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Право на комфорт: как туристу отстоять свои интересы в отеле - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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Право на комфорт: как туристу отстоять свои интересы в отеле
Право на комфорт: как туристу отстоять свои интересы в отеле - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Право на комфорт: как туристу отстоять свои интересы в отеле
Долгожданный отпуск могут испортить нюансы, связанные с размещением в выбранном отеле. Что делать, если отель сознательно или из-за форс-мажора нарушает условия РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T20:45
2022-11-15T20:45
совет эксперта
туризм в крыму
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Долгожданный отпуск могут испортить нюансы, связанные с размещением в выбранном отеле. Что делать, если отель сознательно или из-за форс-мажора нарушает условия бронирования, рассказали эксперты сервиса путешествий Туту.ру.По словам экспертов, чаще всего туристы сталкиваются с поселением в номера не соответствующей категории. Если вы запрашивали апартаменты с кухней, а очутились в скромной студии с одним чайником, сначала обратитесь на ресепшн - вероятно произошла ошибка. Если же переселять вас отказываются, следует связаться с руководителем гостиницы и требовать соблюдения условий бронирования, либо уменьшения стоимости проживания. В крайнем случае можно отказаться от заселения и потребовать возврата полной суммы.Еще одна частая проблема - овербукинг. Проще говоря, отсутствие возможности вовремя заехать в номер выбранной категории. Так бывает, если в номере произошла техническая авария, или же в случаях, когда отель продает больше номеров, чем есть по факту в попытке компенсировать убытки в случае незаезда гостей."Иногда это не критично и можно пойти на уступки. Но если вы приехали ночью, а вам предлагают провести время в лобби, напомните сотрудникам гостиницы о своих правах", - советуют представители гостиничной сферы.В частности вы имеете право потребовать аналогичный номер в аналогичном отеле. При этом ответственный отельер найдет вариант размещения, оплатит ваш трансфер и даже предложит компенсацию в виде бесплатного ужина или другой бонус. Если найти общий язык не получается, требуйте немедленного возврата полной суммы бронирования.Если вы бронировали номер с завтраком, но кормить вас отказываются, проверяйте условия в подтверждении, которое получили по факту оформления брони. Если тип питания указан, смело требуйте его у сотрудников ресепшн.В случае пропажи вещей из номера, об инциденте нужно сообщить руководству гостиницы. Однако на немедленную компенсацию можно рассчитывать только в случае, если вещи хранились в сейфе или в камере хранения.Проблему технических неполадок, например, отсутствия воды или света, отели чаще всего пытаются сгладить снижением тарифа на проживание. Можно пожертвовать комфортом, но сэкономить.Чтобы избежать неприятностей специалисты рекомендуют подойти к выбору отеля внимательно: "Читайте отзывы: это прекрасный источник достоверной информации. Если вы бронируете номер на сайте отеля, убедитесь, что это действительно его официальный сайт".Ранее один из крупных сервисов аренды назвал суммы, в которые обойдется аренда жилья на Новый год в курортных городах России.
https://crimea.ria.ru/20210624/Obman-i-khaltura-kak-potrebitelyu-zaschitit-svoi-prava---yurist-1119719130.html
https://crimea.ria.ru/20220904/kak-novyy-zakon-v-rossii-zaschischaet-prava-potrebiteley--ekspert-1124393598.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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совет эксперта, туризм в крыму, общество
Право на комфорт: как туристу отстоять свои интересы в отеле

Эксперты научили решать проблемы, которые могут возникнуть в отеле

20:45 15.11.2022
 
© Фото: Facebook Анны НерозинойРецепшн отеля в Крыму
Рецепшн отеля в Крыму
© Фото: Facebook Анны Нерозиной
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Долгожданный отпуск могут испортить нюансы, связанные с размещением в выбранном отеле. Что делать, если отель сознательно или из-за форс-мажора нарушает условия бронирования, рассказали эксперты сервиса путешествий Туту.ру.
По словам экспертов, чаще всего туристы сталкиваются с поселением в номера не соответствующей категории. Если вы запрашивали апартаменты с кухней, а очутились в скромной студии с одним чайником, сначала обратитесь на ресепшн - вероятно произошла ошибка. Если же переселять вас отказываются, следует связаться с руководителем гостиницы и требовать соблюдения условий бронирования, либо уменьшения стоимости проживания. В крайнем случае можно отказаться от заселения и потребовать возврата полной суммы.
"Если вы бронировали отель через агентство, обратитесь к его сотрудникам: отстоять ваши права — их прямая обязанность, ведь размещение вы приобретали у них", - советуют специалисты.
Еще одна частая проблема - овербукинг. Проще говоря, отсутствие возможности вовремя заехать в номер выбранной категории. Так бывает, если в номере произошла техническая авария, или же в случаях, когда отель продает больше номеров, чем есть по факту в попытке компенсировать убытки в случае незаезда гостей.
"Иногда это не критично и можно пойти на уступки. Но если вы приехали ночью, а вам предлагают провести время в лобби, напомните сотрудникам гостиницы о своих правах", - советуют представители гостиничной сферы.
В частности вы имеете право потребовать аналогичный номер в аналогичном отеле. При этом ответственный отельер найдет вариант размещения, оплатит ваш трансфер и даже предложит компенсацию в виде бесплатного ужина или другой бонус. Если найти общий язык не получается, требуйте немедленного возврата полной суммы бронирования.
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Если вы бронировали номер с завтраком, но кормить вас отказываются, проверяйте условия в подтверждении, которое получили по факту оформления брони. Если тип питания указан, смело требуйте его у сотрудников ресепшн.
В случае пропажи вещей из номера, об инциденте нужно сообщить руководству гостиницы. Однако на немедленную компенсацию можно рассчитывать только в случае, если вещи хранились в сейфе или в камере хранения.
Проблему технических неполадок, например, отсутствия воды или света, отели чаще всего пытаются сгладить снижением тарифа на проживание. Можно пожертвовать комфортом, но сэкономить.
Чтобы избежать неприятностей специалисты рекомендуют подойти к выбору отеля внимательно: "Читайте отзывы: это прекрасный источник достоверной информации. Если вы бронируете номер на сайте отеля, убедитесь, что это действительно его официальный сайт".
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4 сентября, 08:02Радио "Спутник в Крыму"
Как новый закон в России защищает права потребителей – эксперт
Ранее один из крупных сервисов аренды назвал суммы, в которые обойдется аренда жилья на Новый год в курортных городах России.
 
Совет экспертаТуризм в КрымуОбщество
 
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