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Ситуация напряженная: в РФ растет заболеваемость COVID и гриппом - РИА Новости Крым, 14.12.2022
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Ситуация напряженная: в РФ растет заболеваемость COVID и гриппом
Ситуация напряженная: в РФ растет заболеваемость COVID и гриппом - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Ситуация напряженная: в РФ растет заболеваемость COVID и гриппом
В России наблюдается напряженная эпидемиологическая ситуация в связи с ростом заболевамости новой коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T16:37
2022-12-14T16:38
новости
грипп
анна попова
роспотребнадзор
здравоохранение в россии
здоровье
орви
общество
свиной грипп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В России наблюдается напряженная эпидемиологическая ситуация в связи с ростом заболевамости новой коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Плюс 35% каждую неделюПо ее словам, большее напряжение для системы здравоохранения сегодня вызывает именно ситуация с гриппом и ОРВИ.Эффективность российских вакцинГлава Роспотребнадзора уточнила, что среди гриппозных вирусов превалирующим в РФ сейчас является свиной грипп A(H1N1).При этом лабораторные исследования подтвердили, что вирус свиного гриппа абсолютно совпадает с вакционным штаммом. То есть, по словам Поповой, "все, что использовалось для приготовления четырех российских вакцин, полностью противостоит этому варианту вируса гриппа"."Также этот вирус гриппа не изменил своей чувствительности к препаратам, которые производятся в России и являются специфичными именно для этого вируса гриппа. Поэтому ситуация, вызванная этим вирусом, может быть регулируемая", - добавила руководитель ведомства.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что грипп А (H1N1) выявлен уже в 82 регионах России, также циркулируют риновирусы и коронавирусная инфекция.Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксированы в Тюменской, Астраханской, Костромской и Вологодской областях, Ямало-Ненецком, Чукотском и Ханты-Мансийском округах, а также в республиках Саха (Якутия), Коми и Бурятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму ждать пика заболеваемости свиным гриппомКакие ограничения из-за свиного гриппа введут в Севастополе — властиУченые прогнозируют пик заболеваемости гриппом к новогодним праздникам
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новости, грипп, анна попова, роспотребнадзор, здравоохранение в россии, здоровье, орви, общество, свиной грипп
Ситуация напряженная: в РФ растет заболеваемость COVID и гриппом

Попова: заболеваемость ОРВИ и гриппом в России растет на 35% каждую неделю

16:37 14.12.2022 (обновлено: 16:38 14.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ красной зоне ковидного госпиталя
В красной зоне ковидного госпиталя - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В России наблюдается напряженная эпидемиологическая ситуация в связи с ростом заболевамости новой коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Плюс 35% каждую неделю

"Мы видим напряженную эпидситуацию в стране, она обусловлена двумя процессами. Это рост заболеваемости ковидом, он небольшой, мы наблюдаем его четвертую неделю после двухмесячного снижения, (рост) на уровне 10-11% каждую неделю, он есть и будет продолжаться. Также это выраженный рост ОРВИ и гриппа, неделя к неделе это плюс 30-35%", – сказала Попова.
По ее словам, большее напряжение для системы здравоохранения сегодня вызывает именно ситуация с гриппом и ОРВИ.

Эффективность российских вакцин

Глава Роспотребнадзора уточнила, что среди гриппозных вирусов превалирующим в РФ сейчас является свиной грипп A(H1N1).
"Это пандемический вариант гриппа 2009-2010 года. Он тогда появился в первый раз, вызвал достаточно серьезную пандемию. Предыдущий раз он показывал высокие цифры в сезоне 2015-2016 года, сегодня он вернулся в РФ и является превалирующим", – отметила она.
При этом лабораторные исследования подтвердили, что вирус свиного гриппа абсолютно совпадает с вакционным штаммом. То есть, по словам Поповой, "все, что использовалось для приготовления четырех российских вакцин, полностью противостоит этому варианту вируса гриппа".
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"Также этот вирус гриппа не изменил своей чувствительности к препаратам, которые производятся в России и являются специфичными именно для этого вируса гриппа. Поэтому ситуация, вызванная этим вирусом, может быть регулируемая", - добавила руководитель ведомства.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что грипп А (H1N1) выявлен уже в 82 регионах России, также циркулируют риновирусы и коронавирусная инфекция.
Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксированы в Тюменской, Астраханской, Костромской и Вологодской областях, Ямало-Ненецком, Чукотском и Ханты-Мансийском округах, а также в республиках Саха (Якутия), Коми и Бурятия.
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НовостиГриппАнна ПоповаРоспотребнадзорЗдравоохранение в РоссииЗдоровьеОРВИОбществоСвиной грипп
 
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