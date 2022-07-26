https://crimea.ria.ru/20220726/chto-uvidyat-posetiteli-peschery-tavrida-1123962310.html

Что увидят посетители пещеры "Таврида"

Что увидят посетители пещеры "Таврида" - РИА Новости Крым, 26.07.2022

Что увидят посетители пещеры "Таврида"

Готовность экскурсионного маршрута пещеры "Таврида" составляет 100%. Об этом рассказал президент российского союза спелеологов, старший преподаватель факультета РИА Новости Крым, 26.07.2022

2022-07-26T15:14

2022-07-26T15:14

2022-07-26T15:17

археология в крыму

крым в истории: секреты, факты, фото

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Готовность экскурсионного маршрута пещеры "Таврида" составляет 100%. Об этом рассказал президент российского союза спелеологов, старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. Вернадского Геннадий Самохин на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Самохина, туристический маршрут по "Тавриде" будет наполнен разными смыслами. Посетителям представят уникальное устройство самой пещеры и воссоздадут в ней атмосферу древних времен с помощью археологических находок со всего полуострова, в том числе реконструкций наскальной живописи, оставленной более 40 тысяч лет назад.Рисунки наносились художниками масляной краской на предварительно обработанную поверхность. При обработке использовались те же составы, что применяются в архитектуре при реставрации, уточнил Самохин.Гигантская гиена и другие находки из "Тавриды": ученый рассказал детали >>На сегодняшний день работа над экскурсионным маршрутом "Тавриды" окончена. Продолжительность маршрута составляет 485 метров, программа рассчитана на 50-60 минут. Экскурсии будут проводить для групп численностью до 22 человек, в настоящее время в штате шесть экскурсоводов, в дальнейшем он будет пополнен. Самохин рассчитывает, что группы будут запускать с интервалом в 10-15 минут, а благодаря наличию сквозного выхода из пещеры ожидание между группами сократится до минимума."Маршрут законченный, добавлять в него новое…ну может быть только кисточкой маленькой слегка доработать. Фактически все готово на 100%, – резюмировал он. – Наши экскурсоводы компетентны сделать акцент и для детей, и для взрослых, и для ученых. Они знают гораздо больше, чем контрольный текст экскурсии".Кроме рисунков, посетителей ознакомят с морфологией пещеры и историей ее образования, экспозициями и интересными с точки зрения палеонтологии находками – костными останками, а также минералами, которые меняют свои свойства в зависимости от освещения.В Крыму нашли легендарную пещеру - фото >>По словам ректора КФУ им. Вернадского Андрея Фалалеева, пещера "Таврида" – постоянно развивающийся научный объект, который открыт для туристов и посетителей."Даже сейчас - мы открываем объект, а в параллельных галереях продолжают работать палеонтологи. Здесь наука и туризм совмещаются и, мне кажется, это правильно", – заключил он.Открытие запланировано на четверг, 28 июля. Торжественную часть посетят гости из числа руководства Республики Крым и представители прессы. 29 июля комплекс откроют для туристов в тестовом режиме. Первая экскурсия состоится в 9:10 утра, последняя в 18:10. Стоимость билета для взрослого составляет 500, для ребенка – 350 рублей.

https://crimea.ria.ru/20220302/unikalnaya-peschera-tavrida-v-krymu-ekskursiya-v-proshloe-na-18-mln-let-1122558957.html

https://crimea.ria.ru/20211003/sekrety-morya-kak-rabotayut-podvodnye-arkheologi-v-krymu-1121036626.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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