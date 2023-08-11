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Банк России допустил дальнейшее повышение ключевой ставки

Банк России допустил дальнейшее повышение ключевой ставки - РИА Новости Крым, 11.08.2023

Банк России допустил дальнейшее повышение ключевой ставки

Решение о дальнейшем повышении ключевой ставки может быть принято на ближайших заседаниях Центробанка, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T16:31

2023-08-11T16:31

2023-08-11T16:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Решение о дальнейшем повышении ключевой ставки может быть принято на ближайших заседаниях Центробанка, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.Замглавы Центробанка напомнил, что среднегодовой прогноз ключевой ставки в 2023 году составляет 7,9-8,3% годовых, а с 24 июля до конца года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 8,5-9,3% годовых.Он также отметил, что изменение ключевой ставки влияет на курс рубля более опосредованно. Центробанк по-прежнему придерживается плавающего валютного курса, который "позволяет экономике эффективно подстраиваться под меняющиеся внешние условия, а Банку России – проводить независимую денежно-кредитную политику".Заботкин добавил, что Банк России не видит рисков финансовой стабильности из-за ситуации с ослаблением курса рубля. При этом "хотелось бы избежать ситуации, когда мы дополнительно усиливаем волатильность рынка этими операциями", уточнил он.ЦБ 21 июля повысил ключевую ставку на один процентный пункт, до 8,5%. Принятое решение направлено на ограничение роста инфляции и ее возвращения к 4% в 2024 году, так как текущие темпы прироста цен превышают целевой показатель и продолжают расти, пояснил регулятор.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с курсом доллара - мнение экспертаИнфляция умеренная: Путин оценил состояние экономики в РФКрымчане стали тратить на выплаты по кредитам вдвое меньше денег

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, банк, центробанк рф, ключевая ставка, инфляция, рубль, финансы, экономика