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Почему люди умирают от гриппа - РИА Новости Крым, 15.12.2022
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Почему люди умирают от гриппа
Почему люди умирают от гриппа - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Почему люди умирают от гриппа
Количество заболевших гриппом стремительно растет, увеличивается и число летальных исходов. Это связано с осложнениями, которые вызывает вирус, объяснила... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T20:03
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общество
здоровье
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Количество заболевших гриппом стремительно растет, увеличивается и число летальных исходов. Это связано с осложнениями, которые вызывает вирус, объяснила врач-инфекционист Елена Мескина в комментарии "Вечерней Москве".Она сравнила грипп с коронавирусом, который на пике пандемии способствовал развитию в организме серьезных воспалительных реакций и поражению легких.Смертность от гриппа в любом возрасте, по мнению инфекциониста, вызывают именно осложнения. В их числе врач выделила нарушение в работе центральной нервной системы (ЦНС), сердечные заболевания, пневмонию, нарушения работы печени.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о резком увеличении числа новых случаев ОРВИ, гриппа и коронавируса в России. По сравнению с предыдущей неделей по первым двум заболеваниям рост составил 35%. В связи с этим регионам поручено усилить меры профилактики и защиты от инфекций.Читайте также на РИА Новости Крым:Тест на грипп можно теперь можно пройти бесплатно — постановлениеСвиной грипп выявили уже в 82 регионах России — РоспотребнадзорУченые прогнозируют пик заболеваемости гриппом к новогодним праздникам
https://crimea.ria.ru/20221215/svinoy-gripp-v-krymu-mozhno-li-ekhat-v-region-na-prazdniki---onischenko-1125887686.html
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РИА Новости Крым
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общество, здоровье, здравоохранение в россии, мнения
Почему люди умирают от гриппа

Врач-инфекционист Мескина объяснила смертельную опасность гриппа

20:03 15.12.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРтутный градусник для измерения температуры
Ртутный градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Количество заболевших гриппом стремительно растет, увеличивается и число летальных исходов. Это связано с осложнениями, которые вызывает вирус, объяснила врач-инфекционист Елена Мескина в комментарии "Вечерней Москве".
Она сравнила грипп с коронавирусом, который на пике пандемии способствовал развитию в организме серьезных воспалительных реакций и поражению легких.
"Вирус гриппа точно так же может стать причиной тяжелых воспалений с последующим поражением легких. Конечно, у них есть и отличия, но по способности вызывать тяжелые осложнения в виде пневмонии, поражения сосудов и нарушения свертываемости крови они очень похожи", - пояснила она.
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Смертность от гриппа в любом возрасте, по мнению инфекциониста, вызывают именно осложнения. В их числе врач выделила нарушение в работе центральной нервной системы (ЦНС), сердечные заболевания, пневмонию, нарушения работы печени.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о резком увеличении числа новых случаев ОРВИ, гриппа и коронавируса в России. По сравнению с предыдущей неделей по первым двум заболеваниям рост составил 35%. В связи с этим регионам поручено усилить меры профилактики и защиты от инфекций.
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