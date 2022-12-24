https://crimea.ria.ru/20221224/krym-turisticheskiy-chem-udivit-gostey-poluostrov-v-2023-godu-1126102868.html
Крым туристический: чем удивит гостей полуостров в 2023 году
Крым туристический: чем удивит гостей полуостров в 2023 году - РИА Новости Крым, 24.12.2022
Крым туристический: чем удивит гостей полуостров в 2023 году
Туристический сектор Крыма и Севастополя получил уникальные меры господдержки. В будущем году Минтуризма и курортов республики совместно с федеральными... РИА Новости Крым, 24.12.2022
2022-12-24T09:01
2022-12-24T09:01
2022-12-24T09:01
радио "спутник в крыму"
вадим волченко
туризм в крыму
минтуризма крыма
крым
новости крыма
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1f/1124358145_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_264081b20fa0c8e04648d6cdde933aee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Туристический сектор Крыма и Севастополя получил уникальные меры господдержки. В будущем году Минтуризма и курортов республики совместно с федеральными коллегами продолжат работу по повышению туристической привлекательности региона. В планах реализация ряда крупных проектов, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.Реализация планов позволит повысить заполняемость отелей и санаториев в период межсезонья, время пребывания гостей в объектах турпоказа и увеличит процент возвратного туриста, уверен гость студии.Еще одно направление работы – льготное кредитование предприятий сектора для увеличения оборотных средств. Они необходимы в том числе для проведения ремонтов, реновации и подготовки к будущему сезону. По словам министра, многие предприниматели не знают о данных мерах поддержки."Такие механизмы есть. Они подразумевают получение заемных средств под 3-5% годовых, что позволяет достаточно оперативно и эффективно работать с ними", – уточнил гость студии.Министерство активно обсуждает возможность сохранения программ туристического кешбэка в 2023 году. Поскольку Крыму предстоит работать в условиях ограниченного авиасообщения, регион претендует на повышенный кешбэк.Он пояснил, что в новом году будут внедряться новые типовые требования к пляжам на южном, восточном и западном побережье. В настоящее время правила переданы в муниципалитеты для ознакомления, внесения предложений и корректировки.Также завершается работа по формированию концепции Большой крымской тропы. Это порядка 750 километров пешеходных троп в которых уже определены трассировки, места входа, выхода, подъезды, возможные инвестиционные площадки. Далее, совместно с Минэкологии РК будет проводиться благоустройство и введение участков Тропы в оборот.Подводя итог, глава министерства отметил, что крымский туристический сектор научился адаптировать к любым вызовам. Перечисленные меры поддержки помогут ему не только выстоять, но и развиваться даже в существующих непростых условиях.Читайте также:Какой бизнес получит дополнительную помощь из бюджета КрымаВ пещере "Таврида" пройдут бесплатные экскурсииВ Минфине Крыма раскрыли причину сжатия серого сегмента бизнеса в Крыму
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1f/1124358145_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_b5a79a708923f78e61e52f4ea78d061a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вадим волченко, туризм в крыму, минтуризма крыма, крым, новости крыма, новости
Крым туристический: чем удивит гостей полуостров в 2023 году
Кешбэк, кредиты и Большая крымская тропа: в Минкурортов РК рассказали о планах на 2023 год
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым.
Туристический сектор Крыма и Севастополя получил уникальные меры господдержки. В будущем году Минтуризма и курортов республики совместно с федеральными коллегами продолжат работу по повышению туристической привлекательности региона. В планах реализация ряда крупных проектов, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму"
министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
Реализация планов позволит повысить заполняемость отелей и санаториев в период межсезонья, время пребывания гостей в объектах турпоказа и увеличит процент возвратного туриста, уверен гость студии.
"Совместно с Министерством экономического развития РФ разрабатываем дополнительные программы оздоровления и отдыха для участников специальной военной операции и членов их семей. Также ведется работа над программами по оздоровлению для подходящих категорий жителей новых субъектов РФ", – сообщил Волченко.
Еще одно направление работы – льготное кредитование предприятий сектора для увеличения оборотных средств. Они необходимы в том числе для проведения ремонтов, реновации и подготовки к будущему сезону. По словам министра, многие предприниматели не знают о данных мерах поддержки.
"Такие механизмы есть. Они подразумевают получение заемных средств под 3-5% годовых, что позволяет достаточно оперативно и эффективно работать с ними", – уточнил гость студии.
Министерство активно обсуждает возможность сохранения программ туристического кешбэка в 2023 году. Поскольку Крыму предстоит работать в условиях ограниченного авиасообщения, регион претендует на повышенный кешбэк.
"В будущем году должны быть выделены средства на благоустройство пляжей, исторических центров городов в Алупке Ялте, Евпатории. Это создаст дополнительную туристическую привлекательность и возможность экономического роста для территории", – продолжил Волченко.
Он пояснил, что в новом году будут внедряться новые типовые требования к пляжам на южном, восточном и западном побережье. В настоящее время правила переданы в муниципалитеты для ознакомления, внесения предложений и корректировки.
"После этого правила станут обязательными, а муниципалитеты смогут контролировать качество оформления пляжей. Кроме того, будет введена новая схема закрепления пляжей, более справедливая. Все это приведет к тому, чтобы стало больше безопасных и комфортабельных пляжей", – добавил министр.
Также завершается работа по формированию концепции Большой крымской тропы. Это порядка 750 километров пешеходных троп в которых уже определены трассировки, места входа, выхода, подъезды, возможные инвестиционные площадки. Далее, совместно с Минэкологии РК будет проводиться благоустройство и введение участков Тропы в оборот.
Подводя итог, глава министерства отметил, что крымский туристический сектор научился адаптировать к любым вызовам. Перечисленные меры поддержки помогут ему не только выстоять, но и развиваться даже в существующих непростых условиях.