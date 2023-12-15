https://crimea.ria.ru/20231215/bank-rossii-ne-nameren-snizhat-klyuchevuyu-stavku-v-blizhayshee-vremya-1133581398.html

Банк России не намерен снижать ключевую ставку в ближайшее время

Банк России не намерен снижать ключевую ставку в ближайшее время - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Банк России не намерен снижать ключевую ставку в ближайшее время

Центробанк будет удерживать повышенную ключевую ставку на протяжении длительного времени. Это следует из заявления главы регулятора Эльвиры Набиуллиной в ходе... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T17:42

2023-12-15T17:42

2023-12-15T17:42

эльвира набиуллина

банк россии

экономика

инфляция

миа "россия сегодня"

финансы

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0f/1133581272_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3d132bbb9101d8c21adea3b78de03215.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Центробанк будет удерживать повышенную ключевую ставку на протяжении длительного времени. Это следует из заявления главы регулятора Эльвиры Набиуллиной в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.Глава ЦБ подчеркнула, что инфляция и инфляционные ожидания "остаются высокими". При этом ключевым отличием текущей экономической ситуации от октябрьского прогноза является динамика выпуска. Иными словами, экономика растет быстрее, чем прогнозировал регулятор.При этом банковская система продолжает подстройку к повышенной ставке. Это выражается в притоке средств граждан на депозиты и постепенном замедлении кредитования бизнеса. Однако оно "все еще растет рекордно высокими темпами, особенно в части займов на короткие сроки". По мнению Набиуллиной, при помощи краткосрочных займов компании финансируют свою текущую деятельность в ожидании поступления бюджетных платежей."Высокими темпами по-прежнему растет кредитование населения, особенно ипотека. Выдачи жилищных кредитов на рыночных условиях замедлились, но массовые льготные программы существенно ослабляют трансмиссию наших решений. Доля льготной ипотеки в жилищном кредитовании продолжает расти", – продолжила Набиуллина.По данным Банка России, в ноябре на льготную ипотеку пришлось 80% от общего объема жилищных займов. В секторе необеспеченного потребительского кредитования регулятор также отмечает некоторое замедление с пиковых значений.Совет директоров Банка России 15 декабря принял решение о повышении ключевой ставки до 16% годовых. Это уже пятое повышение ставки рефинансирования с начала года. В октябре регулятор принял решение о повышении ставки сразу на 200 б.п. с 13 до 15%. Предыдущее решение об изменении ставки рефинансирования на 100 б.п. до 13% годовых было принято регулятором 15 сентября 2023 года. До этого Банк России повышал ставку сразу на 350 б.п., до 12,00% годовых в ходе внеочередного заседания, которое состоялось 15 августа 2023 года. Ставку также повышали 21 июля с 7,5 до 8,5%.В ходе совместного заседания комитетов Госдумы глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила, что регулятор еще раз повысит ключевую ставку до конца текущего года.В свою очередь экономический аналитик Сергей Землячев выразил мнение, что регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 15%, но не исключил и ее повышения на 100-200 б.п.Читайте также на РИА Новости Крым:Центробанк планирует снизить ключевую ставку в 2024 годуПутин: экономическая ситуация в РФ развивается предсказуемоБанк России повысил прогноз инфляции на 2023 год до 7,5%

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльвира набиуллина, банк россии, экономика, инфляция, миа "россия сегодня", финансы, новости