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Аксенов: экономика Крыма показала почти четырехкратный рост за девять лет

Аксенов: экономика Крыма показала почти четырехкратный рост за девять лет - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Аксенов: экономика Крыма показала почти четырехкратный рост за девять лет

Объем валового регионального продукта Крыма за девять лет превысил 705 млрд рублей. Об этом в пятницу ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по... РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T17:44

2023-03-17T17:44

2023-03-17T17:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Объем валового регионального продукта Крыма за девять лет превысил 705 млрд рублей. Об этом в пятницу ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по социально-экономическому развитию республики и Севастополя сообщил глава РК Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что Крым преодолел критические инфраструктурные ограничения и смог обеспечить рост основных показателей социально-экономического развития. Аксенов отметил, что темпы роста экономики региона опережают среднероссийские показатели."Объем валового регионального продукта (ВРП) в абсолютных значениях по сравнению с 2014 годом вырос в 3,7 раза (в сопоставимых ценах – в 1,4 раза) и превысил 705 млрд рублей", – сказала Аксенов.По итогам прошлого года снижение объема ВРП составит 0,5%, что в четыре раза меньше, чем в целом по Российской Федерации. Таким образом экономика республики способна успешно развиваться в любых условиях, невзирая на беспрецедентное санкционное давление и связанные с проведением СВО факторами, указал Аксенов. В текущем году ситуация в экономике стабилизируется, а в 2024-м ожидается рост на уровне 3,4%, подчеркнул глава региона.Промышленность Крыма"Объем обрабатывающего производства за девять лет вырос в 1,9 раза, судостроение – в 4,3 раза, производство компьютеров, электронных и оптических изделий – в 5,5 раз, электрического оборудования – в 3,2 раза, строительных материалов – в 1,8 раз", – продолжил Аксенов. Также существенный рост отмечен в производстве продуктов питания и напитков. В этих категориях он составил 1,4 и 2,2 раза соответственно.Сельское хозяйствоГлава республики подчеркнул, что толчок развитию сельского хозяйства дала государственная поддержка. За девять лет объем поддержки отрасли составил 20,8 млрд рублей, в этом году аграрии получат еще 3,3 млрд рублей."Благодаря этим средствам в регионе на 27,5% увеличены посевные площади, высажено 7,5 тысяч гектаров плодово-ягодных насаждений, семь тысяч гектаров виноградников, также введено 15,8 тысяч гектаров мелиорируемых земель", – уточнил он.Кроме того, в 1,8 раз увеличены мощности хранения плодоовощной продукции, на сегодня их совокупный объем составляет 126,4 тысячи тонн. Это позволило нарастить производство плодово-ягодной продукции в 2,7 раза, винограда – в два раза, овощей закрытого грунта – в 1,9 раз.За счет поддержки животноводства обеспечен рост производства молока в 4,1 раза. В 2022 году показатели превысили 85,4 тысячи тонн. Объемы производства аквакультур выросли в 6,4 раза – до четырех тысяч тонн в год.СтроительствоЗа отчетный период введено почти два миллиона квадратных метров многоквартирного жилья. По сравнению с украинским периодом объемы строительства выросли почти вдвое."В рамках национальных целей развития РФ за 2022 год в республике введены рекордные площади жилья – почти 930 тысяч кв. метров, перевыполнение плана составило 16%. Всего до 2030 года будет введено порядка 11 млн квадратных метров нового жилья", – сообщил Аксенов.Ранее сенатор РФ Ольга Ковитиди сообщила, что за девять лет нахождения в составе России в экономику Крыма вложено 1,439 трлн рублей, в том числе более 820 млрд – из внебюджетных источников.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год ввели почти миллион квадратных метров жильяВ Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем годуКрым за год вдвое превысил план по инвестициям

https://crimea.ria.ru/20230310/o-pvo-turistakh-i-kvartire-zelenskogo-aksenov-dal-intervyu-kiselevu-1127460842.html

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