https://crimea.ria.ru/20220923/skolko-turistov-proshli-po-ekskursionnomu-marshrutu-peschery-tavrida-1124586959.html

Сколько туристов прошли по экскурсионному маршруту пещеры "Таврида"

Сколько туристов прошли по экскурсионному маршруту пещеры "Таврида" - РИА Новости Крым, 23.09.2022

Сколько туристов прошли по экскурсионному маршруту пещеры "Таврида"

За полтора месяца работы экскурсионного маршрута пещеру "Таврида" посетили более 12 тысяч человек, рассказал заместитель директора по науке Научного... РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T07:32

2022-09-23T07:32

2022-09-23T07:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. За полтора месяца работы экскурсионного маршрута пещеру "Таврида" посетили более 12 тысяч человек, рассказал заместитель директора по науке Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера Таврида" КФУ имени Вернадского Геннадий Самохин.Экскурсионный маршрут открылся в тестовом режиме 28 июля. Посетителям представили уникальное устройство пещеры, воссоздав в ней атмосферу древних времен с помощью археологических находок со всего полуострова, а также реконструкций наскальной живописи, оставленной более 40 тысяч лет назад. Продолжительность маршрута составляет 485 метров, программа рассчитана на 50-60 минут. Экскурсии проходят в группах до 22 человек."Максимальная пропускная способность пещеры в день – 1,5 -2 тысячи человек. Больше она не вмещает в принципе. В августе максимально за день ее проходили около 900 человек. Я думал, будет больше, но, общаясь с разными коллегами и туроператорами, понял, что есть снижение общего потока туристов. В целом посещаемость могла быть на 60-70% больше", – рассказал Геннадий Самохин в беседе с РИА Новости Крым.Также, по его словам, на посещаемость повлияло отсутствие дорожных указателей на трассе в направлении к палеонтологическому комплексу.Вместе с тем организаторам предстоит завершить работу над внешней инфраструктурой комплекса – установить точки общественного питания и продажи сувениров, обустроить зону отдыха, где посетители смогут укрыться от солнца и ветра или посетить мастер-классы крымских умельцев. Также руководство комплекса работает над возможностью посетить комплекс по электронному билету и "Пушкинской карте".Ранее стало известно, когда в Севастополе откроют музей имени Крошицкого после многолетней реставрации.

https://crimea.ria.ru/20220302/unikalnaya-peschera-tavrida-v-krymu-ekskursiya-v-proshloe-na-18-mln-let-1122558957.html

https://crimea.ria.ru/20220627/v-simferopole-otkryli-zagadochnuyu-pescheru-s-ozerom-na-petrovskoy-balke-1123674309.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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