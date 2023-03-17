Рейтинг@Mail.ru
Аксенов о развитии Крыма за 9 лет: инвестиции, бизнес и доходы региона - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230317/aksenov-o-razvitii-kryma-za-9-let-investitsii-biznes-i-dokhody-regiona-1127620304.html
Аксенов о развитии Крыма за 9 лет: инвестиции, бизнес и доходы региона
Аксенов о развитии Крыма за 9 лет: инвестиции, бизнес и доходы региона - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Аксенов о развитии Крыма за 9 лет: инвестиции, бизнес и доходы региона
Собственные доходы бюджета Крыма в прошлом году составили 93 млрд рублей, что в 4,3 раза выше показателей 2013 года. Об этом в ходе совещания с президентом РФ... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T20:16
2023-03-17T19:28
крым
сергей аксенов
экономика
совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя
крымский бюджет
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b5ad85751f268cb48caaf27522be954c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Собственные доходы бюджета Крыма в прошлом году составили 93 млрд рублей, что в 4,3 раза выше показателей 2013 года. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя сообщил глава РК Сергей Аксенов.Глава региона подчеркнул, что за девять лет в экономику Крыма было вложено более 1,5 трлн рублей, в том числе около 800 млрд – внебюджетного финансирования."Всего за девять лет в экономику региона вложено около 1,5 трлн рублей, более половины от этой суммы – 827 млрд рублей – из внебюджетных источников", – сказал Аксенов.По его словам, благодаря этому уровень безработицы в регионе за девять лет снизился с 7,2% до 4%. Число людей, занятых в малом и среднем предпринимательстве в целом выросло до 350 тысяч человек, то есть почти в два раза. Поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) увеличились в 2,3 раза, а от налога на прибыль предприятий удвоился.Как ранее сообщал министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко, в текущем году ситуация в экономике Крыма стабилизируется, а в 2024 году ожидается рост валового регионального продукта на 3,4%.Ранее вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико сообщала, что собственные доходы бюджета Крыма в прошлом году выросли на 18,8% по отношению к 2021 году и составили 69,7 млрд рублей. Объем дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в республиканский составил 188,2 млрд рублей, что на 138,6 млрд рублей больше показателей 2021 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым займет ключевое место в модернизации новых регионов – властиАксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в КрымАксенов: экономика Крыма показала почти четырехкратный рост за девять лет
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f45b9c83ef0e4620da3ff094cfd9fd35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, экономика, совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя, крымский бюджет, новости крыма
Аксенов о развитии Крыма за 9 лет: инвестиции, бизнес и доходы региона

Аксенов подвел итоги развития Крыма за 9 лет: инвестиции, бизнес-климат и доходы региона

20:16 17.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Собственные доходы бюджета Крыма в прошлом году составили 93 млрд рублей, что в 4,3 раза выше показателей 2013 года. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Республики Крым выросли в сравнении последним украинским годом более чем в 4,2 раза и составили более 93 млрд рублей", – сказал Аксенов.
Глава региона подчеркнул, что за девять лет в экономику Крыма было вложено более 1,5 трлн рублей, в том числе около 800 млрд – внебюджетного финансирования.
"Всего за девять лет в экономику региона вложено около 1,5 трлн рублей, более половины от этой суммы – 827 млрд рублей – из внебюджетных источников", – сказал Аксенов.
По его словам, благодаря этому уровень безработицы в регионе за девять лет снизился с 7,2% до 4%. Число людей, занятых в малом и среднем предпринимательстве в целом выросло до 350 тысяч человек, то есть почти в два раза. Поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) увеличились в 2,3 раза, а от налога на прибыль предприятий удвоился.
Как ранее сообщал министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко, в текущем году ситуация в экономике Крыма стабилизируется, а в 2024 году ожидается рост валового регионального продукта на 3,4%.
Ранее вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико сообщала, что собственные доходы бюджета Крыма в прошлом году выросли на 18,8% по отношению к 2021 году и составили 69,7 млрд рублей. Объем дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в республиканский составил 188,2 млрд рублей, что на 138,6 млрд рублей больше показателей 2021 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым займет ключевое место в модернизации новых регионов – власти
Аксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в Крым
Аксенов: экономика Крыма показала почти четырехкратный рост за девять лет
 
КрымСергей АксеновЭкономикаСовещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и СевастополяКрымский бюджетНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:16Аксенов о развитии Крыма за 9 лет: инвестиции, бизнес и доходы региона
20:08Помощь у линии фронта: жители Каховки получили гуманитарный груз из Крыма 1:18
19:54Суд в Гааге встал на путь самоликвидации – сенатор
19:46Анкара начинает процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО
19:39В Кремле прокомментировали решение МУС об ордере на "арест" Путина
19:25Путин призвал поддержать туротрасль в Крыму и Севастополе
19:16В Крыму и Севастополе построят 500 объектов в ближайшие пять лет
19:04Международный уголовный суд выдал ордер на "арест" Путина
18:53Путин поручил отрегулировать цены в Крыму и сократить разрыв в доходах
18:42Участникам СВО выдадут землю на побережье Крыма
18:38Азовское море будет полностью взято в автодорожное кольцо – Хуснуллин
18:29В Севастополе за девять лет починили более полутысячи дорог
18:19Аксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в Крым
18:03В Крыму переселенцам выдали более 8,3 тысячи жилищных сертификатов
17:54Хуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиков
17:52С организаторов незаконно казино в Керчи взыщут 5 млн
17:44Аксенов: экономика Крыма показала почти четырехкратный рост за девять лет
17:40Путин призвал идти навстречу инвесторам в Крыму и Севастополе
17:34Путин: на программу развития Крыма и Севастополя выделено 1,6 трлн рублей
17:33Несколько семей в Севастополе могут остаться без жилья: СК начал проверку
Лента новостейМолния