https://crimea.ria.ru/20221202/v-rossii-uzhestochat-trebovaniya-k-selskim-gostinitsam-1125648134.html

В России ужесточат требования к сельским гостиницам

В России ужесточат требования к сельским гостиницам - РИА Новости Крым, 02.12.2022

В России ужесточат требования к сельским гостиницам

Объекты сельского туризма для размещения отдыхающих должны быть обеспечены горячей водой, отоплением и вентиляцией, а также определенным образом освещаться в... РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T19:29

2022-12-02T19:29

2022-12-02T12:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Объекты сельского туризма для размещения отдыхающих должны быть обеспечены горячей водой, отоплением и вентиляцией, а также определенным образом освещаться в ночное время и рекламироваться в буклетах. Это лишь часть требований к сельским гостиницам, которые утвердило Минэкономразвития, сообщает "Парламентская газета".В номерах, кроме спального места и белья, хозяева гостиниц обязаны предусмотреть шторы, зеркало, стулья и вешалки, а также информационные буклеты об услугах, которые здесь предоставляются.При этом площадь одноместного номера не должна быть меньше шести квадратов, а двухместного – восьми. Номера, предназначенные для размещения трех и более человек, должны соответствовать норме: 4 кв. м на одного туриста.Ряд требований касаются также оформления входа и фасада зданий сельских гостиниц. Так, ночью центральный вход, как и коридоры, должны быть освещены. Снаружи в обязательном порядке должна присутствовать вывеска, а перед центральным входом – располагаться приспособление для очистки обуви. Уличные туалетные кабины не запрещены, однако в них, в частности, должен быть умывальник.Отдельно отмечается, что перечисленные нормы не являются обязательными "для национальных традиционных жилищ коренных малочисленных народов".Документ вступает в силу с 1 марта 2023 года.Ранее эксперты рассказали, как туристу защитить свои интересы в отелях.

https://crimea.ria.ru/20221120/glempingi-v-sevastopole-za-i-protiv-1125437535.html

https://crimea.ria.ru/20221111/krym-v-etom-godu-poluchit-11-sovremennykh-modulnykh-gostinits-1125314717.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), закон и право, общество