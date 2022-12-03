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Сельские гостиницы в Крыму: что их ждет с новыми требованиями Минэка
Сельские гостиницы в Крыму: что их ждет с новыми требованиями Минэка - РИА Новости Крым, 03.12.2022
Сельские гостиницы в Крыму: что их ждет с новыми требованиями Минэка
Введение новых требований Минэкономразвития к сельским гостиницам не только не навредит этому сегменту гостиничной индустрии в Крыму, а, наоборот, поможет ей... РИА Новости Крым, 03.12.2022
2022-12-03T18:01
2022-12-03T18:01
2022-12-03T14:38
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мнения
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Введение новых требований Минэкономразвития к сельским гостиницам не только не навредит этому сегменту гостиничной индустрии в Крыму, а, наоборот, поможет ей выжить, причем работать на достойном уровне. Такое мнение РИА Новости Крым высказала председатель республиканской Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова.Ранее сообщалось, что Минэкономразвития ужесточит требования к сельским гостиницам в России с марта 2023 года. В частности, объекты сельского туризма обяжут быть обеспеченными горячей водой, отоплением и вентиляцией, иметь определенное освещение в ночное время, а также наружную и печатную рекламу.Половина крымских гостиниц не получили ни одной звезды >>По мнению Стамбульниковой, все предусмотренные документом требования вполне выполнимы. Больше того: они уже выполняются теми, кто с серьезными намерениями пришел в гостиничный бизнес, пускай и в селе: направление "востребованное, но недешевое" и предполагает постоянные расходы ради комфорта туриста и собственного имиджа.Несколько иная ситуация может наблюдаться в популярных курортных поселках на Северной стороне Севастополя, считает эксперт. Причина в том, что большинство объектов размещения здесь сезонные. Есть и немало теневых: "Всегда были и есть темные, которые никогда не выйдут на свет", – отметила Стамбульникова.Однако тем, кто хочет работать открыто, новые требования не помешают, уверена она: "Сами собственники в этом заинтересованы".В целом же цель документа не "ужесточить", а привести все и всех в соответствие, считает эксперт. "Вдруг новые появятся – а они появятся: направление востребовано, – вот чтобы были общие требования – это нормально", – заключила отельер.Ранее сообщалось, что в Крыму около 1 500 туристических предприятий получат поддержку.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь, туризм в крыму, мнения
Сельские гостиницы в Крыму: что их ждет с новыми требованиями Минэка
Как новые требования Минэкономразвития отразятся на гостиничной отрасли Крыма – мнение
Собственный корреспондент
СЕВАСТОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Введение новых требований Минэкономразвития к сельским гостиницам не только не навредит этому сегменту гостиничной индустрии в Крыму, а, наоборот, поможет ей выжить, причем работать на достойном уровне. Такое мнение РИА Новости Крым
высказала председатель республиканской Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития ужесточит требования к сельским гостиницам
в России с марта 2023 года. В частности, объекты сельского туризма обяжут быть обеспеченными горячей водой, отоплением и вентиляцией, иметь определенное освещение в ночное время, а также наружную и печатную рекламу.
По мнению Стамбульниковой, все предусмотренные документом требования вполне выполнимы. Больше того: они уже выполняются теми, кто с серьезными намерениями пришел в гостиничный бизнес, пускай и в селе: направление "востребованное, но недешевое" и предполагает постоянные расходы ради комфорта туриста и собственного имиджа.
"Ничего запредельного нет, и наши сельские гостиницы все это имеют. Те же объекты в Байдарской долине, в Коккозской, тот же Эски-Кермен (пещерный город в Крыму – ред.) Аварийное освещение – конечно. Горячая вода, отопление... Ну, послушайте, 21 век – это элементарные комфорт и безопасность. Их обеспечивают даже объекты в маленьких селах, хуторочки, оторванные от цивилизации, такие как Юркино и Золотое в Ленинском районе. Где не газифицировано –там у всех бойлеры, они на энергоресурсах – свет, тепло – и все комфортно для проживания людей", – рассказала Стамбульникова.
Несколько иная ситуация может наблюдаться в популярных курортных поселках на Северной стороне Севастополя, считает эксперт. Причина в том, что большинство объектов размещения здесь сезонные. Есть и немало теневых: "Всегда были и есть темные, которые никогда не выйдут на свет", – отметила Стамбульникова.
Однако тем, кто хочет работать открыто, новые требования не помешают, уверена она: "Сами собственники в этом заинтересованы".
В целом же цель документа не "ужесточить", а привести все и всех в соответствие, считает эксперт. "Вдруг новые появятся – а они появятся: направление востребовано, – вот чтобы были общие требования – это нормально", – заключила отельер.