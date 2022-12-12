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В пещере "Таврида" пройдет арт-пленэр - РИА Новости Крым, 12.12.2022
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В пещере "Таврида" пройдет арт-пленэр
В пещере "Таврида" пройдет арт-пленэр - РИА Новости Крым, 12.12.2022
В пещере "Таврида" пройдет арт-пленэр
Двухдневный арт-пленэр пройдет в пещере "Таврида" 17 и 18 декабря, после чего картины современных художников будут представлены в большом выставочном проекте... РИА Новости Крым, 12.12.2022
2022-12-12T18:03
2022-12-12T17:59
новости крыма
крым
культура
археология в крыму
кфу (крымский федеральный университет)
пещера "таврида"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Двухдневный арт-пленэр пройдет в пещере "Таврида" 17 и 18 декабря, после чего картины современных художников будут представлены в большом выставочном проекте. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета им. Вернадского.Проект объединит порядка 15 художников, которые своими работами попытаются передать историю и красоту крымского подземелья и привлечь внимание к изучению туристического объекта.Выставка откроется 24 декабря. Посетить ее смогут все желающие жители и гости Крыма. Участникам мероприятия также предложат экскурсию по пещере или лекции об искусстве.Пещера "Таврида" была обнаружена во время строительства одноименной федеральной трассы в 2018 году в Белогорском районе. При обследовании пустот ученые из Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского обнаружили массовые костные захоронения древних животных. Возраст некоторых находок сегодня оценивается в 1,5 – 1,8 млн лет. Было принято решение о создании туристического маршрута. Обследованием и обустройством уникального объекта также занимались ученые КФУ.Экскурсионный маршрут по "Тавриде" открылся в тестовом режиме 28 июля. Посетителям представили уникальное устройство пещеры, воссоздав в ней атмосферу древних времен с помощью археологических находок со всего полуострова, а также реконструкций наскальной живописи, оставленной более 40 тысяч лет назад. Продолжительность маршрута составляет 485 метров, программа рассчитана на 50-60 минут. Экскурсии проходят в группах до 22 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальная пещера "Таврида" в Крыму: экскурсия в прошлое на 1,8 млн летКакие открытия сделали молодые ученые-спелеологи в пещере "Таврида"Сколько туристов прошли по экскурсионному маршруту пещеры "Таврида"
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крым
пещера "таврида"
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новости крыма, крым, культура, археология в крыму, кфу (крымский федеральный университет), пещера "таврида"
В пещере "Таврида" пройдет арт-пленэр

Красота крымского подземелья: в пещере "Таврида" пройдет пленэр художников

18:03 12.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПещера "Таврида"
Пещера Таврида - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Двухдневный арт-пленэр пройдет в пещере "Таврида" 17 и 18 декабря, после чего картины современных художников будут представлены в большом выставочном проекте. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета им. Вернадского.
Проект объединит порядка 15 художников, которые своими работами попытаются передать историю и красоту крымского подземелья и привлечь внимание к изучению туристического объекта.
"Итоговой выставкой станет экспозиция, объединяющая все произведения искусства, созданные на пленэрных сессиях в пещере "Таврида", а также изображения пейзажей, окружающих ее территорию, хроника проведения пленэра", - уточнили в КФУ.
Выставка откроется 24 декабря. Посетить ее смогут все желающие жители и гости Крыма. Участникам мероприятия также предложат экскурсию по пещере или лекции об искусстве.
Пещера Таврида - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 11:00
Пещера "Таврида": тайны, которые еще не раскрыты
Пещера "Таврида" была обнаружена во время строительства одноименной федеральной трассы в 2018 году в Белогорском районе. При обследовании пустот ученые из Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского обнаружили массовые костные захоронения древних животных. Возраст некоторых находок сегодня оценивается в 1,5 – 1,8 млн лет. Было принято решение о создании туристического маршрута. Обследованием и обустройством уникального объекта также занимались ученые КФУ.
Экскурсионный маршрут по "Тавриде" открылся в тестовом режиме 28 июля. Посетителям представили уникальное устройство пещеры, воссоздав в ней атмосферу древних времен с помощью археологических находок со всего полуострова, а также реконструкций наскальной живописи, оставленной более 40 тысяч лет назад. Продолжительность маршрута составляет 485 метров, программа рассчитана на 50-60 минут. Экскурсии проходят в группах до 22 человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Уникальная пещера "Таврида" в Крыму: экскурсия в прошлое на 1,8 млн лет
Какие открытия сделали молодые ученые-спелеологи в пещере "Таврида"
Сколько туристов прошли по экскурсионному маршруту пещеры "Таврида"
 
Новости КрымаКрымКультураАрхеология в КрымуКФУ (Крымский федеральный университет)Пещера "Таврида"
 
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