https://crimea.ria.ru/20221023/polovina-krymskikh-gostinits-ne-poluchili-ni-odnoy-zvezdy-1125048103.html

Половина крымских гостиниц не получили ни одной звезды

Половина крымских гостиниц не получили ни одной звезды - РИА Новости Крым, 23.10.2022

Половина крымских гостиниц не получили ни одной звезды

Более пятисот пятидесяти гостиниц в Крыму при прохождении классификации не получили ни одной звезды и отнесены к категории "без звезд". Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 23.10.2022

2022-10-23T16:36

2022-10-23T16:36

2022-10-23T16:36

радио "спутник в крыму"

туризм в крыму

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Более пятисот пятидесяти гостиниц в Крыму при прохождении классификации не получили ни одной звезды и отнесены к категории "без звезд". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила эксперт по классификации объектов размещения, руководитель представительства Гостинично-туристской ассоциации региона Валентина Марнопольская.Гостья студии напомнила, что требование о прохождение классификации стало обязательным для всех гостиниц страны 1 января 2022 года.Эксперт пояснила, что категории необходимы, чтобы человек на этапе выбора мог определить, какой уровень комфорта он получит в конкретной гостинице.Он также отметила, что благодаря утверждению новой редакции требований (к аттестации, – ред) отельерам станет намного удобней проходить данную процедуру."Сейчас, чтобы пройти аттестацию, владельцам гостиницы необходимо предоставить минимальное количество бумаг. В первую очередь это свидетельство о праве собственности или договор аренды земельного участка с указанным разрешенным видом использования "гостиничное обслуживание". Также необходимо наличие уведомления об осуществлении предпринимательской деятельности, перечень КВЭД которого должен включать 55.10 "деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания", – продолжила эксперт. Также необходимо направить заявку на прохождение аттестации и выбрать аккредитованную организацию, которая и будет ее проводить.

https://crimea.ria.ru/20221014/krym-i-novye-regiony-rf-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-turizme-1124895644.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, крым