https://crimea.ria.ru/20221209/uchenye-prognoziruyut-pik-zabolevaemosti-grippom-k-novogodnim-prazdnikam-1125769180.html
Ученые прогнозируют пик заболеваемости гриппом к новогодним праздникам
Ученые прогнозируют пик заболеваемости гриппом к новогодним праздникам - РИА Новости Крым, 09.12.2022
Ученые прогнозируют пик заболеваемости гриппом к новогодним праздникам
Рост заболеваемости гриппом продолжится в России до января и достигнет своего пика к новогодним праздникам. Такой прогноз озвучил директор НИИ гриппа им. А.А... РИА Новости Крым, 09.12.2022
2022-12-09T12:40
2022-12-09T12:40
2022-12-09T12:40
грипп
общество
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
россия
свиной грипп
нии гриппа им. а.а. смородинцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Рост заболеваемости гриппом продолжится в России до января и достигнет своего пика к новогодним праздникам. Такой прогноз озвучил директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня".Выходим на подъемПо его словам, в России одновременно циркулируют несколько штаммов гриппа, доминирует вирус типа H1N1, так называемый "свиной". Сезонный рост заболеваемости уже начался и достигнет пиковых значений к январю.Почему болеем большеТекущий эпидсезон в России начался раньше обычного, случаев заражения больше, чем в прошлые годы. Как пояснил Лиознов, все дело в массовом снижении иммунитета."В 2020-2021 году мы практически не регистрировали грипп - были единичные случаи, на первый план вышел коронавирус. Поскольку за два года мы почти не встречались с гриппом, у нас не сформировался иммунитет. Это наблюдается во всех странах: отсутствие сформировавшегося иммунитета и, как следствие, эпидемия. То же и у нас", - пояснил ученый.ПрофилактикаНе заболеть, по его словам, поможет прививка. Особенно важно пройти вакцинацию людям, состоящим в группе риска - детям, беременным, пожилым и тем, кто часто контактирует с большим числом других людей. По словам Лиознова, вакцина в России есть, и хотя вакцинальная кампания подходит к концу, прививки в поликлиниках остаются, срок их годности хороший, поэтому всем, кто еще не болел, следует вакцинироваться.По данным на 6 декабря, уже в 74 регионах России выявили случаи заболевания свиным гриппом. Также в субъектах циркулируют риновирусы и другие подвиды.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на карантин по ОРВИ закрыты десятки классов и групп в садахВ РФ пришел самый серьезный грипп: когда школы будут уходить на удаленку"Свиной грипп" А (H1N1): чем опасен и как диагностировать
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грипп, общество, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, россия, свиной грипп, нии гриппа им. а.а. смородинцева
Ученые прогнозируют пик заболеваемости гриппом к новогодним праздникам
Директор НИИ гриппа Лиознов: рост заболеваемости продолжится до января
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Рост заболеваемости гриппом продолжится в России до января и достигнет своего пика к новогодним праздникам. Такой прогноз озвучил директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня".
По его словам, в России одновременно циркулируют несколько штаммов гриппа, доминирует вирус типа H1N1, так называемый "свиной". Сезонный рост заболеваемости уже начался и достигнет пиковых значений к январю.
"Сейчас будем наблюдать подъем, примерно до января. При этом по регионам мы видим разную составляющую. К Новому году люди начнут мигрировать - поедут к семьям и повезут с собой вирусы, поэтому пик ждем на январь", - говорит ученый.
Текущий эпидсезон в России начался раньше обычного, случаев заражения больше, чем в прошлые годы. Как пояснил Лиознов, все дело в массовом снижении иммунитета.
"В 2020-2021 году мы практически не регистрировали грипп - были единичные случаи, на первый план вышел коронавирус. Поскольку за два года мы почти не встречались с гриппом, у нас не сформировался иммунитет. Это наблюдается во всех странах: отсутствие сформировавшегося иммунитета и, как следствие, эпидемия. То же и у нас", - пояснил ученый.
Не заболеть, по его словам, поможет прививка. Особенно важно пройти вакцинацию людям, состоящим в группе риска - детям, беременным, пожилым и тем, кто часто контактирует с большим числом других людей.
По словам Лиознова, вакцина в России есть, и хотя вакцинальная кампания подходит к концу, прививки в поликлиниках остаются, срок их годности хороший, поэтому всем, кто еще не болел, следует вакцинироваться.
По данным на 6 декабря, уже в 74 регионах России выявили случаи заболевания свиным гриппом
. Также в субъектах циркулируют риновирусы и другие подвиды.
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