https://crimea.ria.ru/20221212/v-peschere-tavrida-proydet-art-plener-1125826686.html

В пещере "Таврида" пройдет арт-пленэр

В пещере "Таврида" пройдет арт-пленэр - РИА Новости Крым, 12.12.2022

В пещере "Таврида" пройдет арт-пленэр

Двухдневный арт-пленэр пройдет в пещере "Таврида" 17 и 18 декабря, после чего картины современных художников будут представлены в большом выставочном проекте... РИА Новости Крым, 12.12.2022

2022-12-12T18:03

2022-12-12T18:03

2022-12-12T17:59

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пещера "таврида"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Двухдневный арт-пленэр пройдет в пещере "Таврида" 17 и 18 декабря, после чего картины современных художников будут представлены в большом выставочном проекте. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета им. Вернадского.Проект объединит порядка 15 художников, которые своими работами попытаются передать историю и красоту крымского подземелья и привлечь внимание к изучению туристического объекта.Выставка откроется 24 декабря. Посетить ее смогут все желающие жители и гости Крыма. Участникам мероприятия также предложат экскурсию по пещере или лекции об искусстве.Пещера "Таврида" была обнаружена во время строительства одноименной федеральной трассы в 2018 году в Белогорском районе. При обследовании пустот ученые из Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского обнаружили массовые костные захоронения древних животных. Возраст некоторых находок сегодня оценивается в 1,5 – 1,8 млн лет. Было принято решение о создании туристического маршрута. Обследованием и обустройством уникального объекта также занимались ученые КФУ.Экскурсионный маршрут по "Тавриде" открылся в тестовом режиме 28 июля. Посетителям представили уникальное устройство пещеры, воссоздав в ней атмосферу древних времен с помощью археологических находок со всего полуострова, а также реконструкций наскальной живописи, оставленной более 40 тысяч лет назад. Продолжительность маршрута составляет 485 метров, программа рассчитана на 50-60 минут. Экскурсии проходят в группах до 22 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальная пещера "Таврида" в Крыму: экскурсия в прошлое на 1,8 млн летКакие открытия сделали молодые ученые-спелеологи в пещере "Таврида"Сколько туристов прошли по экскурсионному маршруту пещеры "Таврида"

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