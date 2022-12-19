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Будут ли в России вводить QR-коды и ограничения из-за гриппа - РИА Новости Крым, 19.12.2022
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Будут ли в России вводить QR-коды и ограничения из-за гриппа
Будут ли в России вводить QR-коды и ограничения из-за гриппа - РИА Новости Крым, 19.12.2022
Будут ли в России вводить QR-коды и ограничения из-за гриппа
Введение системы QR-кодов на фоне высокой активности вирусов гриппа в России не планируется, эпидситуация не требует дополнительных ограничительных мер на... РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T14:59
2022-12-19T14:59
россия
грипп
роспотребнадзор
общество
здравоохранение в россии
минздрав рф
новости
орви
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Введение системы QR-кодов на фоне высокой активности вирусов гриппа в России не планируется, эпидситуация не требует дополнительных ограничительных мер на федеральном уровне. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее Минздрав России разработал новые методические рекомендации, согласно которым всех больных с диагностированными острыми респираторными вирусными инфекциями проверят также на COVID-19 и грипп. Также уточнены советы по диагностике и лечению гриппа в период продолжающейся пандемии ковида и сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ОРВИ "закрыла" на карантин две школы и десятки классовСколько новых случаев COVID-19 в Крыму и СевастополеТест на грипп можно теперь можно пройти бесплатно — постановление
https://crimea.ria.ru/20221217/bolnykh-s-simptomami-prostudy-budut-testirovat-na-covid-19-i-gripp-1125955253.html
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россия, грипп, роспотребнадзор, общество, здравоохранение в россии, минздрав рф, новости, орви
Будут ли в России вводить QR-коды и ограничения из-за гриппа

Роспотребнадзор: введение QR-кодов и ограничительных мер из-за гриппа не планируется

14:59 19.12.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкQR-код
QR-код - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Введение системы QR-кодов на фоне высокой активности вирусов гриппа в России не планируется, эпидситуация не требует дополнительных ограничительных мер на федеральном уровне. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В России не планируется введение системы QR-кодов в связи с высокой активностью вирусов гриппа и ОРВИ. Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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17 декабря, 15:05
Больных с симптомами простуды будут тестировать на COVID-19 и грипп
Ранее Минздрав России разработал новые методические рекомендации, согласно которым всех больных с диагностированными острыми респираторными вирусными инфекциями проверят также на COVID-19 и грипп. Также уточнены советы по диагностике и лечению гриппа в период продолжающейся пандемии ковида и сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
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РоссияГриппРоспотребнадзорОбществоЗдравоохранение в РоссииМинздрав РФНовостиОРВИ
 
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