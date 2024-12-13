https://crimea.ria.ru/20241213/vsu-atakovali-chetyre-oblasti-rossii-pri-pomoschi-dronov-1142590622.html

ВСУ атаковали четыре области России при помощи дронов

ВСУ атаковали четыре области России при помощи дронов - РИА Новости Крым, 13.12.2024

ВСУ атаковали четыре области России при помощи дронов

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями, сообщили в РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T07:25

2024-12-13T07:25

2024-12-13T07:25

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

ракета-дрон "паляница"

ростовская область

курская область

белгородская область

липецкая область

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что пять БПЛА сбиты над Курской областью, четыре – над Белгородской, три – над Ростовской и один - над Липецкой областью.Ранее сообщалось, что над Ростовской областью было сбито 9 дронов.

https://crimea.ria.ru/20241213/boets-samooborony-pogib-v-belgorodskoy-oblasti-pri-atake-bespilotnika-vsu-1142590500.html

ростовская область

курская область

белгородская область

липецкая область

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2024

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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), ракета-дрон "паляница", ростовская область, курская область, белгородская область, липецкая область, министерство обороны рф