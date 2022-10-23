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Половина крымских гостиниц не получили ни одной звезды - РИА Новости Крым, 23.10.2022
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https://crimea.ria.ru/20221023/polovina-krymskikh-gostinits-ne-poluchili-ni-odnoy-zvezdy-1125048103.html
Половина крымских гостиниц не получили ни одной звезды
Половина крымских гостиниц не получили ни одной звезды - РИА Новости Крым, 23.10.2022
Половина крымских гостиниц не получили ни одной звезды
Более пятисот пятидесяти гостиниц в Крыму при прохождении классификации не получили ни одной звезды и отнесены к категории "без звезд". Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 23.10.2022
2022-10-23T16:36
2022-10-23T16:36
радио "спутник в крыму"
туризм в крыму
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Более пятисот пятидесяти гостиниц в Крыму при прохождении классификации не получили ни одной звезды и отнесены к категории "без звезд". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила эксперт по классификации объектов размещения, руководитель представительства Гостинично-туристской ассоциации региона Валентина Марнопольская.Гостья студии напомнила, что требование о прохождение классификации стало обязательным для всех гостиниц страны 1 января 2022 года.Эксперт пояснила, что категории необходимы, чтобы человек на этапе выбора мог определить, какой уровень комфорта он получит в конкретной гостинице.Он также отметила, что благодаря утверждению новой редакции требований (к аттестации, – ред) отельерам станет намного удобней проходить данную процедуру."Сейчас, чтобы пройти аттестацию, владельцам гостиницы необходимо предоставить минимальное количество бумаг. В первую очередь это свидетельство о праве собственности или договор аренды земельного участка с указанным разрешенным видом использования "гостиничное обслуживание". Также необходимо наличие уведомления об осуществлении предпринимательской деятельности, перечень КВЭД которого должен включать 55.10 "деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания", – продолжила эксперт. Также необходимо направить заявку на прохождение аттестации и выбрать аккредитованную организацию, которая и будет ее проводить.
https://crimea.ria.ru/20221014/krym-i-novye-regiony-rf-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-turizme-1124895644.html
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туризм в крыму, крым
Половина крымских гостиниц не получили ни одной звезды

Из тысячи крымских отелей более 550 получили категорию "без звезд" – эксперт

16:36 23.10.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска пятизвездочного отеля
Вывеска пятизвездочного отеля - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Более пятисот пятидесяти гостиниц в Крыму при прохождении классификации не получили ни одной звезды и отнесены к категории "без звезд". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила эксперт по классификации объектов размещения, руководитель представительства Гостинично-туристской ассоциации региона Валентина Марнопольская.
Гостья студии напомнила, что требование о прохождение классификации стало обязательным для всех гостиниц страны 1 января 2022 года.
"В Крыму заявки на прохождение аккредитации подали 1085 объектов размещения. Из них 13 объектам присвоена категория "пять звезд", еще 60 – "четыре звезды", некоторое число объектов размещения получили статус "трех" и "двух" звездных отелей. Но подавляющее большинство не смогли набрать ни одной звезды, их отнесли к категории "без звезд", – сказала Марнопольская.
Эксперт пояснила, что категории необходимы, чтобы человек на этапе выбора мог определить, какой уровень комфорта он получит в конкретной гостинице.
Он также отметила, что благодаря утверждению новой редакции требований (к аттестации, – ред) отельерам станет намного удобней проходить данную процедуру.
"Сейчас, чтобы пройти аттестацию, владельцам гостиницы необходимо предоставить минимальное количество бумаг. В первую очередь это свидетельство о праве собственности или договор аренды земельного участка с указанным разрешенным видом использования "гостиничное обслуживание". Также необходимо наличие уведомления об осуществлении предпринимательской деятельности, перечень КВЭД которого должен включать 55.10 "деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания", – продолжила эксперт.
Также необходимо направить заявку на прохождение аттестации и выбрать аккредитованную организацию, которая и будет ее проводить.
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