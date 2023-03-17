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Путин призвал поддержать туротрасль в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 17.03.2023
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Туризм
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Путин призвал поддержать туротрасль в Крыму и Севастополе
Путин призвал поддержать туротрасль в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Путин призвал поддержать туротрасль в Крыму и Севастополе
Президент России Владимир Путин призвал министра финансов Антона Силуанова и министра экономики Максима Решетникова поддержать туристическую отрасль в Крыму и... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T19:25
2023-03-17T19:25
туризм
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севастополь
владимир путин (политик)
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экономика
туризм в крыму
крым курортный
новости
совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал министра финансов Антона Силуанова и министра экономики Максима Решетникова поддержать туристическую отрасль в Крыму и Севастополе. Соответствующее поручение он дал в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крымского полуострова.Глава Минэкономразвития предложил перенаправить доходы от продажи иностранных активов в стране на развитие туристической отрасли полуострова.На это президент сообщил, что обсудил поддержку турсферы полуострова с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко и тот сообщил, что нужные средства есть."У Чернышенко Дмитрия Николаевича в рамках его бюджета такие средства есть. Я сегодня утром с ним на этот счет разговаривал, и он согласен выделить необходимые деньги на этот счет. Главное, чтобы их у него не забрали. И тогда эти средства, про которые сказал Максим Геннадьевич, можно использовать на другие цели по усмотрению министерства финансов. В целом хорошо бы, конечно, отрасль поддержать", - подчеркнул Путин.Ранее вице-премьер Чернышенко заявил, что ожидаемый внутренний турпоток в России в 2023 году составит более 65 млн человек. И призвал работников туристической сферы обеспечить широкие возможности для путешествий россиян и гостей из-за рубежа. По его словам, правительство в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" создает все необходимые для этого условия.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым туристический: чем удивит гостей полуостров в 2023 годуКакой бизнес получит дополнительную помощь из бюджета КрымаПора менять подход к ценам и гостям: эксперт о рисках турсезона в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230310/o-pvo-turistakh-i-kvartire-zelenskogo-aksenov-dal-intervyu-kiselevu-1127460842.html
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крым, севастополь, владимир путин (политик), россия, экономика, туризм в крыму, крым курортный, новости, совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя
Путин призвал поддержать туротрасль в Крыму и Севастополе

Путин призвал поддержать туристическую отрасль в Крыму и Севастополе

19:25 17.03.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал министра финансов Антона Силуанова и министра экономики Максима Решетникова поддержать туристическую отрасль в Крыму и Севастополе. Соответствующее поручение он дал в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крымского полуострова.
Глава Минэкономразвития предложил перенаправить доходы от продажи иностранных активов в стране на развитие туристической отрасли полуострова.
"У нас когда иностранные инвесторы продают активы в стране, они 10 процентов платят в бюджет. Эти деньги в бюджет не заложены. И есть такая практика, когда промышленные активы продают, эти активы идут на поддержку промышленности. Мы бы предложили, чтобы те деньги, которые поступают по линии Минэкономразвития… вот эти средства направить как раз на поддержку Крыма и Севастополя, а именно туристической отрасли регионов", - сказал Решетников.
На это президент сообщил, что обсудил поддержку турсферы полуострова с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко и тот сообщил, что нужные средства есть.
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"У Чернышенко Дмитрия Николаевича в рамках его бюджета такие средства есть. Я сегодня утром с ним на этот счет разговаривал, и он согласен выделить необходимые деньги на этот счет. Главное, чтобы их у него не забрали. И тогда эти средства, про которые сказал Максим Геннадьевич, можно использовать на другие цели по усмотрению министерства финансов. В целом хорошо бы, конечно, отрасль поддержать", - подчеркнул Путин.
Ранее вице-премьер Чернышенко заявил, что ожидаемый внутренний турпоток в России в 2023 году составит более 65 млн человек. И призвал работников туристической сферы обеспечить широкие возможности для путешествий россиян и гостей из-за рубежа. По его словам, правительство в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" создает все необходимые для этого условия.
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ТуризмКрымСевастопольВладимир Путин (политик)РоссияЭкономикаТуризм в КрымуКрым курортныйНовостиСовещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя
 
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