https://crimea.ria.ru/20230815/bank-rossii-povysil-klyuchevuyu-stavku-do-12-1130739359.html

Банк России повысил ключевую ставку до 12%

Банк России повысил ключевую ставку до 12% - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Банк России повысил ключевую ставку до 12%

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года на 350 б.п., до 12,00% годовых. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T10:34

2023-08-15T10:34

2023-08-15T10:49

банк россии

ключевая ставка

экономика

россия

санкции против россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года на 350 б.п., до 12,00% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.Как отметили специалисты регулятора, инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. "В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%", – уточнили в ведомстве.Ожидания ЦБ после повышения ключевой ставки Как пояснили в ЦБ, рост внутреннего спроса превышает возможности расширения выпуска продукции, что усиливает устойчивое инфляционное давление, а также динамику переноса курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания, подчеркивают специалисты. "В дальнейшем сохранение текущих темпов роста цен на достигнутых уровнях означает значительный риск отклонения инфляции вверх от цели в 2024 году. Принятое Банком России решение направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем", – подчеркивается в сообщении.Вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки В Банке России отмечают, что дальнейшие решения по размеру ставки рефинансирования будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также с учетом рисков со стороны внутренних и внешних условий, реакции на них финансовых рынков. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Банк России обсудит ключевую ставку досрочно - 15 августаБанк России допустил дальнейшее повышение ключевой ставкиБанк России принял решение повысить ключевую ставку до 8,5%

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк россии, ключевая ставка, экономика, россия, санкции против россии, новости