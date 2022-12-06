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Свиной грипп наступает: случаи заболевания выявили в 74 регионах России - РИА Новости Крым, 06.12.2022
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Свиной грипп наступает: случаи заболевания выявили в 74 регионах России
Свиной грипп наступает: случаи заболевания выявили в 74 регионах России - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Свиной грипп наступает: случаи заболевания выявили в 74 регионах России
Грипп H1N1 (свиной грипп) выявлен в 74 российских регионах, также в субъектах циркулируют риновирусы и другие подвиды. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T11:53
2022-12-06T11:53
здравоохранение в россии
роспотребнадзор
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Грипп H1N1 (свиной грипп) выявлен в 74 российских регионах, также в субъектах циркулируют риновирусы и другие подвиды. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.В Крыму первый случай заражения гриппом H1N1 выявили 29 ноября. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что случай не завозной, заболел местный житель на территории полуострова.
https://crimea.ria.ru/20221204/nelzya-nedootsenivat-opasnost-grippa-n1n1-kto-v-gruppe-riska-1125623337.html
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здравоохранение в россии, роспотребнадзор, здоровье, общество
Свиной грипп наступает: случаи заболевания выявили в 74 регионах России

Роспотребнадзор: свиной грипп выявлен в 74 регионах России

11:53 06.12.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Грипп H1N1 (свиной грипп) выявлен в 74 российских регионах, также в субъектах циркулируют риновирусы и другие подвиды. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (13,3%), РС-вирусов (12,0%), метапневмовирусов (10,1%), аденовирусов (7,2%). Так называемый "свиной грипп" выявлен уже в 74 субъектах РФ", - говорится в сообщении ведомства.
В Крыму первый случай заражения гриппом H1N1 выявили 29 ноября. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что случай не завозной, заболел местный житель на территории полуострова.
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