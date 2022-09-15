https://crimea.ria.ru/20220915/kogda-v-sevastopole-otkroyut-muzey-im-kroshitskogo-1124512392.html

Когда в Севастополе откроют музей им. Крошицкого

Когда в Севастополе откроют музей им. Крошицкого - РИА Новости Крым, 15.09.2022

Когда в Севастополе откроют музей им. Крошицкого

Работы на объекте культурного наследия – в Севастопольском художественном музее им. Крошицкого –завершат к концу 2022 года, а не к юбилейной дате открытия... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T13:25

2022-09-15T13:25

2022-09-15T13:26

севастополь

культура

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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Работы на объекте культурного наследия – в Севастопольском художественном музее им. Крошицкого –завершат к концу 2022 года, а не к юбилейной дате открытия учреждения 6 ноября, как это планировали в правительстве. Об этом РИА Новости Крым сообщили в департаменте капитального строительства города. Подрядчик информацию подтвердил."Сейчас готовность 65%. В планах до конца года музей завершить", – сказали в капстрое.В ведомстве отметили, что на объекте продолжает работать выбранный прежде подрядчик – компания "Асгард", против директора которой возбуждено уголовное дело за хищение почти 300 млн рублей при выполнении госконтрактов по строительству двух объектов в рамках федеральной целевой программы (ФЦП)."Асгард" работает. Все нормально", – сказали в пресс-службе департамета капитального строительства.Сам директор ООО "Асгард" Игорь Анацкий, отвечая на вопрос о судебных тяжбах в комментарии РИА Новости Крым, заверил, что это никак не повлияет на судьбу музея. "Это никак не повлияет на процесс окончания (работ – ред.) прекрасного музея Крошицкого", – заверил Анацкий.По его словам, сейчас в музее завершаются реставрация дворового и лицевого фасадов, малярные работы, укладка паркета и установка внутренней лепнины, а также пусконалодочные работы по всем инженерным системам. Все будет сдано в срок – до конца декабря.95 лет со дня открытия музея им. Крошицкого (здание доходного дома купца Гавалова 1899 года – ред.) будет 6 ноября. В департаменте культуры Севастополя сообщили, что место, дата и программа будут известны после 20 сентября.Реставрация музея им. Крошицкого длится четыре года. Первым подрядчиком была компания "Гуар", контракты с ней расторгли в 2020 году из-за невыполнения условий договора. Весной 2021 года на объект зашли рабочие ООО "Асгард". В декабре 2021 года директор департамента культуры Севастополя Ирина Романец заявляла, что работы на объекте панируется завершить к концу лета 2022 года, чтобы "торжественно праздновать юбилей уже в новом здании". В марте 2022 года в том же в департаменте сообщили, что объект вряд ли будет сдан в срок.Фонды музея им. Крошицкого на время реставрации были перевезены из здания ОКН в центре Севастополя и хранятся в оборудованных для них помещениях кинотеатра "Москва".

https://crimea.ria.ru/20220818/muzey-oborony-sevastopolya-rekonstruiruyut-za-schet-gosudarstva-1124208311.html

https://crimea.ria.ru/20220329/muzey-kroshitskogo-v-sevastopole-ne-otkroyut-v-obeschannyy-srok-1122791279.html

https://crimea.ria.ru/20211217/v-sevastopole-nazvali-sroki-okonchaniya-remonta-khudozhestvennogo-muzeya--1121769864.html

севастополь

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2022

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, культура