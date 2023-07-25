https://crimea.ria.ru/20230725/inflyatsiya-umerennaya-putin-otsenil-sostoyanie-ekonomiki-v-rf-1130295075.html

Инфляция умеренная: Путин оценил состояние экономики в РФ

Инфляция умеренная: Путин оценил состояние экономики в РФ - РИА Новости Крым, 25.07.2023

Инфляция умеренная: Путин оценил состояние экономики в РФ

Согласно прогнозам, в России сохранятся высокие темпы роста экономики в ближайшие кварталы, довольно высокий уровень сохранят и бюджетные доходы государства. Об РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T18:55

2023-07-25T18:55

2023-07-25T18:55

владимир путин (политик)

экономика

доходы крымчан

общество

зарплата

новости

инфляция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128996972_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5478b72e3c21a86028adc8bea72bb209.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Согласно прогнозам, в России сохранятся высокие темпы роста экономики в ближайшие кварталы, довольно высокий уровень сохранят и бюджетные доходы государства. Об этом в рамках совещания по экономическим вопросам заявил Президент России Владимир Путин.Высокие темпы роста экономикиНа совещании российский лидер назвал банковское кредитование одним из позитивных индикаторов деловой активности.По информации президента, "увеличивается и спрос граждан на конечную продукцию, а значит, в ближайшие кварталы должны сохраниться высокие темпы роста экономики и бюджетных доходов государства".Индексация зарплаты бюджетниковКак заявил Владимир Путин, необходимо своевременно проводить индексацию зарплаты работников бюджетной сферы.Безработица в России снижаетсяТакже на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин обозначил, что в стране снижается уровень безработицы, сейчас она составляет 3,2%.Путин отметил, что в целом результат хороший, он даже выше ожиданий и предварительных расчетов.Инфляция может растиВ ходе совещания по экономическим вопросам Владимир Путин назвал инфляцию умеренной, при этом он отметил некоторые признаки ее ускорения.Ранее сообщалось, что размер доходов семьи перестанут учитывать при назначении детских выплат и пособий. Кроме того, с января 2024 года будет проведена индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%.Также президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству Республики Крым и города Севастополя принять меры для поэтапного повышения доходов населения субъектов до среднероссийских, а также до уровня Краснодарского края и Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму будут увеличивать доходы населения до средних по странеКак пособия влияют на рождаемость в КрымуДеньги за длинный брак - священник оценил инициативу парламентариев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), экономика, доходы крымчан, общество, зарплата, новости, инфляция