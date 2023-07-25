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Инфляция умеренная: Путин оценил состояние экономики в РФ
Инфляция умеренная: Путин оценил состояние экономики в РФ - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Инфляция умеренная: Путин оценил состояние экономики в РФ
Согласно прогнозам, в России сохранятся высокие темпы роста экономики в ближайшие кварталы, довольно высокий уровень сохранят и бюджетные доходы государства. Об РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T18:55
2023-07-25T18:55
2023-07-25T18:55
владимир путин (политик)
экономика
доходы крымчан
общество
зарплата
новости
инфляция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Согласно прогнозам, в России сохранятся высокие темпы роста экономики в ближайшие кварталы, довольно высокий уровень сохранят и бюджетные доходы государства. Об этом в рамках совещания по экономическим вопросам заявил Президент России Владимир Путин.Высокие темпы роста экономикиНа совещании российский лидер назвал банковское кредитование одним из позитивных индикаторов деловой активности.По информации президента, "увеличивается и спрос граждан на конечную продукцию, а значит, в ближайшие кварталы должны сохраниться высокие темпы роста экономики и бюджетных доходов государства".Индексация зарплаты бюджетниковКак заявил Владимир Путин, необходимо своевременно проводить индексацию зарплаты работников бюджетной сферы.Безработица в России снижаетсяТакже на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин обозначил, что в стране снижается уровень безработицы, сейчас она составляет 3,2%.Путин отметил, что в целом результат хороший, он даже выше ожиданий и предварительных расчетов.Инфляция может растиВ ходе совещания по экономическим вопросам Владимир Путин назвал инфляцию умеренной, при этом он отметил некоторые признаки ее ускорения.Ранее сообщалось, что размер доходов семьи перестанут учитывать при назначении детских выплат и пособий. Кроме того, с января 2024 года будет проведена индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%.Также президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству Республики Крым и города Севастополя принять меры для поэтапного повышения доходов населения субъектов до среднероссийских, а также до уровня Краснодарского края и Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму будут увеличивать доходы населения до средних по странеКак пособия влияют на рождаемость в КрымуДеньги за длинный брак - священник оценил инициативу парламентариев
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владимир путин (политик), экономика, доходы крымчан, общество, зарплата, новости, инфляция
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Согласно прогнозам, в России сохранятся высокие темпы роста экономики в ближайшие кварталы, довольно высокий уровень сохранят и бюджетные доходы государства. Об этом в рамках совещания по экономическим вопросам заявил Президент России Владимир Путин.
Высокие темпы роста экономики
На совещании российский лидер назвал банковское кредитование одним из позитивных индикаторов деловой активности.
"По предварительным данным, на 1 июля годовой прирост рублевых корпоративных кредитов превысил 21%, а кредитов физическим лицам – 16,7%. Такие объемы кредитования говорят о растущих потребностях бизнеса в сырье, материалах, оборудовании", — отметил Путин.
По информации президента, "увеличивается и спрос граждан на конечную продукцию, а значит, в ближайшие кварталы должны сохраниться высокие темпы роста экономики и бюджетных доходов государства".
Индексация зарплаты бюджетников
Как заявил Владимир Путин, необходимо своевременно проводить индексацию зарплаты работников бюджетной сферы.
"Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание, мы понимаем, из бюджетной сферы будут люди уходить. Нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы", — сказал президент.
Безработица в России снижается
Также на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин обозначил, что в стране снижается уровень безработицы, сейчас она составляет 3,2%.
"Безработица, мы с вами тоже хорошо это знаем, снижается. Сейчас она – 3,2 процента. При этом реальные заработные платы впервые с 2018 года выросли двузначными темпами: в апреле – более чем на 10 процентов. Еще раз, как всегда, подчеркиваю, это среднее значение, и в разных случаях, по разным секторам, в разных регионах это по-разному смотрится, но тем не менее в среднем такой рост есть и, повторю, именно в реальном выражении", — заявил российский президент.
Путин отметил, что в целом результат хороший, он даже выше ожиданий и предварительных расчетов.
Инфляция может расти
В ходе совещания по экономическим вопросам Владимир Путин назвал инфляцию умеренной, при этом он отметил некоторые признаки ее ускорения.
"Один из рисков (социально-экономического развития - ред.) — это рост инфляции. Да, на текущий момент она умеренная, но уже отмечаются признаки ускорения инфляции, в том числе из-за того, что предложение российских производителей отстает от спроса. Важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, обеспечить баланс спроса и предложения", — сказал он.
Ранее сообщалось, что размер доходов
семьи перестанут учитывать при назначении детских выплат и пособий. Кроме того, с января 2024 года будет проведена индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%.
Также президент РФ Владимир Путин поручил
правительству и руководству Республики Крым и города Севастополя принять меры для поэтапного повышения доходов населения субъектов до среднероссийских, а также до уровня Краснодарского края и Ростовской области.
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