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Туризм в Крыму получит дополнительную помощь из бюджета – Путин - РИА Новости Крым, 10.04.2023
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Туризм
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Туризм в Крыму получит дополнительную помощь из бюджета – Путин
Туризм в Крыму получит дополнительную помощь из бюджета – Путин - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Туризм в Крыму получит дополнительную помощь из бюджета – Путин
Туристическая отрасль Республики Крым и Севастополя получит дополнительную финансовую поддержку за счет средств федерального бюджета. Соответствующее поручение... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T15:54
2023-04-10T16:40
туризм
владимир путин (политик)
россия
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Туристическая отрасль Республики Крым и Севастополя получит дополнительную финансовую поддержку за счет средств федерального бюджета. Соответствующее поручение правительству дал президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.Власти поддержат турбизнес в Крыму: сколько выделено средств&gt;&gt;Также на развитие туристической инфраструктуры двух регионов направят средства, полученные в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами.В частности, речь идет о взносах, рассчитанных от сумм сделок, представляемых на заседаниях подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций Минэкономразвития России.Отмечается, что срок исполнении поручения - 1 июля 2023 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В летний сезон в Крым планируется перевезти 3 млн туристов - Минтранс&gt;&gt;Совещание по вопросам социально-экономического развития РК и Севастополя состоялось 17 марта. Владимир Путин, в частности, призвал министра финансов Антона Силуанова и министра экономики Максима Решетникова поддержать туристическую отрасль в Крыму и Севастополе. Глава Минэкономразвития предложил перенаправить доходы от продажи иностранных активов в стране на развитие туристической отрасли полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли туристов в Крыму на майские - Российский союз туриндустрииАксенов рассказал, как будут досматривать авто на Крымском мосту в сезонБезопасность и цены: каким будет летний отдых в Крыму
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владимир путин (политик), россия, туризм в крыму
Туризм в Крыму получит дополнительную помощь из бюджета – Путин

Путин поручил оказать дополнительную поддержку туристической отрасли Крыма и Севастополя

15:54 10.04.2023 (обновлено: 16:40 10.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной в Судаке
На набережной в Судаке - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Туристическая отрасль Республики Крым и Севастополя получит дополнительную финансовую поддержку за счет средств федерального бюджета. Соответствующее поручение правительству дал президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации: оказать дополнительную поддержку организациям туристической отрасли Республики Крым и г. Севастополя за счет средств национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в целях сохранения занятости и работоспособности таких организаций", - говорится в документе.
Также на развитие туристической инфраструктуры двух регионов направят средства, полученные в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами.
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В частности, речь идет о взносах, рассчитанных от сумм сделок, представляемых на заседаниях подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций Минэкономразвития России.
Отмечается, что срок исполнении поручения - 1 июля 2023 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В летний сезон в Крым планируется перевезти 3 млн туристов - Минтранс>>
Совещание по вопросам социально-экономического развития РК и Севастополя состоялось 17 марта. Владимир Путин, в частности, призвал министра финансов Антона Силуанова и министра экономики Максима Решетникова поддержать туристическую отрасль в Крыму и Севастополе. Глава Минэкономразвития предложил перенаправить доходы от продажи иностранных активов в стране на развитие туристической отрасли полуострова.
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