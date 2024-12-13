https://crimea.ria.ru/20241213/vvod-kontingenta-nato-na-ukrainu-skolko-boevikov-mozhet-sobrat-alyans-1142578934.html

Ввод контингента НАТО на Украину: сколько боевиков может собрать альянс

Ввод контингента НАТО на Украину: сколько боевиков может собрать альянс - РИА Новости Крым, 13.12.2024

Ввод контингента НАТО на Украину: сколько боевиков может собрать альянс

В случае попытки ввода миротворческого контингента НАТО на территорию Украины Североатлантический альянс может собрать не более 40 тысяч солдат. Но Россия... РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T06:10

2024-12-13T06:10

2024-12-13T06:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В случае попытки ввода миротворческого контингента НАТО на территорию Украины Североатлантический альянс может собрать не более 40 тысяч солдат. Но Россия никогда не согласится на присутствие иностранных войск на Украине, не допустит натовских "миротворцев" по линии конфликта. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.И напомнил, что спецоперация на территории Украины началась именно из-за того, что Украина устремилась в НАТО, из-за того, что Североатлантический альянс начал строить военные базы на территории Украины, не говоря уже о биолабораториях Пентагона, построенных на украинской земле."Когда говорят, что мир возможен с вводом натовских войск – это абсурд. Позиция России не изменилась, изначальные цели СВО также неизменны – это демилитаризация и денацификация Украины <...> этот конфликт для России носит экзистенциональный характер, и здесь нет других вариантов, кроме достижения изначально поставленных целей СВО", – уверен Хроленко.По его словам, Франция в последнее время пытается развить активность, готовит некие части спецназа.Кроме того, он считает, что от разговоров Запад не будет переходить к делу. Ни у Британии, ни у Франции сейчас в реальности нет сил и возможностей ввести войска, а если они думают ввести их после того, как будет достигнут мир, то это совершенно абстрактные рассуждения, считает Хроленко."В реальности же мы видим, что ежесуточно Украина теряет минимум тысячу солдат, тогда как в месяц Киев мобилизуют 20 тысяч человек. Это говорит о том, что ВСУ тают ежедневно – как в количестве, так и в качестве", – подытожил эксперт, отметив, что этот "украинский крест" отнюдь не в пользу планов НАТО.По мнению декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолога Александра Шатилова, президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает уговорить Варшаву отправить войска на Украину под видом "миротворческой миссии", поскольку жизнями поляков в Евросоюзе особенно не дорожат.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что правительства стран-членов НАТО обсуждают альтернативный план урегулирования конфликта на Украине, включающий создание демилитаризованной зоны и гарантии безопасности для Киева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО и Америка наращивают военное присутствие в АрктикеЗеленский готов на потерю территорий в обмен на членство в НАТО – экспертВ Крыму план Трампа по Украине назвали сигналом к эвакуации Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр хроленко, мнения, украина, политика, нато, иностранные наемники всу