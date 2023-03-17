https://crimea.ria.ru/20230317/putin-prizval-podderzhat-turotrasl-v-krymu-i-sevastopole-1127619176.html

Путин призвал поддержать туротрасль в Крыму и Севастополе

Путин призвал поддержать туротрасль в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Путин призвал поддержать туротрасль в Крыму и Севастополе

Президент России Владимир Путин призвал министра финансов Антона Силуанова и министра экономики Максима Решетникова поддержать туристическую отрасль в Крыму и... РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T19:25

2023-03-17T19:25

2023-03-17T19:25

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совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал министра финансов Антона Силуанова и министра экономики Максима Решетникова поддержать туристическую отрасль в Крыму и Севастополе. Соответствующее поручение он дал в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крымского полуострова.Глава Минэкономразвития предложил перенаправить доходы от продажи иностранных активов в стране на развитие туристической отрасли полуострова.На это президент сообщил, что обсудил поддержку турсферы полуострова с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко и тот сообщил, что нужные средства есть."У Чернышенко Дмитрия Николаевича в рамках его бюджета такие средства есть. Я сегодня утром с ним на этот счет разговаривал, и он согласен выделить необходимые деньги на этот счет. Главное, чтобы их у него не забрали. И тогда эти средства, про которые сказал Максим Геннадьевич, можно использовать на другие цели по усмотрению министерства финансов. В целом хорошо бы, конечно, отрасль поддержать", - подчеркнул Путин.Ранее вице-премьер Чернышенко заявил, что ожидаемый внутренний турпоток в России в 2023 году составит более 65 млн человек. И призвал работников туристической сферы обеспечить широкие возможности для путешествий россиян и гостей из-за рубежа. По его словам, правительство в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" создает все необходимые для этого условия.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым туристический: чем удивит гостей полуостров в 2023 годуКакой бизнес получит дополнительную помощь из бюджета КрымаПора менять подход к ценам и гостям: эксперт о рисках турсезона в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230310/o-pvo-turistakh-i-kvartire-zelenskogo-aksenov-dal-intervyu-kiselevu-1127460842.html

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