Рейтинг@Mail.ru
Путин: МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5 процента - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230616/putin-mrot-s-1-yanvarya-2024-goda-vyrastet-na-185-protsenta-1129440250.html
Путин: МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5 процента
Путин: МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5 процента - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Путин: МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5 процента
Размер доходов семьи перестанут учитывать при назначении детских выплат и пособий. Кроме того, с января 2024 года будет проведена индексация минимального... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T16:17
2023-06-16T16:23
владимир путин (политик)
пмэф
минимальный размер оплаты труда (мрот)
зарплата
общество
соцзащита
пособия и выплаты
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/93232/52/932325274_0:109:2000:1234_1920x0_80_0_0_233096b153679d911b0eb8791befb1a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Размер доходов семьи перестанут учитывать при назначении детских выплат и пособий. Кроме того, с января 2024 года будет проведена индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%. Об этом в ходе пленарного заседания ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин.Индексация положительно отразится на доходах более пяти миллионов человек. В 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 млн человек, а уровень бедности оказался ниже двухзначной отметки и составил 9,8%. "Конечно, здесь каждый процент имеет значение", - заметил Путин.Кроме того, российский лидер подчеркнул, что пособия на детей до 1,5 лет должны выплачивать вне зависимости от размеров дохода семьи. Помимо этого, предлагается выплачивать пособия гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами при их частичной занятости.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству Республики Крым и города Севастополя принять меры для поэтапного повышения доходов населения субъектов до среднероссийских, а также до уровня Краснодарского края и Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму будут увеличивать доходы населения до средних по странеКак пособия влияют на рождаемость в КрымуДеньги за длинный брак - священник оценил инициативу парламентариев
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/93232/52/932325274_106:0:1894:1341_1920x0_80_0_0_2fab511811c3710cbbcabf0a08ac4c9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), пмэф, минимальный размер оплаты труда (мрот), зарплата, общество, соцзащита, пособия и выплаты, россия, новости
Путин: МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5 процента

Путин: выплату детских пособий отвяжут от размера доходов семьи в 2024 году

16:17 16.06.2023 (обновлено: 16:23 16.06.2023)
 
© РИА НовостиСнятие денег с банковской карты
Снятие денег с банковской карты - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Размер доходов семьи перестанут учитывать при назначении детских выплат и пособий. Кроме того, с января 2024 года будет проведена индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%. Об этом в ходе пленарного заседания ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин.

"Отдельно хочу сказать о таком важном индикаторе как МРОТ, - мы продолжаем индексировать его опережающими темпами. С 1 января 2023 года МРОТ повысили на 6,3% до 16 940 рублей. С 1 января 2024 года проведем еще одну индексацию – сразу на 18,5%, что будет гораздо выше и темпов инфляции, и роста зарплат", – сказал Путин.

Индексация положительно отразится на доходах более пяти миллионов человек. В 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 млн человек, а уровень бедности оказался ниже двухзначной отметки и составил 9,8%. "Конечно, здесь каждый процент имеет значение", - заметил Путин.
Кроме того, российский лидер подчеркнул, что пособия на детей до 1,5 лет должны выплачивать вне зависимости от размеров дохода семьи. Помимо этого, предлагается выплачивать пособия гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами при их частичной занятости.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству Республики Крым и города Севастополя принять меры для поэтапного повышения доходов населения субъектов до среднероссийских, а также до уровня Краснодарского края и Ростовской области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как в Крыму будут увеличивать доходы населения до средних по стране
Как пособия влияют на рождаемость в Крыму
Деньги за длинный брак - священник оценил инициативу парламентариев
 
Владимир Путин (политик)ПМЭФМинимальный размер оплаты труда (МРОТ)ЗарплатаОбществоСоцзащитаПособия и выплатыРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:13Применит ли Россия ядерное оружие: ответ Путина
18:07Грозовые дожди и жара: прогноз погоды в Крыму на выходные
17:58Путин о поставках Украине F-16: будут гореть, как танки Leopard
17:29Авария на электросетях оставила Евпаторию без воды
17:15Путин назвал Зеленского позором еврейского народа
17:00У ВСУ нет шансов в контрнаступлении – Путин
16:49Сухопутный маршрут в Крым станет федеральным
16:38Путин призвал освободить от проверок "не рискованный" бизнес
16:26В Севастополе накрыли региональный наркомаркет с оборотом 17 млн рублей
16:17Путин: МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5 процента
15:53Как поддержат турбизнес в Крыму и других регионах России
15:47Выбранная стратегия развития экономики России сработала – Путин
15:23Путин: рост расходов на закупку вооружений оправдывает себя
15:03Трасса из Крыма в новые регионы может быть платной – Балицкий
14:21Путин выступил на ПМЭФ - видео
14:15ВСУ 9 дней пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении – власти
14:07Жертвами теракта на Каховской ГЭС стали 25 человек
13:43Крым вошел в лидеры Национального рейтинга инвестиционного климата
13:33Взятка и подлог: в Евпатории будут судить бывшего инженера "Крымэнерго"
12:55В Севастополе на строительстве подстанции скорой присвоили 1,6 млн рублей
Лента новостейМолния