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Власти поддержат турбизнес в Крыму: сколько выделено средств - РИА Новости Крым, 22.03.2023
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Власти поддержат турбизнес в Крыму: сколько выделено средств
Власти поддержат турбизнес в Крыму: сколько выделено средств - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Власти поддержат турбизнес в Крыму: сколько выделено средств
Компании туристического сектора Крыма и Севастополя получат по четыре МРОТ на каждого сотрудника при условии сохранения коллективов. С такой инициативой... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T07:01
2023-03-22T07:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Компании туристического сектора Крыма и Севастополя получат по четыре МРОТ на каждого сотрудника при условии сохранения коллективов. С такой инициативой выступил глава минэкономразвития РФ Максим Решетников.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил выделить средства на поддержку крымского турбизнеса. В свою очередь Решетников предложил перенаправить доходы от продажи иностранных активов в стране на развитие туристической отрасли полуострова.Глава министерства напомнил, что ранее на поддержку компаний, которые сохранили 80% коллектива, предоставлялись выплаты в размере двух МРОТ (минимальных размеров оплаты труда). Совокупный размер прямой субсидии составил 840 млн рублей. Мера оказалась эффективной – 2 300 компаний, где работают более 27 тысяч человек, сохранили коллективы и продолжили работать, подчеркнул Решетников.Перезапуск программы льготного кредитованияВ настоящее время в Крыму реализуются четыре проекта по строительству гостиниц на 3,5 тысячи номеров по программе льготного кредитования со ставкой 3-5%. Инвесторы вкладывают 23 млрд рублей и создают 2,5 тысячи рабочих мест.По его оценке, в республике достаточно успешно реализуется программа льготного кредитования в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Объем кредитного портфеля на 1 февраля 2023 года составляет 6,4 млрд рублей. У Севастополя кредитный портфель по данной программе составляет 2,3 млрд рублей."Значительная доля льготных кредитов берется на оборотные цели – 63%. При этом, на льготную программу приходится 27% от всего кредитного портфеля субъектов МСП. Это один из самых высоких показателей среди всех регионов", - подчеркнул глава Минэкономразвития.Ранее министр курортов и туризма РК Вадим Волченко сообщил о предварительных итогах развития туристической отрасли региона за девять лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла закон о развитии туризма в заповедниках и нацпаркахПадение продаж: каким будет летний сезон в КрымуКабмин выделит 7 млрд на развивающий туризм для одаренной молодежи
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туризм в крыму, крым, новости крыма, новости, отдых, экономика
Власти поддержат турбизнес в Крыму: сколько выделено средств

По 4 МРОТ на сотрудника: в Минэкономразвития РФ назвали новые меры помощи туротрасли Крыма

07:01 22.03.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Компании туристического сектора Крыма и Севастополя получат по четыре МРОТ на каждого сотрудника при условии сохранения коллективов. С такой инициативой выступил глава минэкономразвития РФ Максим Решетников.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил выделить средства на поддержку крымского турбизнеса. В свою очередь Решетников предложил перенаправить доходы от продажи иностранных активов в стране на развитие туристической отрасли полуострова.
Глава министерства напомнил, что ранее на поддержку компаний, которые сохранили 80% коллектива, предоставлялись выплаты в размере двух МРОТ (минимальных размеров оплаты труда). Совокупный размер прямой субсидии составил 840 млн рублей. Мера оказалась эффективной – 2 300 компаний, где работают более 27 тысяч человек, сохранили коллективы и продолжили работать, подчеркнул Решетников.
"В этом году помощь планируется туристическому сектору предлагается подкрепить поддержкой в рамках нацпроекта по туризму. В частности на развитие туристической инфраструктуры, пляжных территорий, поддержку событийных мероприятий Республика Крым получит 536 млн рублей" – сказал он.

Перезапуск программы льготного кредитования

В настоящее время в Крыму реализуются четыре проекта по строительству гостиниц на 3,5 тысячи номеров по программе льготного кредитования со ставкой 3-5%. Инвесторы вкладывают 23 млрд рублей и создают 2,5 тысячи рабочих мест.
"Сейчас мы перезапускаем эту программу, и программу по строительству модульных гостиниц. В рабочем режиме общаемся с регионами, знаем, что есть интерес, ждем от них заявок", - продолжил Решетников.
По его оценке, в республике достаточно успешно реализуется программа льготного кредитования в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Объем кредитного портфеля на 1 февраля 2023 года составляет 6,4 млрд рублей. У Севастополя кредитный портфель по данной программе составляет 2,3 млрд рублей.
"Значительная доля льготных кредитов берется на оборотные цели – 63%. При этом, на льготную программу приходится 27% от всего кредитного портфеля субъектов МСП. Это один из самых высоких показателей среди всех регионов", - подчеркнул глава Минэкономразвития.
Ранее министр курортов и туризма РК Вадим Волченко сообщил о предварительных итогах развития туристической отрасли региона за девять лет.
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