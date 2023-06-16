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Путин: МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5 процента
Путин: МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5 процента - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Путин: МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5 процента
Размер доходов семьи перестанут учитывать при назначении детских выплат и пособий. Кроме того, с января 2024 года будет проведена индексация минимального... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T16:17
2023-06-16T16:17
2023-06-16T16:23
владимир путин (политик)
пмэф
минимальный размер оплаты труда (мрот)
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Размер доходов семьи перестанут учитывать при назначении детских выплат и пособий. Кроме того, с января 2024 года будет проведена индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%. Об этом в ходе пленарного заседания ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин.Индексация положительно отразится на доходах более пяти миллионов человек. В 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 млн человек, а уровень бедности оказался ниже двухзначной отметки и составил 9,8%. "Конечно, здесь каждый процент имеет значение", - заметил Путин.Кроме того, российский лидер подчеркнул, что пособия на детей до 1,5 лет должны выплачивать вне зависимости от размеров дохода семьи. Помимо этого, предлагается выплачивать пособия гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами при их частичной занятости.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству Республики Крым и города Севастополя принять меры для поэтапного повышения доходов населения субъектов до среднероссийских, а также до уровня Краснодарского края и Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму будут увеличивать доходы населения до средних по странеКак пособия влияют на рождаемость в КрымуДеньги за длинный брак - священник оценил инициативу парламентариев
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), пмэф, минимальный размер оплаты труда (мрот), зарплата, общество, соцзащита, пособия и выплаты, россия, новости
Путин: МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5 процента
Путин: выплату детских пособий отвяжут от размера доходов семьи в 2024 году
16:17 16.06.2023 (обновлено: 16:23 16.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Размер доходов семьи перестанут учитывать при назначении детских выплат и пособий. Кроме того, с января 2024 года будет проведена индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%. Об этом в ходе пленарного заседания ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин.
"Отдельно хочу сказать о таком важном индикаторе как МРОТ, - мы продолжаем индексировать его опережающими темпами. С 1 января 2023 года МРОТ повысили на 6,3% до 16 940 рублей. С 1 января 2024 года проведем еще одну индексацию – сразу на 18,5%, что будет гораздо выше и темпов инфляции, и роста зарплат", – сказал Путин.
Индексация положительно отразится на доходах более пяти миллионов человек. В 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 млн человек, а уровень бедности оказался ниже двухзначной отметки и составил 9,8%. "Конечно, здесь каждый процент имеет значение", - заметил Путин.
Кроме того, российский лидер подчеркнул, что пособия на детей до 1,5 лет должны выплачивать вне зависимости от размеров дохода семьи. Помимо этого, предлагается выплачивать пособия гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами при их частичной занятости.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил
правительству и руководству Республики Крым и города Севастополя принять меры для поэтапного повышения доходов населения субъектов до среднероссийских, а также до уровня Краснодарского края и Ростовской области.
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