https://crimea.ria.ru/20221206/svinoy-gripp-nastupaet-sluchai-zabolevaniya-vyyavili-v-74-regionakh-rossii-1125702711.html

Свиной грипп наступает: случаи заболевания выявили в 74 регионах России

Свиной грипп наступает: случаи заболевания выявили в 74 регионах России - РИА Новости Крым, 06.12.2022

Свиной грипп наступает: случаи заболевания выявили в 74 регионах России

Грипп H1N1 (свиной грипп) выявлен в 74 российских регионах, также в субъектах циркулируют риновирусы и другие подвиды. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T11:53

2022-12-06T11:53

2022-12-06T11:53

здравоохранение в россии

роспотребнадзор

здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Грипп H1N1 (свиной грипп) выявлен в 74 российских регионах, также в субъектах циркулируют риновирусы и другие подвиды. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.В Крыму первый случай заражения гриппом H1N1 выявили 29 ноября. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что случай не завозной, заболел местный житель на территории полуострова.

https://crimea.ria.ru/20221204/nelzya-nedootsenivat-opasnost-grippa-n1n1-kto-v-gruppe-riska-1125623337.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в россии, роспотребнадзор, здоровье, общество