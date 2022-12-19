https://crimea.ria.ru/20221219/skolko-novykh-sluchaev-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1125977379.html

Сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе

Сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 19.12.2022

Сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 51 новый случай COVID-19, летальных исходов не зафиксировано. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 52 человек. РИА Новости Крым, 19.12.2022

2022-12-19T10:17

2022-12-19T10:17

2022-12-19T10:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 51 новый случай COVID-19, летальных исходов не зафиксировано. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 52 человек.Сводка по COVID в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 38 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии выявлено 210 366 положительных на COVID-19.За сутки летальных исходов не зарегистрировано. Всего же жертвами пандемии в регионе стали уже 5412 человек.Сводка по COVID в СевастополеВ Севастополе зарегистрированы 13 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализирован один человек. На данный момент в больницах находятся 57 пациентов, из них 47 — с подтвержденным COVID-19.Читайте на РИА Новости Крым:Больных с симптомами простуды будут тестировать на COVID-19 и гриппВ Севастополь дополнительно поступили пять тысяч доз вакцин от гриппаПочему люди умирают от гриппа

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севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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