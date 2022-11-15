https://crimea.ria.ru/20221115/pravo-na-komfort-kak-turistu-otstoyat-svoi-interesy-v-otele-1125381035.html
Право на комфорт: как туристу отстоять свои интересы в отеле
Право на комфорт: как туристу отстоять свои интересы в отеле - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Право на комфорт: как туристу отстоять свои интересы в отеле
Долгожданный отпуск могут испортить нюансы, связанные с размещением в выбранном отеле. Что делать, если отель сознательно или из-за форс-мажора нарушает условия РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T20:45
2022-11-15T20:45
2022-11-15T20:45
совет эксперта
туризм в крыму
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111837/76/1118377655_104:0:1053:534_1920x0_80_0_0_af410eb849e827f4af9db8a615098041.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Долгожданный отпуск могут испортить нюансы, связанные с размещением в выбранном отеле. Что делать, если отель сознательно или из-за форс-мажора нарушает условия бронирования, рассказали эксперты сервиса путешествий Туту.ру.По словам экспертов, чаще всего туристы сталкиваются с поселением в номера не соответствующей категории. Если вы запрашивали апартаменты с кухней, а очутились в скромной студии с одним чайником, сначала обратитесь на ресепшн - вероятно произошла ошибка. Если же переселять вас отказываются, следует связаться с руководителем гостиницы и требовать соблюдения условий бронирования, либо уменьшения стоимости проживания. В крайнем случае можно отказаться от заселения и потребовать возврата полной суммы.Еще одна частая проблема - овербукинг. Проще говоря, отсутствие возможности вовремя заехать в номер выбранной категории. Так бывает, если в номере произошла техническая авария, или же в случаях, когда отель продает больше номеров, чем есть по факту в попытке компенсировать убытки в случае незаезда гостей."Иногда это не критично и можно пойти на уступки. Но если вы приехали ночью, а вам предлагают провести время в лобби, напомните сотрудникам гостиницы о своих правах", - советуют представители гостиничной сферы.В частности вы имеете право потребовать аналогичный номер в аналогичном отеле. При этом ответственный отельер найдет вариант размещения, оплатит ваш трансфер и даже предложит компенсацию в виде бесплатного ужина или другой бонус. Если найти общий язык не получается, требуйте немедленного возврата полной суммы бронирования.Если вы бронировали номер с завтраком, но кормить вас отказываются, проверяйте условия в подтверждении, которое получили по факту оформления брони. Если тип питания указан, смело требуйте его у сотрудников ресепшн.В случае пропажи вещей из номера, об инциденте нужно сообщить руководству гостиницы. Однако на немедленную компенсацию можно рассчитывать только в случае, если вещи хранились в сейфе или в камере хранения.Проблему технических неполадок, например, отсутствия воды или света, отели чаще всего пытаются сгладить снижением тарифа на проживание. Можно пожертвовать комфортом, но сэкономить.Чтобы избежать неприятностей специалисты рекомендуют подойти к выбору отеля внимательно: "Читайте отзывы: это прекрасный источник достоверной информации. Если вы бронируете номер на сайте отеля, убедитесь, что это действительно его официальный сайт".Ранее один из крупных сервисов аренды назвал суммы, в которые обойдется аренда жилья на Новый год в курортных городах России.
https://crimea.ria.ru/20210624/Obman-i-khaltura-kak-potrebitelyu-zaschitit-svoi-prava---yurist-1119719130.html
https://crimea.ria.ru/20220904/kak-novyy-zakon-v-rossii-zaschischaet-prava-potrebiteley--ekspert-1124393598.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111837/76/1118377655_222:0:934:534_1920x0_80_0_0_63546d7ee2507090fe92fa89dfd4dac5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет эксперта, туризм в крыму, общество
Право на комфорт: как туристу отстоять свои интересы в отеле
Эксперты научили решать проблемы, которые могут возникнуть в отеле
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Долгожданный отпуск могут испортить нюансы, связанные с размещением в выбранном отеле. Что делать, если отель сознательно или из-за форс-мажора нарушает условия бронирования, рассказали эксперты сервиса путешествий Туту.ру.
По словам экспертов, чаще всего туристы сталкиваются с поселением в номера не соответствующей категории. Если вы запрашивали апартаменты с кухней, а очутились в скромной студии с одним чайником, сначала обратитесь на ресепшн - вероятно произошла ошибка. Если же переселять вас отказываются, следует связаться с руководителем гостиницы и требовать соблюдения условий бронирования, либо уменьшения стоимости проживания. В крайнем случае можно отказаться от заселения и потребовать возврата полной суммы.
"Если вы бронировали отель через агентство, обратитесь к его сотрудникам: отстоять ваши права — их прямая обязанность, ведь размещение вы приобретали у них", - советуют специалисты.
Еще одна частая проблема - овербукинг. Проще говоря, отсутствие возможности вовремя заехать в номер выбранной категории. Так бывает, если в номере произошла техническая авария, или же в случаях, когда отель продает больше номеров, чем есть по факту в попытке компенсировать убытки в случае незаезда гостей.
"Иногда это не критично и можно пойти на уступки. Но если вы приехали ночью, а вам предлагают провести время в лобби, напомните сотрудникам гостиницы о своих правах", - советуют представители гостиничной сферы.
В частности вы имеете право потребовать аналогичный номер в аналогичном отеле. При этом ответственный отельер найдет вариант размещения, оплатит ваш трансфер и даже предложит компенсацию в виде бесплатного ужина или другой бонус. Если найти общий язык не получается, требуйте немедленного возврата полной суммы бронирования.
Если вы бронировали номер с завтраком, но кормить вас отказываются, проверяйте условия в подтверждении, которое получили по факту оформления брони. Если тип питания указан, смело требуйте его у сотрудников ресепшн.
В случае пропажи вещей из номера, об инциденте нужно сообщить руководству гостиницы. Однако на немедленную компенсацию можно рассчитывать только в случае, если вещи хранились в сейфе или в камере хранения.
Проблему технических неполадок, например, отсутствия воды или света, отели чаще всего пытаются сгладить снижением тарифа на проживание. Можно пожертвовать комфортом, но сэкономить.
Чтобы избежать неприятностей специалисты рекомендуют подойти к выбору отеля внимательно: "Читайте отзывы: это прекрасный источник достоверной информации. Если вы бронируете номер на сайте отеля, убедитесь, что это действительно его официальный сайт".
Ранее один из крупных сервисов аренды назвал
суммы, в которые обойдется аренда жилья на Новый год в курортных городах России.