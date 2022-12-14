https://crimea.ria.ru/20221214/v-peschere-tavrida-proydut-besplatnye-ekskursii-1125872134.html

В пещере "Таврида" пройдут бесплатные экскурсии

В пещере "Таврида" пройдут бесплатные экскурсии - РИА Новости Крым, 14.12.2022

В пещере "Таврида" пройдут бесплатные экскурсии

В пещере "Таврида" в Белогорском районе Крыма откроется бесплатная выставка картин, она продлится два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе минкурортов... РИА Новости Крым, 14.12.2022

2022-12-14T19:25

2022-12-14T19:25

2022-12-14T19:25

туризм

пещера "таврида"

туризм в крыму

общество

новости

новости крыма

белогорск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/02/1122557319_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5fe5da351ccf3fe33bbc222ec54f5112.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В пещере "Таврида" в Белогорском районе Крыма откроется бесплатная выставка картин, она продлится два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе минкурортов республики."Это сделано для того, чтобы каждый желающий смог увидеть экспозицию полотен пленэра художников, который планируется на 17 декабря. Открытие самой выставки намечено на 24 декабря", — рассказали в министерстве.Как уточнил РИА Новости Крым заместитель директора по науке и образованию Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера Таврида" Геннадий Самохин, бесплатной будет экскурсия, к тому же в зимний период крымчанам предоставят скидку на входной билет.Как ранее сообщалось, двухдневный арт-пленэр пройдет в пещере "Таврида" 17 и 18 декабря. Он объединит порядка 15 художников, которые своими работами попытаются передать историю и красоту крымского подземелья. Далее все работы представят на выставке, которую смогут посетить все желающие жители и гости Крыма.Пещера "Таврида" была обнаружена во время строительства одноименной федеральной трассы в 2018 году в Белогорском районе. При обследовании пустот ученые из Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского обнаружили массовые костные захоронения древних животных. Возраст некоторых находок сегодня оценивается в 1,5 – 1,8 млн лет. Было принято решение о создании туристического маршрута.Экскурсии стартовали в конце июля. В пещере воссоздали атмосферу древних времен с помощью археологических находок со всего полуострова, а также реконструкций наскальной живописи, оставленной более 40 тысяч лет назад. Продолжительность маршрута составляет 485 метров, программа рассчитана на 50-60 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:Гигантская гиена и другие находки из "Тавриды": ученый рассказал деталиУченые нашли в Крыму семь новых пещер и уникальную подземную рекуЧто увидят посетители пещеры "Таврида"

https://crimea.ria.ru/20220222/nazvany-samye-populyarnye-turisticheskie-ekskursii-po-krymu-1122453840.html

пещера "таврида"

белогорск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пещера "таврида", туризм в крыму, общество, новости, новости крыма, белогорск