошлого года. Нейтральный диапазон ключевой ставки оценивается в 6-7% - такой уровень возможен при потенциальном темпе роста российской экономики.В феврале совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых. Следующее заседание совета директоров Банка России по изменению уровня ключевой ставки запланировано на 22 марта. Читайте также на РИА Новости Крым:Сдерживанию инфляции необходимо уделить особое внимание – ПутинПутин: экономическая ситуация в РФ развивается предсказуемоБанк России не намерен снижать ключевую ставку в ближайшее время
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центробанк рф, банк россии, инфляция, экономика, деньги, новости, ввп (валовый внутренний продукт)
В России замедляется инфляция - цифры Центробанка

Центробанк ожидает годовую инфляцию в 7,6 процента по итогам первого квартала

22:07 27.02.2024 (обновлено: 22:08 27.02.2024)
 
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Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В первом квартале 2024 года инфляция в России замедлится и составит 5,7 процента в квартальном выражении, 7,6 процента - в годовом. Такой прогноз дает Банк России.
По данным Центробанка, в первом квартале 2024 года инфляция замедлится и составит 5,7% квартал к кварталу с сезонной корректировкой в годовом выражении, а годовая инфляция – 7,6%. Она снизится до 4-4,5% в текущем году и составит около 4% в дальнейшем.
"Инфляционное давление постепенно ослабевает, что является следствием ужесточения денежно-кредитной политики", - сказано в документе регулятора.
При этом ЦБ также прогнозирует замедление годового роста ВВП в первом квартале - до 4,3% с 4,8% в четвертом квартале прошлого года. Нейтральный диапазон ключевой ставки оценивается в 6-7% - такой уровень возможен при потенциальном темпе роста российской экономики.
В феврале совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых. Следующее заседание совета директоров Банка России по изменению уровня ключевой ставки запланировано на 22 марта.
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Центробанк РФБанк РоссииИнфляцияЭкономикаДеньгиНовостиВВП (Валовый внутренний продукт)
 
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