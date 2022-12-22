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Карантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ школ и классов растет
Карантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ школ и классов растет - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Карантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ школ и классов растет
Три школы и более 100 классов закрыты на карантин в Крыму из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе министерства... РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T13:22
2022-12-22T13:22
2022-12-22T13:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Три школы и более 100 классов закрыты на карантин в Крыму из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе министерства образования республики.По состоянию на понедельник учеба была приостановлена в двух крымских школах и 57 классах, однако за несколько дней число закрытых классов выросло вдвое.Кроме того, из-за роста заболеваемости приостановлен образовательный процесс в 18 группах четырнадцати детских садов в Керчи, Феодосии, Ялте, а также Ленинском, Нижнегорском, Сакском и Черноморском районах.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом за неделю увеличилась почти на 16%, тенденция к росту сохраняется. В структуре циркулирующих вирусов преобладающим остается грипп – почти 70%. Самым распространенным является вирус А (H1N1)2009. Также ведомство сообщило об увеличении числа выявляемых случаев коронавируса.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые прогнозируют пик заболеваемости гриппом к новогодним праздникамБудут ли в России вводить QR-коды и ограничения из-за гриппаСводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 22 декабря
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Карантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ школ и классов растет
В Крыму на карантин по ОРВИ закрыты три школы и более 100 классов