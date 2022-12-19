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Сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 19.12.2022
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Сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе
Сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 19.12.2022
Сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 51 новый случай COVID-19, летальных исходов не зафиксировано. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 52 человек. РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T10:17
2022-12-19T10:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 51 новый случай COVID-19, летальных исходов не зафиксировано. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 52 человек.Сводка по COVID в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 38 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии выявлено 210 366 положительных на COVID-19.За сутки летальных исходов не зарегистрировано. Всего же жертвами пандемии в регионе стали уже 5412 человек.Сводка по COVID в СевастополеВ Севастополе зарегистрированы 13 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализирован один человек. На данный момент в больницах находятся 57 пациентов, из них 47 — с подтвержденным COVID-19.Читайте на РИА Новости Крым:Больных с симптомами простуды будут тестировать на COVID-19 и гриппВ Севастополь дополнительно поступили пять тысяч доз вакцин от гриппаПочему люди умирают от гриппа
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Сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 51 новый случай заражения COVID-19

10:17 19.12.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с COVID-19 в ЦКБ "РЖД-Медицина" в Москве
Лечение пациентов с COVID-19 в ЦКБ РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 51 новый случай COVID-19, летальных исходов не зафиксировано. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 52 человек.

Сводка по COVID в Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 38 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии выявлено 210 366 положительных на COVID-19.

"За истекшие сутки госпитализировано шесть пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 578 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 39 человека, за весь период – 202 972", — сообщили в минздраве региона.

За сутки летальных исходов не зарегистрировано. Всего же жертвами пандемии в регионе стали уже 5412 человек.

Сводка по COVID в Севастополе

В Севастополе зарегистрированы 13 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализирован один человек. На данный момент в больницах находятся 57 пациентов, из них 47 — с подтвержденным COVID-19.
"В городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 004 человека, выздоровели 94 199", — проинформировали в правительстве города.
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