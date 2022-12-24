https://crimea.ria.ru/20221224/krym-turisticheskiy-chem-udivit-gostey-poluostrov-v-2023-godu-1126102868.html

Крым туристический: чем удивит гостей полуостров в 2023 году

Крым туристический: чем удивит гостей полуостров в 2023 году - РИА Новости Крым, 24.12.2022

Крым туристический: чем удивит гостей полуостров в 2023 году

Туристический сектор Крыма и Севастополя получил уникальные меры господдержки. В будущем году Минтуризма и курортов республики совместно с федеральными... РИА Новости Крым, 24.12.2022

2022-12-24T09:01

2022-12-24T09:01

2022-12-24T09:01

радио "спутник в крыму"

вадим волченко

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Туристический сектор Крыма и Севастополя получил уникальные меры господдержки. В будущем году Минтуризма и курортов республики совместно с федеральными коллегами продолжат работу по повышению туристической привлекательности региона. В планах реализация ряда крупных проектов, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.Реализация планов позволит повысить заполняемость отелей и санаториев в период межсезонья, время пребывания гостей в объектах турпоказа и увеличит процент возвратного туриста, уверен гость студии.Еще одно направление работы – льготное кредитование предприятий сектора для увеличения оборотных средств. Они необходимы в том числе для проведения ремонтов, реновации и подготовки к будущему сезону. По словам министра, многие предприниматели не знают о данных мерах поддержки."Такие механизмы есть. Они подразумевают получение заемных средств под 3-5% годовых, что позволяет достаточно оперативно и эффективно работать с ними", – уточнил гость студии.Министерство активно обсуждает возможность сохранения программ туристического кешбэка в 2023 году. Поскольку Крыму предстоит работать в условиях ограниченного авиасообщения, регион претендует на повышенный кешбэк.Он пояснил, что в новом году будут внедряться новые типовые требования к пляжам на южном, восточном и западном побережье. В настоящее время правила переданы в муниципалитеты для ознакомления, внесения предложений и корректировки.Также завершается работа по формированию концепции Большой крымской тропы. Это порядка 750 километров пешеходных троп в которых уже определены трассировки, места входа, выхода, подъезды, возможные инвестиционные площадки. Далее, совместно с Минэкологии РК будет проводиться благоустройство и введение участков Тропы в оборот.Подводя итог, глава министерства отметил, что крымский туристический сектор научился адаптировать к любым вызовам. Перечисленные меры поддержки помогут ему не только выстоять, но и развиваться даже в существующих непростых условиях.Читайте также:Какой бизнес получит дополнительную помощь из бюджета КрымаВ пещере "Таврида" пройдут бесплатные экскурсииВ Минфине Крыма раскрыли причину сжатия серого сегмента бизнеса в Крыму

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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