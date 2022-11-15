https://crimea.ria.ru/20221115/pravo-na-komfort-kak-turistu-otstoyat-svoi-interesy-v-otele-1125381035.html

Право на комфорт: как туристу отстоять свои интересы в отеле

Право на комфорт: как туристу отстоять свои интересы в отеле - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Право на комфорт: как туристу отстоять свои интересы в отеле

Долгожданный отпуск могут испортить нюансы, связанные с размещением в выбранном отеле. Что делать, если отель сознательно или из-за форс-мажора нарушает условия РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T20:45

2022-11-15T20:45

2022-11-15T20:45

совет эксперта

туризм в крыму

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111837/76/1118377655_104:0:1053:534_1920x0_80_0_0_af410eb849e827f4af9db8a615098041.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Долгожданный отпуск могут испортить нюансы, связанные с размещением в выбранном отеле. Что делать, если отель сознательно или из-за форс-мажора нарушает условия бронирования, рассказали эксперты сервиса путешествий Туту.ру.По словам экспертов, чаще всего туристы сталкиваются с поселением в номера не соответствующей категории. Если вы запрашивали апартаменты с кухней, а очутились в скромной студии с одним чайником, сначала обратитесь на ресепшн - вероятно произошла ошибка. Если же переселять вас отказываются, следует связаться с руководителем гостиницы и требовать соблюдения условий бронирования, либо уменьшения стоимости проживания. В крайнем случае можно отказаться от заселения и потребовать возврата полной суммы.Еще одна частая проблема - овербукинг. Проще говоря, отсутствие возможности вовремя заехать в номер выбранной категории. Так бывает, если в номере произошла техническая авария, или же в случаях, когда отель продает больше номеров, чем есть по факту в попытке компенсировать убытки в случае незаезда гостей."Иногда это не критично и можно пойти на уступки. Но если вы приехали ночью, а вам предлагают провести время в лобби, напомните сотрудникам гостиницы о своих правах", - советуют представители гостиничной сферы.В частности вы имеете право потребовать аналогичный номер в аналогичном отеле. При этом ответственный отельер найдет вариант размещения, оплатит ваш трансфер и даже предложит компенсацию в виде бесплатного ужина или другой бонус. Если найти общий язык не получается, требуйте немедленного возврата полной суммы бронирования.Если вы бронировали номер с завтраком, но кормить вас отказываются, проверяйте условия в подтверждении, которое получили по факту оформления брони. Если тип питания указан, смело требуйте его у сотрудников ресепшн.В случае пропажи вещей из номера, об инциденте нужно сообщить руководству гостиницы. Однако на немедленную компенсацию можно рассчитывать только в случае, если вещи хранились в сейфе или в камере хранения.Проблему технических неполадок, например, отсутствия воды или света, отели чаще всего пытаются сгладить снижением тарифа на проживание. Можно пожертвовать комфортом, но сэкономить.Чтобы избежать неприятностей специалисты рекомендуют подойти к выбору отеля внимательно: "Читайте отзывы: это прекрасный источник достоверной информации. Если вы бронируете номер на сайте отеля, убедитесь, что это действительно его официальный сайт".Ранее один из крупных сервисов аренды назвал суммы, в которые обойдется аренда жилья на Новый год в курортных городах России.

https://crimea.ria.ru/20210624/Obman-i-khaltura-kak-potrebitelyu-zaschitit-svoi-prava---yurist-1119719130.html

https://crimea.ria.ru/20220904/kak-novyy-zakon-v-rossii-zaschischaet-prava-potrebiteley--ekspert-1124393598.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, туризм в крыму, общество