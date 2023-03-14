https://crimea.ria.ru/20230314/pora-menyat-podkhod-k-tsenam-i-gostyam-ekspert-o-riskakh-tursezona-v-krymu-1127511257.html

Пора менять подход к ценам и гостям: эксперт о рисках турсезона в Крыму

Пора менять подход к ценам и гостям: эксперт о рисках турсезона в Крыму - РИА Новости Крым, 13.03.2023

Пора менять подход к ценам и гостям: эксперт о рисках турсезона в Крыму

Крымские отельеры получили возможность пересмотреть подход к обслуживанию гостей, качеству предлагаемого сервиса и ценообразованию. От эф фективности... РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-14T07:43

2023-03-14T07:43

2023-03-13T21:56

радио "спутник в крыму"

крым

туризм в крыму

анатолий тарасенко

внутренний туризм

общество

мнения

отдых

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В Госдуме указали на главные ошибки отельеров и турбизнеса Крыма В Госдуме указали на главные ошибки отельеров и турбизнеса Крыма audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Крымские отельеры получили возможность пересмотреть подход к обслуживанию гостей, качеству предлагаемого сервиса и ценообразованию. От эф фективности проведенной ими работы будет зависеть как грядущий курортный сезон, так и ряд последующих. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучит член совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолий Тарасенко.Он отметил, что из 1200 сертифицированных средств размещения в Крыму более половины – около 650 отелей – получили классификацию "без звезд". Так называемая "звездность" – это показатель уровня сервиса, который получит гость. Например, в отеле уровня "три звезды" в каждом номере должен быть установлен телефон, для "четырех звезд" обязательно наличие бассейна, уровень "пять звезд" включает целый перечень услуг, в том числе квадратуру номеров, наличие бассейна внутри здания и снаружи и многое другое, пояснил Тарасенко. По результату раннего бронирования можно судить, какие отели более привлекательны, и как меняются предпочтения гостей в сравнении с прошлыми годами.Иными словами, даже в существующих условиях номера в гостиницах с высоким уровнем сервиса и предоставляемых услуг бронируют значительно быстрее."Назвал бы это жадность порождает бедность. Отельер должен идти навстречу и гостю, и времени", – подчеркнул эксперт. Сейчас особенно важно дать гостю почувствовать, что он важен и предоставить ему лояльные условия размещения.В качестве примера Тарасенко привел опыт небольших отелей, которые в межсезонье проводят активную рекламную кампанию на различных туристических выставках и форумах под патронатом Минтуризма и Минэкономразвития в разных регионах страны. Такие гостиницы показывают достаточно высокую глубину бронирования, отметил он. Кроме того, ответственные отельеры используют создавшуюся передышку для создания и улучшения собственной инфраструктуры."Крымские отели активней внедряют услугу "все включено", шведские столы, оборудуют бассейны и бассейны с подогревом, приводят в порядок пляжи и зоны отдыха", – перечислил Тарасенко. По его мнению, это не столь затратно, кроме того – профильные министерства предоставляют отелям гранты на строительство бассейнов.Эксперт подчеркнул, что для бизнеса пришло время здраво соотносить свои финансовые притязания с существующими реалиями. Сэкономить на госте и много заработать уже не получится, резюмировал Тарасенко.Ранее министр курортов и туризма РК Вадим Волченко сообщил, что привлечь гостей в отели и санатории Крыма в межсезонье и сформировать благоприятные условия для раннего бронирования на летний период поможет увеличение сроков бронирования железнодорожных билетов, усиление информкампаний о привлекательности полуострова, а также поддержка региональных властей.В свою очередь член комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК Евгений Михайлов отметил способность турбизнеса Крыма развиваться даже в непредсказуемых условиях. В качестве примера он привел новые объекты строительства, реконструкцию и модернизацию существующих отелей.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия может стать основным направлением выездного туризма для КитаяВ Саках пройдут бесплатные пешеходные экскурсииКанатную дорогу на Ай-Петри благоустроят за счет инвестора

https://crimea.ria.ru/20221213/schepki-letyat-ekologi-protiv-oteley-v-lesakh-kryma-1125856243.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм в крыму, анатолий тарасенко, внутренний туризм, общество, мнения, отдых