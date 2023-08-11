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Банк России допустил дальнейшее повышение ключевой ставки - РИА Новости Крым, 11.08.2023
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Банк России допустил дальнейшее повышение ключевой ставки
Банк России допустил дальнейшее повышение ключевой ставки - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Банк России допустил дальнейшее повышение ключевой ставки
Решение о дальнейшем повышении ключевой ставки может быть принято на ближайших заседаниях Центробанка, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T16:31
2023-08-11T16:31
новости
банк
центробанк рф
ключевая ставка
инфляция
рубль
финансы
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Решение о дальнейшем повышении ключевой ставки может быть принято на ближайших заседаниях Центробанка, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.Замглавы Центробанка напомнил, что среднегодовой прогноз ключевой ставки в 2023 году составляет 7,9-8,3% годовых, а с 24 июля до конца года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 8,5-9,3% годовых.Он также отметил, что изменение ключевой ставки влияет на курс рубля более опосредованно. Центробанк по-прежнему придерживается плавающего валютного курса, который "позволяет экономике эффективно подстраиваться под меняющиеся внешние условия, а Банку России – проводить независимую денежно-кредитную политику".Заботкин добавил, что Банк России не видит рисков финансовой стабильности из-за ситуации с ослаблением курса рубля. При этом "хотелось бы избежать ситуации, когда мы дополнительно усиливаем волатильность рынка этими операциями", уточнил он.ЦБ 21 июля повысил ключевую ставку на один процентный пункт, до 8,5%. Принятое решение направлено на ограничение роста инфляции и ее возвращения к 4% в 2024 году, так как текущие темпы прироста цен превышают целевой показатель и продолжают расти, пояснил регулятор.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с курсом доллара - мнение экспертаИнфляция умеренная: Путин оценил состояние экономики в РФКрымчане стали тратить на выплаты по кредитам вдвое меньше денег
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новости, банк, центробанк рф, ключевая ставка, инфляция, рубль, финансы, экономика
Банк России допустил дальнейшее повышение ключевой ставки

Центробанк допускает дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях

16:31 11.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Решение о дальнейшем повышении ключевой ставки может быть принято на ближайших заседаниях Центробанка, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.
"Чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели в 2024 году, мы приняли решение повысить ключевую ставку до 8,5% годовых в июле и допускаем ее повышение на следующих заседаниях", - цитирует Заботкина РИА Новости.
Замглавы Центробанка напомнил, что среднегодовой прогноз ключевой ставки в 2023 году составляет 7,9-8,3% годовых, а с 24 июля до конца года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 8,5-9,3% годовых.
Он также отметил, что изменение ключевой ставки влияет на курс рубля более опосредованно. Центробанк по-прежнему придерживается плавающего валютного курса, который "позволяет экономике эффективно подстраиваться под меняющиеся внешние условия, а Банку России – проводить независимую денежно-кредитную политику".
Заботкин добавил, что Банк России не видит рисков финансовой стабильности из-за ситуации с ослаблением курса рубля. При этом "хотелось бы избежать ситуации, когда мы дополнительно усиливаем волатильность рынка этими операциями", уточнил он.
ЦБ 21 июля повысил ключевую ставку на один процентный пункт, до 8,5%. Принятое решение направлено на ограничение роста инфляции и ее возвращения к 4% в 2024 году, так как текущие темпы прироста цен превышают целевой показатель и продолжают расти, пояснил регулятор.
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