https://crimea.ria.ru/20230111/rossiya-mozhet-stat-osnovnym-napravleniem-vyezdnogo-turizma-dlya-kitaya-1126331564.html

Россия может стать основным направлением выездного туризма для Китая

Россия может стать основным направлением выездного туризма для Китая - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Россия может стать основным направлением выездного туризма для Китая

Число китайских туристов в России может возрасти до пяти миллионов в год в обозримом будущем. Этому будет способствовать усиление блокады, которую организовали... РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T07:48

2023-01-11T07:48

2023-01-11T07:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Число китайских туристов в России может возрасти до пяти миллионов в год в обозримом будущем. Этому будет способствовать усиление блокады, которую организовали страны Европы после упразднения в Китае политики нулевой терпимости к коронавирусу. Такое мнение в эфире Sputnik на русском озвучил китаевед-публицист Николай Вавилов.Власти Китая приняли решение отменить карантин, открыть границы для выездного и въездного туризма, а также упразднили обязательное ПЦР-тестирование для въезжающих в страну в начале января. Первым открытым направлением стал Гонконг, далее была возобновлена работа контрольно-пропускного пункта в Киргизии, открыты два КПП на российско-китайской границе.Гость студии напомнил, что пиковых значений турпоток из Китая в РФ достиг в 2019 году и составил около одного миллиона человек. Наиболее востребованными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Байкал, Дальний восток, Псков, Новгород и Мурманск, куда направляются посмотреть на снег и северное сияние.При этом основная масса китайцев выбирали местом отдыха Гонконг, Японию, Канаду, США и страны Европы. До 2019 года Гонконг посещали около 50 миллионов человек, Японию – порядка пяти миллионов. Однако изменение общественно-политической обстановки в мире постепенно привело к изменению приоритетных направлений."На западе туристам из Китая объявлена негласная война. Они сняли ковидные ограничения и теперь якобы стали распространителями ковида по всему миру. К блокаде присоединилась большая часть так называемой большой семерки. При этом нельзя забывать, что именно эти страны были основные направлениями для китайского выездного туризма. По этой причине турпоток будет естественным образом перенаправлен в другие страны, в том числе – в Россию", – пояснил Вавилов.Ранее туристы из этой страны составляли 20-25% от въездного потока, сейчас – 25-50%. В перспективе нескольких лет их доля может увеличиться до 75%, полагает эксперт. Конкуренцию могут составить "разве что иранцы". Однако это будет зависеть от того, сможет ли туротрасль создать необходимые условия, уточнил Вавилов.Эксперт отметил, что гости из Китая приезжают в Россию преимущественно с апреля-мая, пиковый поток приходится на июль. Это связано с тем, что китайцы – южане и не любят низких температур. Исключение – гости, которые едут смотреть на северное сияние. Последний фактор, заметил эксперт, особенно интересен для северных российских регионов – Мурманска и области, где возможно создать крупные туристические центры. Это позволило бы компенсировать весь зимний сезон, так как "гораздо удобнее лететь в Мурманск, чем в Канаду или на Аляску через весь Тихий океан"."Увеличение турпотока из Китая серьезно оживит российскую экономику, туристическую и смежные отрасли. И если в России заинтересованы в том, чтобы значительная часть денег от китайских туристов оставалась в стране, необходимо самостоятельно строить большие туристические комплексы на Байкале, в Мурманске и других местах притяжения туристов из Поднебесной", – подчеркнул Вавилов.При этом следует планировать поток не в миллион, а в пять миллионов гостей ежегодно, так как высока вероятность, что Китай окончательно закроется от Запада. Однако люди не перестанут путешествовать, и в российских интересах заполучить многомиллионный поток гостей, заключил китаевед.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь вошел в топ-10 направлений для поездок на поезде в январеТуризм в Крыму: итоги года и ожидания 2023Уникальные деревья-старожилы: что нужно увидеть туристу в Крыму

https://crimea.ria.ru/20220610/most-mezhdu-rossiey-i-kitaem-otkryli-v-blagoveschenske-1123499701.html

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в мире, китай, россия, мнения, общество, экономика, николай вавилов