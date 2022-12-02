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В России ужесточат требования к сельским гостиницам - РИА Новости Крым, 02.12.2022
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Туризм
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В России ужесточат требования к сельским гостиницам
В России ужесточат требования к сельским гостиницам - РИА Новости Крым, 02.12.2022
В России ужесточат требования к сельским гостиницам
Объекты сельского туризма для размещения отдыхающих должны быть обеспечены горячей водой, отоплением и вентиляцией, а также определенным образом освещаться в... РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T19:29
2022-12-02T12:18
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Объекты сельского туризма для размещения отдыхающих должны быть обеспечены горячей водой, отоплением и вентиляцией, а также определенным образом освещаться в ночное время и рекламироваться в буклетах. Это лишь часть требований к сельским гостиницам, которые утвердило Минэкономразвития, сообщает "Парламентская газета".В номерах, кроме спального места и белья, хозяева гостиниц обязаны предусмотреть шторы, зеркало, стулья и вешалки, а также информационные буклеты об услугах, которые здесь предоставляются.При этом площадь одноместного номера не должна быть меньше шести квадратов, а двухместного – восьми. Номера, предназначенные для размещения трех и более человек, должны соответствовать норме: 4 кв. м на одного туриста.Ряд требований касаются также оформления входа и фасада зданий сельских гостиниц. Так, ночью центральный вход, как и коридоры, должны быть освещены. Снаружи в обязательном порядке должна присутствовать вывеска, а перед центральным входом – располагаться приспособление для очистки обуви. Уличные туалетные кабины не запрещены, однако в них, в частности, должен быть умывальник.Отдельно отмечается, что перечисленные нормы не являются обязательными "для национальных традиционных жилищ коренных малочисленных народов".Документ вступает в силу с 1 марта 2023 года.Ранее эксперты рассказали, как туристу защитить свои интересы в отелях.
https://crimea.ria.ru/20221120/glempingi-v-sevastopole-za-i-protiv-1125437535.html
https://crimea.ria.ru/20221111/krym-v-etom-godu-poluchit-11-sovremennykh-modulnykh-gostinits-1125314717.html
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российская федерация (россия, рф), закон и право, общество
В России ужесточат требования к сельским гостиницам

Минэкономразвития ужесточает требования к сельским гостиницам в России с марта 2023 года

19:29 02.12.2022
 
© davidlee770924-1802090/pixabayНомер в отеле
Номер в отеле
© davidlee770924-1802090/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Объекты сельского туризма для размещения отдыхающих должны быть обеспечены горячей водой, отоплением и вентиляцией, а также определенным образом освещаться в ночное время и рекламироваться в буклетах. Это лишь часть требований к сельским гостиницам, которые утвердило Минэкономразвития, сообщает "Парламентская газета".
"В гостинице на селе должно быть предусмотрено аварийное освещение, холодное и горячее водоснабжение или возможность ее нагрева, кулеры с питьевой водой, а также система вентиляции и отопительные приборы", – говорится в сообщении.
В номерах, кроме спального места и белья, хозяева гостиниц обязаны предусмотреть шторы, зеркало, стулья и вешалки, а также информационные буклеты об услугах, которые здесь предоставляются.
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При этом площадь одноместного номера не должна быть меньше шести квадратов, а двухместного – восьми. Номера, предназначенные для размещения трех и более человек, должны соответствовать норме: 4 кв. м на одного туриста.
Ряд требований касаются также оформления входа и фасада зданий сельских гостиниц. Так, ночью центральный вход, как и коридоры, должны быть освещены. Снаружи в обязательном порядке должна присутствовать вывеска, а перед центральным входом – располагаться приспособление для очистки обуви. Уличные туалетные кабины не запрещены, однако в них, в частности, должен быть умывальник.
Отдельно отмечается, что перечисленные нормы не являются обязательными "для национальных традиционных жилищ коренных малочисленных народов".
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