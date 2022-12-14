https://crimea.ria.ru/20221214/situatsiya-napryazhennaya-v-rf-rastet-zabolevaemost-covid-i-grippom--1125884837.html

Ситуация напряженная: в РФ растет заболеваемость COVID и гриппом

Ситуация напряженная: в РФ растет заболеваемость COVID и гриппом - РИА Новости Крым, 14.12.2022

Ситуация напряженная: в РФ растет заболеваемость COVID и гриппом

В России наблюдается напряженная эпидемиологическая ситуация в связи с ростом заболевамости новой коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 14.12.2022

2022-12-14T16:37

2022-12-14T16:37

2022-12-14T16:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В России наблюдается напряженная эпидемиологическая ситуация в связи с ростом заболевамости новой коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Плюс 35% каждую неделюПо ее словам, большее напряжение для системы здравоохранения сегодня вызывает именно ситуация с гриппом и ОРВИ.Эффективность российских вакцинГлава Роспотребнадзора уточнила, что среди гриппозных вирусов превалирующим в РФ сейчас является свиной грипп A(H1N1).При этом лабораторные исследования подтвердили, что вирус свиного гриппа абсолютно совпадает с вакционным штаммом. То есть, по словам Поповой, "все, что использовалось для приготовления четырех российских вакцин, полностью противостоит этому варианту вируса гриппа"."Также этот вирус гриппа не изменил своей чувствительности к препаратам, которые производятся в России и являются специфичными именно для этого вируса гриппа. Поэтому ситуация, вызванная этим вирусом, может быть регулируемая", - добавила руководитель ведомства.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что грипп А (H1N1) выявлен уже в 82 регионах России, также циркулируют риновирусы и коронавирусная инфекция.Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксированы в Тюменской, Астраханской, Костромской и Вологодской областях, Ямало-Ненецком, Чукотском и Ханты-Мансийском округах, а также в республиках Саха (Якутия), Коми и Бурятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму ждать пика заболеваемости свиным гриппомКакие ограничения из-за свиного гриппа введут в Севастополе — властиУченые прогнозируют пик заболеваемости гриппом к новогодним праздникам

https://crimea.ria.ru/20221209/infektsionist-nazval-samye-strashnye-posledstviya-grippa-1125749018.html

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новости, грипп, анна попова, роспотребнадзор, здравоохранение в россии, здоровье, орви, общество, свиной грипп