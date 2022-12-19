https://crimea.ria.ru/20221219/budut-li-v-rossii-vvodit-qr-kody-i-ogranicheniya-iz-za-grippa-1125988362.html

Будут ли в России вводить QR-коды и ограничения из-за гриппа

Будут ли в России вводить QR-коды и ограничения из-за гриппа - РИА Новости Крым, 19.12.2022

Будут ли в России вводить QR-коды и ограничения из-за гриппа

Введение системы QR-кодов на фоне высокой активности вирусов гриппа в России не планируется, эпидситуация не требует дополнительных ограничительных мер на... РИА Новости Крым, 19.12.2022

2022-12-19T14:59

2022-12-19T14:59

2022-12-19T14:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Введение системы QR-кодов на фоне высокой активности вирусов гриппа в России не планируется, эпидситуация не требует дополнительных ограничительных мер на федеральном уровне. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее Минздрав России разработал новые методические рекомендации, согласно которым всех больных с диагностированными острыми респираторными вирусными инфекциями проверят также на COVID-19 и грипп. Также уточнены советы по диагностике и лечению гриппа в период продолжающейся пандемии ковида и сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ОРВИ "закрыла" на карантин две школы и десятки классовСколько новых случаев COVID-19 в Крыму и СевастополеТест на грипп можно теперь можно пройти бесплатно — постановление

https://crimea.ria.ru/20221217/bolnykh-s-simptomami-prostudy-budut-testirovat-na-covid-19-i-gripp-1125955253.html

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россия, грипп, роспотребнадзор, общество, здравоохранение в россии, минздрав рф, новости, орви