https://crimea.ria.ru/20230405/kak-izmenilas-ekonomika-kryma-za-9-let---statistika-1127995456.html

Как изменилась экономика Крыма за 9 лет - статистика

Как изменилась экономика Крыма за 9 лет - статистика - РИА Новости Крым, 05.04.2023

Как изменилась экономика Крыма за 9 лет - статистика

Валовый региональный продукт Республики Крым с 2014 по 2021 годы вырос почти вдвое и достиг 586,5 млрд рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила... РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T20:45

2023-04-05T20:45

2023-04-05T20:45

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ольга балдина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Валовый региональный продукт Республики Крым с 2014 по 2021 годы вырос почти вдвое и достиг 586,5 млрд рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила руководитель Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю Ольга Балдина."Валовый региональный продукт Крыма с 2014 по 2021 годы вырос почти вдвое и достиг 586,5 млрд рублей, рост в сравнении с 2020 годом составил 4,4%. Согласно статистическому обзору динамики развития региона, наибольший удельный вес пришелся на промышленность – 17%, операции с недвижимым имуществом – 15,5%, торговлю и ремонт автотранспорта – 13,2% и строительство – 8,8%", – сообщила Балдина. При этом доля в ВРП сельского хозяйства составила 7,4%, логистических предприятий – 4,7%, гостиничного бизнеса и общепита – 4,3%.Бизнес и инвестицииВ разрезе по видам деятельности по данным на начало текущего года, в регионе зарегистрировано 30,9 тысяч предприятий и 62,9 тысячи предпринимателей. Из этого количества 17,3% заняты в оптовой и розничной торговле, а также предоставляют услуги по ремонту транспорта. Еще 15,4% осуществляют операции с недвижимостью, 10,2% – в сфере строительства, на другие виды деятельности приходится 57,1% предприятий.Промышленность и строительствоВ структуре отгруженных товаров обрабатывающих предприятий почти половина приходится на пищевые продукты и напитки – 45,7%, на втором месте – продукция химических предприятий составила 14,9%, на третьем прочая неметаллическая минеральная продукция, прочие транспортные средства и оборудование – 8%, на все остальные товары приходится 18,8%.Сельское хозяйствоПо данным статистического отчета Крымстата, посевная площадь в регионе увеличилась с 629,7 тысяч гектаров до 809,1 тысяч гектаров в период с 2014 по 2022 годы. Темп прироста составил 28,5% к 2014 году. За указанный период производство технических культур выросло на 68%, зерновых и зернобобовых культур – 19%. Валовый сбор зерна составил 11,1 млн тонн.Туристическая индустрияПо данным на 2021 год, доля туриндустрии в ВРП Крыма стабильно увеличивается. Так, в 2019 году она составляла 7,7% или 36,6 млрд рублей, в 2020 году – 7,3% или 37,8 млрд рублей, в 2021 году она составляла 9% или 52,8 млрд рублей.Суммарный объем доходов отелей, гостиниц и других средств размещения с 2014 по 2021 год составил 177,7 млрд рублей.Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил за девять лет в экономику Крыма было вложено более 1,5 трлн рублей инвестиций, в том числе 827 млрд рублей – из внебюджетных источников. В свою очередь вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико отметила, что собственные доходы бюджета Крыма в прошлом году выросли на 18,8% по отношению к 2021 году и составили 69,7 млрд рублей. Объем дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в республиканский составил 188,2 млрд рублей, что на 138,6 млрд рублей больше показателей 2021 года. По словам министра экономического развития республики Дмитрия Шеряко, в текущем году ситуация в экономике Крыма стабилизируется, а в 2024 году ожидается рост валового регионального продукта на 3,4%.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым займет ключевое место в модернизации новых регионов – властиАксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в КрымАксенов: экономика Крыма показала почти четырехкратный рост за девять лет

https://crimea.ria.ru/20230316/nazvana-summa-vlozheniy-v-ekonomiku-kryma-za-9-let-v-sostave-rossii-1127588528.html

https://crimea.ria.ru/20230317/aksenov-ekonomika-kryma-pokazala-pochti-chetyrekhkratnyy-rost-za-devyat-let-1127598594.html

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