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Карантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ школ и классов растет

Карантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ школ и классов растет - РИА Новости Крым, 22.12.2022

Карантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ школ и классов растет

Три школы и более 100 классов закрыты на карантин в Крыму из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе министерства... РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T13:22

2022-12-22T13:22

2022-12-22T13:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Три школы и более 100 классов закрыты на карантин в Крыму из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе министерства образования республики.По состоянию на понедельник учеба была приостановлена в двух крымских школах и 57 классах, однако за несколько дней число закрытых классов выросло вдвое.Кроме того, из-за роста заболеваемости приостановлен образовательный процесс в 18 группах четырнадцати детских садов в Керчи, Феодосии, Ялте, а также Ленинском, Нижнегорском, Сакском и Черноморском районах.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом за неделю увеличилась почти на 16%, тенденция к росту сохраняется. В структуре циркулирующих вирусов преобладающим остается грипп – почти 70%. Самым распространенным является вирус А (H1N1)2009. Также ведомство сообщило об увеличении числа выявляемых случаев коронавируса.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые прогнозируют пик заболеваемости гриппом к новогодним праздникамБудут ли в России вводить QR-коды и ограничения из-за гриппаСводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 22 декабря

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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