https://crimea.ria.ru/20230411/kogda-povysyatsya-zarplaty-zhiteley-kryma-posle-porucheniya-putina-1128121197.html
Как в Крыму будут увеличивать доходы населения до средних по стране
Как в Крыму будут увеличивать доходы населения до средних по стране - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Как в Крыму будут увеличивать доходы населения до средних по стране
Повысить доходы крымчан до уровня населения Ростовской области и Краснодарского края возможно только при комплексном развитии бюджетообразующих отраслей... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T18:02
2023-04-11T18:02
2023-04-11T18:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Повысить доходы крымчан до уровня населения Ростовской области и Краснодарского края возможно только при комплексном развитии бюджетообразующих отраслей экономики региона. Об этом РИА Новости Крым сообщила зампредседателя Совмина РК – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.Накануне президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству Республики Крым и города Севастополя принять меры для поэтапного повышения доходов населения субъектов до среднероссийских, а также до уровня Краснодарского края и Ростовской области. Доклад о должен быть представлен до 1 сентября 2023 года.Министр труда и социальной защиты подчеркнула, что повысить благосостояние граждан только за счет увеличения пенсий, пособий и зарплат бюджетников не удастся. Она уточнила, что созданием и контролем выполнения дорожной карты будет заниматься специальная межведомственная рабочая группа.Промышленность и производство"В достижении поставленных целей будет задействовано значительное число механизмов. В первую речь идет о развитии экономики Крыма: ее ключевых отраслей, повышении производительности труда. При эффективном управлении, на предприятиях увеличивается объем производства и качество продукции, а также повышается доход сотрудников", – пояснила Романовская.Особое внимание также будет уделено дальнейшему развитию санаторно-курортной сферы, которое требует определенных инвестиций. А также получившему новый импульс к развитию благодаря запуску Северо-Крымского канала сельскому хозяйству.Развитие предпринимательства и обеление доходовВторой серьезный блок работы – дальнейшая поддержка так называемых социальных контрактов для молодых индивидуальных предпринимателей. Эта мера реализуется через соцзащиту и уже показала эффективное развитие."Социальный контракт дает возможность поддержать молодых индивидуальных предпринимателей в развитии собственного дела, в том числе через службу занятости", – уточнила Романовская. Обучение основам бизнеса дает возможность самозанятым зарегистрироваться и открыть собственное дело. Для граждан – это официальный доход, социальный пакет и новые рабочие места. Следовательно, безработные и находящиеся в поиске работы граждане смогут быстрее трудоустроиться. Для региона – это борьба с теневой занятостью, то есть вывод из тени доходов и пополнение бюджета, добавила собеседница.Поддержка уязвимых слоев населенияПенсионеры, многодетные и семьи с детьми более других находятся в зоне риска. Для улучшения их материального положения государством и регионов реализуется достаточно широкий спектр видов материальной поддержки.К наиболее успешным министр отнесла универсальное пособие. Эта мера поддержки объединяет все виды выплат с ранних сроков беременности по достижению ребенком 18-летнего возраста.По словам собеседницы, доходы граждан складываются из разных направлений экономики и очень важно, чтобы как можно большее число людей вышли из категории малообеспеченных и получали доход выше МРОТ и прожиточного минимума.Все усилия будут направлены на развитие отраслей, которые способствуют развитию экономики Крыма, подытожила министр. Она выразила уверенность, что под руководством главы республики Сергея Аксенова будет разработан план, который поможет эффективно развивать каждую из существующих отраслей экономики и повышать доходы бюджета и каждого из крымчан в отдельности.Повышение зарплат в Крыму – когда ждатьВ свою очередь доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елена Вершицкая отметила, что поручение Владимира Путина было дано по результатам совещания об общеэкономической ситуации в Крыму и городе Севастополе.Таким образом, его необходимо воспринимать значительно шире, чем только увеличение заработных плат и пособий – речь идет росте макроэкономических показателей региона в целом, подчеркнула экономист.При этом экономист отметила, что резкого роста доходов или массового увеличения заработных плат как в государственном, так и частном секторах ожидать не стоит.Согласно данным Росстата, размер средней заработной платы по России за декабрь прошлого года составил 88 468 рублей, в Республике Крым – 54 370 рублей. При этом данные, которыми оперируют крупные сервисы поиска работы говорят о еще большей разнице в размере зарплат в Крыму и материковых регионах страны. По оценкам экспертов, в столичных регионах зарплаты на аналогичных позициях в два и более раз превышает крымские и севастопольские.Ранее спикер Госсовета РК Владимир Константинов указал на роль курортной отрасли в целом и детского оздоровительного туризма в частности в экономике региона, сравнив ее с нефтью и газом.Читайте также на РИА Новости Крым:Туризм в Крыму получит дополнительную помощь из бюджета – ПутинКак изменилась экономика Крыма за 9 лет - статистикаПочему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертов
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Элеонора Павловская
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Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_79915f967b4acce6d3e7ee0b0017e499.jpg.webp
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_79915f967b4acce6d3e7ee0b0017e499.jpg.webp
елена романовская, совет министров рк, крым, общество, экономика, новости, зарплата, рынок труда, трудоустройство в крыму, трудоустройство, новости крыма, елена вершицкая
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Повысить доходы крымчан до уровня населения Ростовской области и Краснодарского края возможно только при комплексном развитии бюджетообразующих отраслей экономики региона. Об этом РИА Новости Крым сообщила зампредседателя Совмина РК – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.
