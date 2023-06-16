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Путин: МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5 процента

Путин: МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5 процента - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Путин: МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5 процента

Размер доходов семьи перестанут учитывать при назначении детских выплат и пособий. Кроме того, с января 2024 года будет проведена индексация минимального... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T16:17

2023-06-16T16:17

2023-06-16T16:23

владимир путин (политик)

пмэф

минимальный размер оплаты труда (мрот)

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Размер доходов семьи перестанут учитывать при назначении детских выплат и пособий. Кроме того, с января 2024 года будет проведена индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%. Об этом в ходе пленарного заседания ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин.Индексация положительно отразится на доходах более пяти миллионов человек. В 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 млн человек, а уровень бедности оказался ниже двухзначной отметки и составил 9,8%. "Конечно, здесь каждый процент имеет значение", - заметил Путин.Кроме того, российский лидер подчеркнул, что пособия на детей до 1,5 лет должны выплачивать вне зависимости от размеров дохода семьи. Помимо этого, предлагается выплачивать пособия гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами при их частичной занятости.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству Республики Крым и города Севастополя принять меры для поэтапного повышения доходов населения субъектов до среднероссийских, а также до уровня Краснодарского края и Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму будут увеличивать доходы населения до средних по странеКак пособия влияют на рождаемость в КрымуДеньги за длинный брак - священник оценил инициативу парламентариев

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владимир путин (политик), пмэф, минимальный размер оплаты труда (мрот), зарплата, общество, соцзащита, пособия и выплаты, россия, новости