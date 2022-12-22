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Карантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ школ и классов растет - РИА Новости Крым, 22.12.2022
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Карантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ школ и классов растет
Карантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ школ и классов растет - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Карантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ школ и классов растет
Три школы и более 100 классов закрыты на карантин в Крыму из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе министерства... РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T13:22
2022-12-22T13:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Три школы и более 100 классов закрыты на карантин в Крыму из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе министерства образования республики.По состоянию на понедельник учеба была приостановлена в двух крымских школах и 57 классах, однако за несколько дней число закрытых классов выросло вдвое.Кроме того, из-за роста заболеваемости приостановлен образовательный процесс в 18 группах четырнадцати детских садов в Керчи, Феодосии, Ялте, а также Ленинском, Нижнегорском, Сакском и Черноморском районах.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом за неделю увеличилась почти на 16%, тенденция к росту сохраняется. В структуре циркулирующих вирусов преобладающим остается грипп – почти 70%. Самым распространенным является вирус А (H1N1)2009. Также ведомство сообщило об увеличении числа выявляемых случаев коронавируса.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые прогнозируют пик заболеваемости гриппом к новогодним праздникамБудут ли в России вводить QR-коды и ограничения из-за гриппаСводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 22 декабря
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новости крыма, крым, образование в крыму и севастополе, здравоохранение в крыму и севастополе, орви, грипп, здоровье
Карантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ школ и классов растет

В Крыму на карантин по ОРВИ закрыты три школы и более 100 классов

13:22 22.12.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПустой учебный класс в школе. Архивное фото
Пустой учебный класс в школе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Три школы и более 100 классов закрыты на карантин в Крыму из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе министерства образования республики.
По состоянию на понедельник учеба была приостановлена в двух крымских школах и 57 классах, однако за несколько дней число закрытых классов выросло вдвое.
"Закрыты Кумовская, Серебрянская и Славянская общеобразовательные школы в Раздольненском районе. Также в 53 школах закрыты 102 класса. Это города Алушта, Армянск, Джанкой, Евпатория, Керчь, Саки, Симферополь, Феодосия, Ялта, Белогорский, Кировский, Красногвардейский, Нижнегорский, Первомайский, Сакский, Симферопольский, Черноморский районы", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, из-за роста заболеваемости приостановлен образовательный процесс в 18 группах четырнадцати детских садов в Керчи, Феодосии, Ялте, а также Ленинском, Нижнегорском, Сакском и Черноморском районах.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом за неделю увеличилась почти на 16%, тенденция к росту сохраняется. В структуре циркулирующих вирусов преобладающим остается грипп – почти 70%. Самым распространенным является вирус А (H1N1)2009. Также ведомство сообщило об увеличении числа выявляемых случаев коронавируса.
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