Накануне президент РФ Владимир Путин поручил
правительству и руководству Республики Крым и города Севастополя принять меры для поэтапного повышения доходов населения субъектов до среднероссийских, а также до уровня Краснодарского края и Ростовской области. Доклад о должен быть представлен до 1 сентября 2023 года.
Министр труда и социальной защиты подчеркнула, что повысить благосостояние граждан только за счет увеличения пенсий, пособий и зарплат бюджетников не удастся. Она уточнила, что созданием и контролем выполнения дорожной карты будет заниматься специальная межведомственная рабочая группа.
Промышленность и производство
"В достижении поставленных целей будет задействовано значительное число механизмов. В первую речь идет о развитии экономики Крыма: ее ключевых отраслей, повышении производительности труда. При эффективном управлении, на предприятиях увеличивается объем производства и качество продукции, а также повышается доход сотрудников", – пояснила Романовская.
Особое внимание также будет уделено дальнейшему развитию санаторно-курортной сферы, которое требует определенных инвестиций. А также получившему новый импульс к развитию благодаря запуску Северо-Крымского канала сельскому хозяйству.
"Направления, которые ранее чувствовали нехватку орошения, теперь смогут эффективно развиваться, что в свою очередь положительно отразится на благосостоянии сельских жителей региона", – добавила зампредседателя республиканского Совмина.
Развитие предпринимательства и обеление доходов
Второй серьезный блок работы – дальнейшая поддержка так называемых социальных контрактов для молодых индивидуальных предпринимателей. Эта мера реализуется через соцзащиту и уже показала эффективное развитие.
"Социальный контракт дает возможность поддержать молодых индивидуальных предпринимателей в развитии собственного дела, в том числе через службу занятости", – уточнила Романовская. Обучение основам бизнеса дает возможность самозанятым зарегистрироваться и открыть собственное дело. Для граждан – это официальный доход, социальный пакет и новые рабочие места. Следовательно, безработные и находящиеся в поиске работы граждане смогут быстрее трудоустроиться. Для региона – это борьба с теневой занятостью, то есть вывод из тени доходов и пополнение бюджета, добавила собеседница.
Поддержка уязвимых слоев населения
Пенсионеры, многодетные и семьи с детьми более других находятся в зоне риска. Для улучшения их материального положения государством и регионов реализуется достаточно широкий спектр видов материальной поддержки.
К наиболее успешным министр отнесла универсальное пособие. Эта мера поддержки объединяет все виды выплат с ранних сроков беременности по достижению ребенком 18-летнего возраста.
"Эта услуга работает очень эффективно. Большинство женщин, которые стояли на учете в соцзащите, сейчас перешли на универсальное пособие. Кроме того, в республике сохраняются выплаты на третьего и последующих детей и выплаты одиноким мамам, которые сами растят детей", – добавила Романовская.
По словам собеседницы, доходы граждан складываются из разных направлений экономики и очень важно, чтобы как можно большее число людей вышли из категории малообеспеченных и получали доход выше МРОТ и прожиточного минимума.
Все усилия будут направлены на развитие отраслей, которые способствуют развитию экономики Крыма, подытожила министр. Она выразила уверенность, что под руководством главы республики Сергея Аксенова будет разработан план, который поможет эффективно развивать каждую из существующих отраслей экономики и повышать доходы бюджета и каждого из крымчан в отдельности.
Повышение зарплат в Крыму – когда ждать
В свою очередь доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елена Вершицкая отметила, что поручение Владимира Путина было дано по результатам совещания об общеэкономической ситуации в Крыму и городе Севастополе.
Таким образом, его необходимо воспринимать значительно шире, чем только увеличение заработных плат и пособий – речь идет росте макроэкономических показателей региона в целом, подчеркнула экономист.
"Развитие ключевых отраслей – таких как туризм и сельское хозяйство – благоприятнейшим образом отразится на общеэкономической ситуации в республике. Так как вовлекают и запускают десятки смежных отраслей, в том числе всю сферу услуг", – пояснила Вершицкая.
При этом экономист отметила, что резкого роста доходов или массового увеличения заработных плат как в государственном, так и частном секторах ожидать не стоит.
"Все будет происходить постепенно и поэтапно. По ориентировочным подсчетам, на повышение доходов крымчан до уровня жителей Краснодарского края и Ростовской области потребуется от полутора до двух лет", – резюмировала Вершицкая.
Согласно данным Росстата, размер средней заработной платы по России за декабрь прошлого года составил 88 468 рублей, в Республике Крым – 54 370 рублей. При этом данные, которыми оперируют крупные сервисы поиска работы говорят о еще большей разнице в размере зарплат в Крыму и материковых регионах страны. По оценкам экспертов, в столичных регионах зарплаты на аналогичных позициях в два и более раз превышает крымские и севастопольские.
Ранее спикер Госсовета РК Владимир Константинов указал на роль курортной отрасли в целом и детского оздоровительного туризма в частности в экономике региона, сравнив ее с нефтью и газом
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