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В пещере "Таврида" пройдут бесплатные экскурсии - РИА Новости Крым, 14.12.2022
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Туризм
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В пещере "Таврида" пройдут бесплатные экскурсии
В пещере "Таврида" пройдут бесплатные экскурсии - РИА Новости Крым, 14.12.2022
В пещере "Таврида" пройдут бесплатные экскурсии
В пещере "Таврида" в Белогорском районе Крыма откроется бесплатная выставка картин, она продлится два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе минкурортов... РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T19:25
2022-12-14T19:25
туризм
пещера "таврида"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В пещере "Таврида" в Белогорском районе Крыма откроется бесплатная выставка картин, она продлится два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе минкурортов республики."Это сделано для того, чтобы каждый желающий смог увидеть экспозицию полотен пленэра художников, который планируется на 17 декабря. Открытие самой выставки намечено на 24 декабря", — рассказали в министерстве.Как уточнил РИА Новости Крым заместитель директора по науке и образованию Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера Таврида" Геннадий Самохин, бесплатной будет экскурсия, к тому же в зимний период крымчанам предоставят скидку на входной билет.Как ранее сообщалось, двухдневный арт-пленэр пройдет в пещере "Таврида" 17 и 18 декабря. Он объединит порядка 15 художников, которые своими работами попытаются передать историю и красоту крымского подземелья. Далее все работы представят на выставке, которую смогут посетить все желающие жители и гости Крыма.Пещера "Таврида" была обнаружена во время строительства одноименной федеральной трассы в 2018 году в Белогорском районе. При обследовании пустот ученые из Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского обнаружили массовые костные захоронения древних животных. Возраст некоторых находок сегодня оценивается в 1,5 – 1,8 млн лет. Было принято решение о создании туристического маршрута.Экскурсии стартовали в конце июля. В пещере воссоздали атмосферу древних времен с помощью археологических находок со всего полуострова, а также реконструкций наскальной живописи, оставленной более 40 тысяч лет назад. Продолжительность маршрута составляет 485 метров, программа рассчитана на 50-60 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:Гигантская гиена и другие находки из "Тавриды": ученый рассказал деталиУченые нашли в Крыму семь новых пещер и уникальную подземную рекуЧто увидят посетители пещеры "Таврида"
https://crimea.ria.ru/20220222/nazvany-samye-populyarnye-turisticheskie-ekskursii-po-krymu-1122453840.html
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пещера "таврида", туризм в крыму, общество, новости, новости крыма, белогорск
В пещере "Таврида" пройдут бесплатные экскурсии

Экскурсии в пещеру "Таврида" в Крыму будут бесплатными для туристов два месяца

19:25 14.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПещера "Таврида"
Пещера Таврида - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В пещере "Таврида" в Белогорском районе Крыма откроется бесплатная выставка картин, она продлится два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе минкурортов республики.
"Это сделано для того, чтобы каждый желающий смог увидеть экспозицию полотен пленэра художников, который планируется на 17 декабря. Открытие самой выставки намечено на 24 декабря", — рассказали в министерстве.
Как уточнил РИА Новости Крым заместитель директора по науке и образованию Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера Таврида" Геннадий Самохин, бесплатной будет экскурсия, к тому же в зимний период крымчанам предоставят скидку на входной билет.

"Зимой для крымчан билет будет стоить 350 рублей вместо привычных 500. Детский билет с 7 до 14 лет можно купить также по скидке за 250 рублей, детям до 7 лет вход бесплатный. Для гостей полуострова цена остается прежней – 500 рублей", – уточнил Самохин.

Как ранее сообщалось, двухдневный арт-пленэр пройдет в пещере "Таврида" 17 и 18 декабря. Он объединит порядка 15 художников, которые своими работами попытаются передать историю и красоту крымского подземелья. Далее все работы представят на выставке, которую смогут посетить все желающие жители и гости Крыма.
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Пещера "Таврида" была обнаружена во время строительства одноименной федеральной трассы в 2018 году в Белогорском районе. При обследовании пустот ученые из Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского обнаружили массовые костные захоронения древних животных. Возраст некоторых находок сегодня оценивается в 1,5 – 1,8 млн лет. Было принято решение о создании туристического маршрута.
Экскурсии стартовали в конце июля. В пещере воссоздали атмосферу древних времен с помощью археологических находок со всего полуострова, а также реконструкций наскальной живописи, оставленной более 40 тысяч лет назад. Продолжительность маршрута составляет 485 метров, программа рассчитана на 50-60 минут.
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ТуризмПещера "Таврида"Туризм в КрымуОбществоНовостиНовости КрымаБелогорск
 
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