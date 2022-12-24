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В Китае мощная вспышка COVID - новый максимум суточной заболеваемости - РИА Новости Крым, 24.12.2022
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В Китае мощная вспышка COVID - новый максимум суточной заболеваемости
В Китае мощная вспышка COVID - новый максимум суточной заболеваемости - РИА Новости Крым, 24.12.2022
В Китае мощная вспышка COVID - новый максимум суточной заболеваемости
В Китае новая мощнейшая вспышка коронавируса: порядка 37 миллионов человек могли оказаться зараженными COVID-19 за один день. Такие данные публикует Bloomberg... РИА Новости Крым, 24.12.2022
2022-12-24T15:36
2022-12-24T15:36
новости
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китай
коронавирус
общество
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Китае новая мощнейшая вспышка коронавируса: порядка 37 миллионов человек могли оказаться зараженными COVID-19 за один день. Такие данные публикует Bloomberg со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР по итогам недели.Согласно протоколу внутреннего заседания Нацкомиссии здравоохранения Китая, прошедшего 21 декабря, за первые три недели месяца вирусом заразились почти 18% населения – это 248 миллионов человек.Уровень и темпы заражения затмевают предыдущий ежедневный рекорд – около 4 млн человек, зафиксированный в январе 2022 года.По мнению китайских властей, быстрому и беспрепятственному распространению новых штаммов коронавируса способствовало преждевременное снятие Пекином ограничений Covid Zero и низкий уровень естественного иммунитета у населения.Более половины жителей провинции Сычуань на юго-западе Китая и столицы Пекина инфицированы, отмечает агентство.В Роспотребнадзоре ранее заявили, что заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом в России за неделю увеличилась почти на 16%, тенденция к росту сохраняется. В структуре циркулирующих вирусов преобладающим остается грипп – почти 70%. Самым распространенным является вирус А (H1N1)2009. Также ведомство сообщило об увеличении числа выявляемых случаев коронавируса.Читайте также на РИА Новости Крым:Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 24 декабря ОРВИ, грипп и COVID-19 пошли в рост – Роспотребнадзор Карантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ школ и классов растет
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новости, в мире, китай, коронавирус, общество, здоровье
В Китае мощная вспышка COVID - новый максимум суточной заболеваемости

Bloomberg: в Китае зафиксирована крупнейшая вспышка коронавируса, заболели 40 млн за день

15:36 24.12.2022
 
© HECTOR RETAMALТестирование на коронавирус в Шанхае. Фото AFP
Тестирование на коронавирус в Шанхае. Фото AFP
© HECTOR RETAMAL
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Китае новая мощнейшая вспышка коронавируса: порядка 37 миллионов человек могли оказаться зараженными COVID-19 за один день. Такие данные публикует Bloomberg со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР по итогам недели.
Согласно протоколу внутреннего заседания Нацкомиссии здравоохранения Китая, прошедшего 21 декабря, за первые три недели месяца вирусом заразились почти 18% населения – это 248 миллионов человек.
"По оценкам высшего государственного органа здравоохранения, почти 37 миллионов человек в Китае могли быть заражены Covid-19 за один день на этой неделе, что делает вспышку в стране самой крупной в мире", – говорится в публикации.
Уровень и темпы заражения затмевают предыдущий ежедневный рекорд – около 4 млн человек, зафиксированный в январе 2022 года.
По мнению китайских властей, быстрому и беспрепятственному распространению новых штаммов коронавируса способствовало преждевременное снятие Пекином ограничений Covid Zero и низкий уровень естественного иммунитета у населения.
Более половины жителей провинции Сычуань на юго-западе Китая и столицы Пекина инфицированы, отмечает агентство.
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В Роспотребнадзоре ранее заявили, что заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом в России за неделю увеличилась почти на 16%, тенденция к росту сохраняется. В структуре циркулирующих вирусов преобладающим остается грипп – почти 70%. Самым распространенным является вирус А (H1N1)2009. Также ведомство сообщило об увеличении числа выявляемых случаев коронавируса.
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