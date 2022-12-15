https://crimea.ria.ru/20221215/pochemu-lyudi-umirayut-ot-grippa-1125919852.html

Почему люди умирают от гриппа

Почему люди умирают от гриппа - РИА Новости Крым, 15.12.2022

Почему люди умирают от гриппа

Количество заболевших гриппом стремительно растет, увеличивается и число летальных исходов. Это связано с осложнениями, которые вызывает вирус, объяснила... РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T20:03

2022-12-15T20:03

2022-12-15T20:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Количество заболевших гриппом стремительно растет, увеличивается и число летальных исходов. Это связано с осложнениями, которые вызывает вирус, объяснила врач-инфекционист Елена Мескина в комментарии "Вечерней Москве".Она сравнила грипп с коронавирусом, который на пике пандемии способствовал развитию в организме серьезных воспалительных реакций и поражению легких.Смертность от гриппа в любом возрасте, по мнению инфекциониста, вызывают именно осложнения. В их числе врач выделила нарушение в работе центральной нервной системы (ЦНС), сердечные заболевания, пневмонию, нарушения работы печени.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о резком увеличении числа новых случаев ОРВИ, гриппа и коронавируса в России. По сравнению с предыдущей неделей по первым двум заболеваниям рост составил 35%. В связи с этим регионам поручено усилить меры профилактики и защиты от инфекций.Читайте также на РИА Новости Крым:Тест на грипп можно теперь можно пройти бесплатно — постановлениеСвиной грипп выявили уже в 82 регионах России — РоспотребнадзорУченые прогнозируют пик заболеваемости гриппом к новогодним праздникам

https://crimea.ria.ru/20221215/svinoy-gripp-v-krymu-mozhno-li-ekhat-v-region-na-prazdniki---onischenko-1125887686.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, здравоохранение в россии, мнения