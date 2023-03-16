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В Крыму подвели итоги развития туристической отрасли за 9 лет

В Крыму подвели итоги развития туристической отрасли за 9 лет - РИА Новости Крым, 16.03.2023

В Крыму подвели итоги развития туристической отрасли за 9 лет

Около пяти тысяч новых гостиничных номеров построят в Крыму в рамках создания всесезонной туристической инфраструктуры. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T20:41

2023-03-16T20:41

2023-03-16T20:41

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Около пяти тысяч новых гостиничных номеров построят в Крыму в рамках создания всесезонной туристической инфраструктуры. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.Министр отметил, что за последние девять лет в регионе построено более 60 и модернизировано более 500 отелей. Принципиально изменилась транспортная инфраструктура, создаются новые туристические маршруты и объекты показа, ведется работа по благоустройству пляжей, строительство и реконструкция КОС в курортных городах и поселках.По его словам, осуществить амбициозные планы помогает программа льготного кредитования гостиничной сферы по ставке 3-5%. На данный момент в регионе реализуются 4 проекта с общим объемом финансирования более 23 млрд рублей."Это позволит построить и реконструировать более 3,5 тысяч номеров. Создать около 2,5 тысяч новых круглогодичных рабочих мест в туристической сфере и смежных отраслях", – подчеркнул министр.Кроме того, в рамках грантовой поддержки в прошлом году было построено 11 модульных быстровозводимых отелей в Бахчисарайском, Ленинском, Черноморском и Симферопольском районах, а также в Керчи, Новом Свете и Солнечногорске. Модульные отели расположены в лесном фонде, на морском побережье и в горах, что открывает возможности для отдыха в крайне интересных эксклюзивных природных локациях, которыми Крым так богат, отметил министр.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволяет строительство объекты туриндустрии в защитных, эксплуатационных и резервных лесах, за исключением особо охраняемых природных территорий (ООПТ). По мнению инициатора нововведения – минэкономики РФ – это позволит вывести бизнес из так называемой серой зоны и увеличить налоговые поступления.В свою очередь ученые встретили инициативу настороженно. По их мнению земли полуострова и так вовлечены в хозяйственную деятельность на 75-80%, что является кране высоким показателем. Так завкафедрой геоэкологии Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Татьяна Бобра подчеркнула, что сохранить экологическую привлекательность Крыма поможет введение региональных экологических норм и ограничение туристической нагрузки на определенные объекты. А директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский уверен, что бережное развитие полуострова возможно только при создание экологического генплана. Такой документ будет учитывать степень антропогенной нагрузки при строительстве новых отелей и другой инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги, жилье, экология: как в Крыму реализуют нацпроектыКогда появится закон об экотуризме в России и что он разрешитСельские гостиницы в Крыму: что их ждет с новыми требованиями Минэка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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