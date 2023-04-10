https://crimea.ria.ru/20230410/turizm-v-krymu-poluchit-dopolnitelnuyu-pomosch-iz-byudzheta--putin-1128095213.html

Туризм в Крыму получит дополнительную помощь из бюджета – Путин

Туризм в Крыму получит дополнительную помощь из бюджета – Путин - РИА Новости Крым, 10.04.2023

Туризм в Крыму получит дополнительную помощь из бюджета – Путин

Туристическая отрасль Республики Крым и Севастополя получит дополнительную финансовую поддержку за счет средств федерального бюджета. Соответствующее поручение... РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T15:54

2023-04-10T15:54

2023-04-10T16:40

туризм

владимир путин (политик)

россия

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Туристическая отрасль Республики Крым и Севастополя получит дополнительную финансовую поддержку за счет средств федерального бюджета. Соответствующее поручение правительству дал президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.Власти поддержат турбизнес в Крыму: сколько выделено средств>>Также на развитие туристической инфраструктуры двух регионов направят средства, полученные в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами.В частности, речь идет о взносах, рассчитанных от сумм сделок, представляемых на заседаниях подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций Минэкономразвития России.Отмечается, что срок исполнении поручения - 1 июля 2023 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В летний сезон в Крым планируется перевезти 3 млн туристов - Минтранс>>Совещание по вопросам социально-экономического развития РК и Севастополя состоялось 17 марта. Владимир Путин, в частности, призвал министра финансов Антона Силуанова и министра экономики Максима Решетникова поддержать туристическую отрасль в Крыму и Севастополе. Глава Минэкономразвития предложил перенаправить доходы от продажи иностранных активов в стране на развитие туристической отрасли полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли туристов в Крыму на майские - Российский союз туриндустрииАксенов рассказал, как будут досматривать авто на Крымском мосту в сезонБезопасность и цены: каким будет летний отдых в Крыму

https://crimea.ria.ru/20210318/K-2025-godu-Krym-dolzhen-prinimat-10-mln-turistov-v-god--Putin--1119370326.html

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, туризм в крыму