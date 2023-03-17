https://crimea.ria.ru/20230317/aksenov-o-razvitii-kryma-za-9-let-investitsii-biznes-i-dokhody-regiona-1127620304.html

Аксенов о развитии Крыма за 9 лет: инвестиции, бизнес и доходы региона

Аксенов о развитии Крыма за 9 лет: инвестиции, бизнес и доходы региона - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Аксенов о развитии Крыма за 9 лет: инвестиции, бизнес и доходы региона

Собственные доходы бюджета Крыма в прошлом году составили 93 млрд рублей, что в 4,3 раза выше показателей 2013 года. Об этом в ходе совещания с президентом РФ... РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T20:16

2023-03-17T20:16

2023-03-17T19:28

крым

сергей аксенов

экономика

совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя

крымский бюджет

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b5ad85751f268cb48caaf27522be954c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Собственные доходы бюджета Крыма в прошлом году составили 93 млрд рублей, что в 4,3 раза выше показателей 2013 года. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя сообщил глава РК Сергей Аксенов.Глава региона подчеркнул, что за девять лет в экономику Крыма было вложено более 1,5 трлн рублей, в том числе около 800 млрд – внебюджетного финансирования."Всего за девять лет в экономику региона вложено около 1,5 трлн рублей, более половины от этой суммы – 827 млрд рублей – из внебюджетных источников", – сказал Аксенов.По его словам, благодаря этому уровень безработицы в регионе за девять лет снизился с 7,2% до 4%. Число людей, занятых в малом и среднем предпринимательстве в целом выросло до 350 тысяч человек, то есть почти в два раза. Поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) увеличились в 2,3 раза, а от налога на прибыль предприятий удвоился.Как ранее сообщал министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко, в текущем году ситуация в экономике Крыма стабилизируется, а в 2024 году ожидается рост валового регионального продукта на 3,4%.Ранее вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико сообщала, что собственные доходы бюджета Крыма в прошлом году выросли на 18,8% по отношению к 2021 году и составили 69,7 млрд рублей. Объем дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в республиканский составил 188,2 млрд рублей, что на 138,6 млрд рублей больше показателей 2021 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым займет ключевое место в модернизации новых регионов – властиАксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в КрымАксенов: экономика Крыма показала почти четырехкратный рост за девять лет

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, экономика, совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя, крымский бюджет, новости крыма