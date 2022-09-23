Сколько туристов прошли по экскурсионному маршруту пещеры "Таврида"
Более 12 тысяч человек посетили экскурсию комплекса "Пещера Таврида" с открытия в июле
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПещера "Таврида"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. За полтора месяца работы экскурсионного маршрута пещеру "Таврида" посетили более 12 тысяч человек, рассказал заместитель директора по науке Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера Таврида" КФУ имени Вернадского Геннадий Самохин.
Экскурсионный маршрут открылся в тестовом режиме 28 июля. Посетителям представили уникальное устройство пещеры, воссоздав в ней атмосферу древних времен с помощью археологических находок со всего полуострова, а также реконструкций наскальной живописи, оставленной более 40 тысяч лет назад. Продолжительность маршрута составляет 485 метров, программа рассчитана на 50-60 минут. Экскурсии проходят в группах до 22 человек.
"Максимальная пропускная способность пещеры в день – 1,5 -2 тысячи человек. Больше она не вмещает в принципе. В августе максимально за день ее проходили около 900 человек. Я думал, будет больше, но, общаясь с разными коллегами и туроператорами, понял, что есть снижение общего потока туристов. В целом посещаемость могла быть на 60-70% больше", – рассказал Геннадий Самохин в беседе с РИА Новости Крым.
Также, по его словам, на посещаемость повлияло отсутствие дорожных указателей на трассе в направлении к палеонтологическому комплексу.
"Нет ни одного указателя на трассе о пещере. Люди не понимают, куда едут, GPS ведет какими-то полями. Мы много раз связывались с "Яндексом", чтобы зафиксировать правильный маршрут на картах, и управлением федеральных автодорог, чтобы установить указатели. Надеемся, что вскоре мы решим эти вопросы. "Таврида" уже вошла в реестр туристических объектов Крыма, значит знаки скоро появятся", – сказал эксперт.
Вместе с тем организаторам предстоит завершить работу над внешней инфраструктурой комплекса – установить точки общественного питания и продажи сувениров, обустроить зону отдыха, где посетители смогут укрыться от солнца и ветра или посетить мастер-классы крымских умельцев. Также руководство комплекса работает над возможностью посетить комплекс по электронному билету и "Пушкинской карте".
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