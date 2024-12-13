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ВСУ атаковали четыре области России при помощи дронов - РИА Новости Крым, 13.12.2024
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ВСУ атаковали четыре области России при помощи дронов
ВСУ атаковали четыре области России при помощи дронов - РИА Новости Крым, 13.12.2024
ВСУ атаковали четыре области России при помощи дронов
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями, сообщили в РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T07:25
2024-12-13T07:25
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
ракета-дрон "паляница"
ростовская область
курская область
белгородская область
липецкая область
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что пять БПЛА сбиты над Курской областью, четыре – над Белгородской, три – над Ростовской и один - над Липецкой областью.Ранее сообщалось, что над Ростовской областью было сбито 9 дронов.
https://crimea.ria.ru/20241213/boets-samooborony-pogib-v-belgorodskoy-oblasti-pri-atake-bespilotnika-vsu-1142590500.html
ростовская область
курская область
белгородская область
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), ракета-дрон "паляница", ростовская область, курская область, белгородская область, липецкая область, министерство обороны рф
ВСУ атаковали четыре области России при помощи дронов

ВСУ атаковали четыре области России при помощи дронов - Минобороны

07:25 13.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета зенитной установки
Боевая работа расчета зенитной установки - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пять БПЛА сбиты над Курской областью, четыре – над Белгородской, три – над Ростовской и один - над Липецкой областью.
Ранее сообщалось, что над Ростовской областью было сбито 9 дронов.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
07:20
Боец самообороны погиб в Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ
Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Ракета-дрон "Паляница"Ростовская областьКурская областьБелгородская областьЛипецкая областьМинистерство обороны РФ
 
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